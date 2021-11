Fall Elsässerstrasse Strafrechtlerin fordert nach Basler Urteil eine Debatte: Werden Vergewaltiger in der Schweiz mild bestraft? Gerichte schicken Täter selbst in schweren Fällen nur vier Jahre ins Gefängnis. Strafrechtsexpertin Anna Coninx erklärt, was sich ändern müsse. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 22.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Demonstration gegen sexuelle Gewalt. Keystone (Genf, 24.11.2018)

Eine 33-jährige Frau ist auf dem Heimweg von einer durchfeierten Nacht. Sie lässt sich von zwei Bekannten begleiten. Als sie sich vor ihrer Haustüre an der Elsässerstrasse in Basel verabschieden will, passiert es. Die Männer packen sie. Der jüngere vergewaltigt sie, der ältere versucht es ebenfalls, es gelingt ihm aber nicht, weil sich die Frau so stark wehrt. Er nötigt sie jedoch, ihn oral zu befriedigen.