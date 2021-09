Zollverwaltung Sanftere Töne von Zollchef Bock – nach über 9000 Covid-Bussen im Frühjahr 2020 ist neuerdings «Augenmass» gefragt Neues aus der Spitze der Eidgenössischen Zollverwaltung – Mitarbeiter werden jetzt zu «Fingerspitzengefühl» beim Verteilen von Bussen angehalten. Henry Habegger Jetzt kommentieren 21.09.2021, 05.00 Uhr

Christian Bock, Direktor der Eidgenössischen Zollverwaltung. Keystone

Ende Woche erreichte die über 4500 Mitarbeitenden der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) ein Lebenszeichen ihres Chefs Christian Bock. In einem internen «Infobulletin» richtete er sich an sein Personal. Seit kritischen Artikeln von CH Media im April und Mai zur laufenden Reorganisation macht sich der Jurist in- und extern rar. Vereinbarte Besuche in den Regionen etwa absolvierte er nicht.

Die neue Wortmeldung steht im Zusammenhang mit den neuen Covid-Einreisebestimmungen des Bundesrats. Bock kündigte an, der Zoll werde die Kontrollen «ab Montag verstärken, um den uns in der Verordnung zugewiesenen Auftrag umzusetzen». Dabei werde nach wie vor «mit risikobasierten Kontrollen operiert», eine systematische Kontrolle aller Einreisenden oder Schliessung von Grenzübergängen seien nicht vorgesehen.

«Es wird erwartet, dass wir unseren Kontrollauftrag konsequent wahrnehmen und bei Nichteinhalten der Vorgaben eine Busse aussprechen», so Bock weiter. «Wir setzen den Bundesratsbeschluss zielorientiert, aber mit dem nötigen Augenmass um.» Im Einzelfall sei «Ihre Eigenverantwortung und Fingerspitzengefühl gefordert», appellierte er an seine Leute.

Das sind vergleichsweise gemässigte Töne des umstrittenen Zollchefs. Noch im Frühling 2020, zu Beginn der Covid-Krise, war von Augenmass, Fingerspitzengefühl oder Eigenverantwortung an der Grenze wenig bis nichts zu spüren. Rund 9000 Bussen verteilten die Grenzbeamten laut einem Bericht des Schweizer Fernsehens.

Auf Weisung von oben auch an Personen, denen die Einreise noch erlaubt war, da sie Schweizer waren oder in der Schweiz lebten. Zollbeamte in Nachbarländern seien im Einzelfall viel kulanter gewesen und hätten den gesunden Menschenverstand walten lassen, sagt ein vom Zoll gebüsster Schweizer.

Die Zollverwaltung verteilte in der ersten Welle über 9000 Covid-Bussen. Keystone

Ein Betroffener sagt gegenüber CH Media, der zuständige Zollbeamte habe nicht den geringsten Spielraum gehabt, ihm sei hartes Durchgreifen befohlen worden. Der Schweizer fühlte sich durch die EZV später zudem unter Druck gesetzt, die Busse von 100 Franken nicht anzufechten.

Die Bussenpraxis wurde von Bundesstrafrichtern und Geschäftsprüfern des Parlaments kritisiert. Alarm schlug letzte Woche zudem die Eidgenössische Finanzkontrolle, die beim immer teurer werdenden IT-Projekt Dazit grosse Risiken ortet.

Zollspitze zunehmend im Rückwärtsgang unterwegs

Die Zollspitze krebste zuletzt angesichts von zunehmendem Gegenwind breitflächig zurück und gibt sich kulanter, nicht nur bezüglich Tonalität. Das Tempo der teils ohne Gesetzesgrundlage vorangetriebenen Reform (Kern: Zusammenlegung der Berufsbilder von Zöllner und Grenzwächter) scheint etwas gebremst.

Das Grenzwachtkorps ist auf der Zoll-Website und in Reglementen gleichsam wieder auferstanden. An der Grenze kommen, wie ein Insider sagt, derzeit keine gemischten Teams Zoll/Grenzwache mehr zum Einsatz: Alles müsse über den Tisch des Direktors, der bewillige derzeit nichts.

In den Antworten auf kritische parlamentarische Vorstösse schrieb der Bundesrat kürzlich: Das Finanzdepartement von Ueli Maurer prüfe «gegenwärtig geeignete Massnahmen zur Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit».

Personalzufriedenheit soll gesteigert werden

Diese ist seit Jahren schlecht. Die Personalbefragung 2020 zeigt eine weiter sinkende Zufriedenheit des Personals mit der obersten Führung. Der Wert liegt mit 57 nun sieben Punkte unter dem Schnitt der Bundesverwaltung.

Auf Anfrage erklärt die EZV: Es seien zum Beispiel «Weiterentwicklungsteams» in den Regionen gebildet worden, um Vorgesetzte und Mitarbeitende im Veränderungsprozess zu begleiten. Demnächst werde zudem das Schwerpunktthema «Feedback» gestartet, das «eine offene Lernkultur und den direkten Austausch untereinander» fördern solle. Finanzielle Anreize werde es dagegen nicht geben.

Auf Frage von CH Media, ob sich die Stimmung zuletzt verbessert habe, sagt ein Mitarbeiter, der anonym bleiben will: «Von Massnahmen zur Mitarbeiterzufriedenheit habe ich nichts mitbekommen. Fast alle sind komplett unzufrieden und frustriert. Jetzt wurden neue Chefs gewählt, zum Teil blutjunge Leute, die erst vor kurzem die Ausbildung abgeschlossen haben.»