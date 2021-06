Bundesrat verweigert Maurer im Fall Bock die Gefolgschaft

Geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter



Wie jedes Jahr möchte ich gegen Ende des ersten Halbjahres kurz innehalten und einen Blick zurück werfen auf die vergangenen Monate.



Die Pandemie hält an und beschäftigt uns als operative Zoll- und Grenzsicherheitsbehörde nach wie vor. Doch im Vergleich zum ersten Semester 2020 ist die Lage nicht mehr «ausser-ordentlich», wie unsere Sonderausstellung des Zollmuseums betitelt ist, sondern inzwischen «courant normal» geworden. Wir leisten weiterhin einen wichtigen Beitrag im Schweizer Dispositiv zur Eindämmung des Coronavirus. Nächste Lockerungsschritte stehen an und damit ein weiteres Stück der neuen Normalität. Wie diese genau aussehen wird, ist noch unklar. Fest steht, dass die Pandemie auch mittelfristig in unserer Arbeit spürbar sein wird. Ich danke Ihnen nochmals ganz herzlich für Ihren Sondereffort bei diesem Jahrhundertereignis.



Unsere Aufgriffe sind so vielfältig wie eh und je

Anschliessend möchte ich – exemplarisch für viele weitere Aufgriffe, die Sie in den vergangenen Monaten erzielen konnten – ein paar eindrückliche Beispiele aus verschiedenen Regionalebenen nennen: So hat ein Team bei einem Aufgriff 370 kg nicht deklarierten Shisha-Tabak aus dem Verkehr gezogen, in zwei anderen Fällen wurden 62 kg Haschisch im Kofferraum eines Autos und 37 kg Haschisch in zwei Reisetaschen entdeckt und bei einer Beschau 2000 Smartuhren wegen Verstoss gegen das Designrecht zurückgehalten; weiter wurden knapp 17 Tonnen nicht deklarierter Whisky aufgespürt, ein LKW mit knapp einer Tonne Fleisch und über einer Tonne weiterer Lebensmittel angehalten, bei der formellen Überprüfung zur Wiedereinfuhr eines Flugzeugs eine Falschdeklaration aufgedeckt sowie 20'000 Stück Munition bei einer Kontrolle festgestellt. Darauf können wir stolz sein. Alle kleineren und grösseren Erfolge leisten insgesamt einen Beitrag zur Erfüllung unseres Auftrags. Diese Erfolge haben gerade in der Transformationsphase, in der wir uns befinden, eine grosse Bedeutung. Vielen Dank dafür.



Die Digitalisierung schreitet weiter voran

Drei wichtige Teilsysteme konnten in den ersten Monaten dieses Jahres in Betrieb genommen werden. Mit Biera wird die Biersteuer im Inland nun zu 99% digital erhoben. Wir konnten dabei erstmals den Registrierungsprozess im ePortal mit Kunden durchtesten und werden diesen entsprechend weiterentwickeln und verbessern. Nach der Zulassung des ersten EETS-Anbieters (European Electronic Toll Service) erfolgt die LSVA-Erhebung an der Grenze inzwischen bereits bei einer von zehn Fahrten automatisch. Dieser Anteil wird im Herbst mit der Zulassung eines weiteren EETS-Anbieters deutlich zunehmen. Schliesslich haben wir mit ICS2 einen wichtigen Meilenstein im Bereich der Risikoanalyse erreicht. Dabei werden nicht nur die Informatik, sondern auch unsere Organisation und Prozesse verändert. ICS2 ist noch in der Einarbeitungsphase, eine Bilanz ist deshalb noch nicht möglich. Ich gratuliere im Namen der Geschäftsleitung allen Beteiligten zu diesen Produktivsetzungen.



Da wir bereits mit Arbeiten begonnen haben, die für spätere Phasen des Programms DaziT vorgesehen waren, haben wir beim Bundesrat und Parlament beantragt, Finanzierungsmittel früher als geplant zu beziehen. In der Sommersession hat uns das Parlament entsprechend für 2021 17 Millionen Franken zusätzliches Budget zur Verfügung gestellt. Weiter hat uns der Bundesrat die beantragten Teile der Finanzierungstranchen III und IV des Verpflichtungskredits DaziT vollumfänglich freigegeben. Das Kostendach von insgesamt CHF 393 Millionen bleibt dadurch unverändert.



In den kommenden zwei Jahren werden wir stark auf die Umsetzung des Warenverkehrssystems Passar fokussieren.



Der Aufbau des Direktionsbereichs Operationen nimmt weiter Formen an

Ende Mai wurden die neuen Chefinnen und Chefs Einheit, Aufgabenvollzug und Führungsunterstützung sowie Einsatzkoordination auf Stufe Lokalebene bekannt gegeben. Die Rekrutierung der Chefinnen und Chefs Gruppe ist am Laufen. Die Ausschreibung für die Leitungsfunktionen auf Stufe Equipe folgt Anfang Juli. Wir starten in einem ersten Schritt mehrheitlich mit spezialisierten Personen/Waren/Transportmittel-Einheiten. In einem zweiten Schritt, nach Abschluss der Weiterbildungsmassnahmen für das bestehende Personal (Allegra) sowie erfolgter Zollgesetzrevision werden die P/W/T-Mitarbeitenden in gemischten Einheiten zusammengeführt.



Wir sind jetzt in der Phase der Transformation angekommen, in der die Veränderungen nicht mehr Theorie sind, sondern direkt spürbar werden. Diese Phase zeichnet sich einerseits durch schöne Zwischenerfolge aus, von denen ich oben einige erwähnt habe, andererseits auch durch Veränderungen im Alltag von Mitarbeitenden, in dem die gewohnten Arbeitsmittel, Organisationsstrukturen und Prozesse nun anders werden. Dies generiert teilweise Unsicherheiten oder auch den Wunsch, den Status Quo zu behalten. Das ist mir bewusst und ich möchte Sie auffordern, Ihre Fragen, Sorgen und Inputs weiterhin gegenüber Ihren Vorgesetzten, direkt an mich oder über das Intranet einzubringen. Dieser Austausch ist wichtig und hilft uns zu reflektieren. Die Transformation ist ein Weg. Den gehen wir gemeinsam, Schritt für Schritt, lernen und entwickeln uns weiter. Nur so kommen wir erfolgreich voran. Wir verrichten unsere Arbeit weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen und ich werde Sie über die weiteren Etappen in Bezug auf die Weiterentwicklung unserer EZV wie gewohnt auf dem Laufenden halten.



Freundliche Grüsse

Christian Bock

Direktor