Krach um Zoll: Löhne von verdientem Personal werden gestutzt

Zollverwaltung Zollspitze stutzt einseitig Löhne von verdientem Personal - Gewerkschaft spricht von «Abbruch des konstruktiven Dialogs» Der Konflikt um den Umbau des Zolls spitzt sich zu - Zollgewerkschaft Garanto wirft der Zollspitze Vertrauensbruch und Ignoranz vor. Henry Habegger 28.02.2022

Ein Mitarbeiter der Eidgenössischen Zollverwaltung kontrolliert im Mai 2021 Autos, welche in Rheinfelden die Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz überqueren Anthony Anex / KEYSTONE

Die Transformation des Zolls unter Direktor Christian Bock läuft trotz immer noch fehlendem neuem Zollgesetz auf Hochtouren. Seit Anfang Jahr heisst die Eidgenössische Zollverwaltung nun Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, kurz und holprig BAZG.

Die Gewerkschaften begleiten die tiefgreifende Reorganisation mit der Zusammenlegung der völlig unterschiedlichen Berufsbilder Zöllner und Grenzwächter bisher erstaunlich handzahm. Es ging ihnen darum, im «konstruktiven Dialog» mit der Zollspitze möglichst viel für das Personal herauszuholen. Zolldirektor Bock, wegen seines Führungsstils unter Druck, zeigte sich laut Insidern zunächst auffallend konziliant. Es ging um Fragen wie Lohnklassen-Einreihung oder Übergangsfristen für bisheriges Personal bei Lohnsenkung.

«Unverständliche Ignoranz» der Zollverantwortlichen

Aber jetzt kommt es zum Eklat. Die grösste Gewerkschaft des Zollpersonals, Garanto, wirft der Zollspitze in einer Mitteilung Vertrauensbruch vor. Inmitten von laufenden Verhandlungen zur Berufskategorie Revisor/Revisorin habe die BAZG-Spitze unvermittelt verfügt, diese in Lohnklasse 13 einzuteilen. Die Gewerkschaften hatten Lohnklasse 15 verlangt. SP-Nationalrätin Sarah Wyss, Zentralpräsidentin von Garanto: «Die Ignoranz der Verantwortlichen des BAZG gegenüber dem Fachwissen und der Erfahrung der heutigen Revisorinnen und Revisoren ist unverständlich.» Das einseitige Vorgehen des Zolls bedeute zudem «eine Zäsur und den Abbruch des konstruktiven Dialogs».

Zollrevisoren sind häufig ehemalige Grenzwächter, welche, wie Garanto festhält, «innerhalb der EZV verschiedene Prüfungen absolviert und eine grosse Fachkompetenz hinsichtlich Transportabfertigung erworben haben.» Und zum Dank jetzt das: «Ab dem 1.1.2028 werden sie als Sachbearbeiter Transport arbeiten und zwei Lohnklassen runtergestuft. Sie werden weitergebildet – die monetäre Entschädigung ist deutlich geringer», so die Gewerkschaft.

Der Maximallohn in Lohnklasse 13, erreichbar erst nach vielen Dienstjahren, beträgt derzeit 94000 Franken pro Jahr. In Lohnklasse 15 sind es etwas mehr als 101000 Franken.

Auch manche Grenzwächter sind verunsichert

Der Streit um die Löhne der Revisoren war wie der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Die Stimmung namentlich bei bisher zivilem Personal ist schlecht, wie auch CH Media aus zahlreichen Rückmeldungen weiss. Die heutigen Zollfachleute, die über einen Mittelschulabschluss verfügen, sind bisher in Lohnklasse 18 eingereiht. Im neuen, einheitlichen Beruf Fachspezialisten Zoll und Grenzsicherheit werden sie nur noch in Klasse 17 sein. Immerhin: Die Gewerkschaften haben eine grosszügige Übergangsphase mit dem BAZG vereinbart. Für die Grenzwächterinnen und Grenzwächter, die aus handwerklichen Berufen kommen, bedeutet die Neuerung umgekehrt eine Verbesserung: Sie waren bisher in Lohnklasse 15 eingereiht. Allerdings haben auch sie künftig ein breiteres Aufgabenspektrum, und auch sie wissen nicht, welche Abstriche sie etwa bei bisherigen Zulagen oder beim Pensionsalter machen müssen, wie sich einer ausdrückt. Sicher ist: Auch manche Grenzwächter sind verunsichert.

Wyss betont, dass sie im Grundsatz hinter der Transformation stehe. «Aber der Umbau nimmt jetzt ein Ausmass an, bei dem die Gefahr besteht, dass die Erfahrung und das Wissen der Zollfachleute verloren geht. Kommt es so weit, dann haben wir ein Problem, weil sich nicht alles einfach so digitalisieren lässt.» Es brauche eine «kulturelle Transformation», der zivilen Kultur dürfe nicht einfach die militärische übergestülpt werden, wie dies jetzt geschehe, fordert der Zentralvorstand von Garanto. Die Zollspitze solle aufhören, vollendete Tatsachen zu schaffen und solle zurück an den Verhandlungstisch. Weitere Forderungen sind ein Sozialplan mit Zeitplan sowie zielgruppenspezifische Weiterbildungen.

Ziviles Kader wird brüskiert, Zoll wird militarisiert

Wie Wyss bemängeln im Gespräch gerade auch frühere Zollverantwortliche diverser Stufen, dass der Zoll militarisiert werde. Das Grenzwachkorps wird trotz Widerstand abgeschafft, gleichzeitig entsteht im BAZG mit seinen rund 4500 Beschäftigten eine weit grössere, militärisch organisierte Truppe. Manche sehen darin eine Bundessicherheitspolizei. Grenzwächter sagen gegenüber CH-Media, für sie ändere sich bisher praktisch nichts, während Zöllner beklagen, ihr ganzer Arbeitsablauf sei militärisch geworden: zackig im Umgangston, Uniform und Grade, Bewaffnung, manchmal sogar Defilee in Formation und Gleichschritt. «Es fehlt noch, dass wir salutieren müssen», sagt einer.

Krach mit dem Personal gibt auch, dass die Zollspitze entschied, zahlreiche zivile Zollkader in tiefere Lohnklassen zu versetzen, ohne ihnen die ausgehandelten Übergangsfristen zuzugestehen. «So geht man mit langjährigen, verdienten Kader-Mitarbeitern um», stellt ein ehemaliger Zollchef im Gespräch fest.

«Wir werden wohl auch mit Vorstössen im Parlament aktiv werden müssen, kündigt Sarah Wyss an.

BAZG: «Halten personalrechtliche Vorgaben ein»

Das BAZG hält auf Anfrage fest, man halte «die personalrechtlichen Vorgaben des Bundes ein». Gleichzeitig stehe das BAZG «in einem regelmässigen Austausch mit Vertretern von verschiedenen Gewerkschaften und Arbeitnehmerverbänden».

Die Revisorinnen und Revisoren würden «in den kommenden Jahren intern weitergebildet, da sich ihre heutige Aufgabe mit der Digitalisierung ändern respektive wegfallen wird.» Diese Berufsleute würden «entweder zum Fachspezialisten für Zoll und Grenzsicherheit (Lohnklasse 17) oder zum Sachbearbeiter Transportmittel (Lohnklasse 13) weitergebildet», wobei die Änderungen nach einer Übergangsfrist per 1. Januar 2028 in Kraft träten. «Nach diesem Datum sind schweizweit noch 46 Mitarbeitende von einer Neuorientierung betroffen», so das BAZG. «Mit diesen Mitarbeitenden wird individuell die Weiterbildung besprochen und vereinbart.»

