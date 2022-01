Schweizer Zoll: Chef-Grenzwächter muss Speichelproben einsammeln

Zollverwaltung Hauptaufgabe Speichelproben sammeln: Wie ein Grenzwache-Offizier nach 40 Jahren auf dem Abstellgleis landete Ein Postenchef der Grenzwache ist nach jahrzehntelanger Arbeit seine Führungsfunktion los. Zollmitarbeiter sprechen von Schikane kurz vor der Pensionierung. Die Zollverwaltung in Bern nennt es «neue und nötige Aufgabe». Henry Habegger Jetzt kommentieren 20.01.2022, 05.00 Uhr

Ein Offizier der Grenzwache im Einsatz (Symbolbild aus dem Jahr 2015 in Buchs SG). Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Der Offizier* hat gegen vierzig Dienstjahre auf dem Buckel (*Name der Redaktion bekannt). Jahre-, ja jahrzehntelang war er Vorgesetzter von Dutzenden von Grenzwächterinnen und Grenzwächtern. Ein selbstbewusster Vorgesetzter von tadellosem Ruf, der sich für seine Leute einsetzte und dafür sorgte, dass sie ihre oft schwierige und gefährliche Arbeit im Landesinnern und an der Grenze in einem möglichst guten und sicheren Arbeitsumfeld absolvieren können. Als Postenchef der Grenzwache im Grad eines Oberleutnants ist er bestens vernetzt und bekannt im In- und Ausland, wie sich das bei der langjährigen Arbeit in einer Grenzregion wie Graubünden mit der Zeit ergibt.

Aber seit Mitte letzten Jahres ist alles anders. Einer seiner Kollegen in einer anderen Zollregion sagt: «Es ist mehr als unanständig, wie man ihn kaltgestellt hat. Er muss jetzt zwei Mal pro Woche die Spuckproben aussortieren.»

Mixen von Speichelproben als Hauptaufgabe des Offiziers

In der Tat ist der Mann seine Führungsfunktion los. Stattdessen besteht eine der Hauptaufgaben des langjährigen Postenchefs heute noch darin, zweimal pro Woche die Covid-Speichelproben der Mitarbeitenden von Zoll Ost in Chur einzusammeln, jeweils 10 Stück in einem Becher zu vermischen zwecks Analyse in einem externen Labor.

Dass in Chur ausgerechnet ein ehemaliger Postenchef diese Aufgabe zugewiesen erhielt, hat sich im Zoll und auch im ehemaligen Wirkungsgebiet des Offiziers weit herumgesprochen und für Kopfschütteln gesorgt.

Gespräche mit Mitstreitern des Offiziers zeigen: Der langjährige Chef-Grenzwächter, der sich selbst nicht zu seiner Sache äussern will, ist im Zug der Transformation der Eidgenössischen Zollverwaltung zum Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) aufs Abstellgleis geraten. Er galt als einer, der nicht einfach nickte, sondern seine Meinung sagte. Das ist ihm jetzt, so interpretieren es Weggefährten, zum Verhängnis geworden.

«Alles muss zwanghaft neu sein», sagt ein Zollmitarbeiter

Im neuen BAZG, in Zeiten des teils überstürzt vorangetriebenen Digitalisierungs- und Transformationsprojekts Dazit, der Fusionierung der Berufsbilder Zöllner und Grenzwächter, hat es kaum mehr Platz für gut vernetzte, einflussreiche Leute, die sagen: So geht das nicht. Alles müsse «zwanghaft neu sein», sagt ein Zollmitarbeiter. Dazu passt, dass systematisch ältere, erfahrene Chefs in den letzten Monaten durch junge, formbare ersetzt wurden, viele von ihnen ohne jegliche Führungserfahrung. Vielen ist es so ergangen: Wer nicht mehr passt, wird aussortiert, hat plötzlich keine Arbeit und Funktion mehr.

Wie der langjährige Grenzwache-Chef, dem vor der Pensionierung noch als Aufgabe bleibt, Spuckproben der Belegschaft einzusammeln. Die Massnahme wurde offensichtlich von den Zollverantwortlichen in Chur unter Markus Kobler angeordnet, Chef von Zoll Ost (umfasst die Kantone St. Gallen, beide Appenzell, Graubünden und dem Fürstentum Liechtenstein).

BAZG: Einsammeln von Pooltests «neue und nötige Aufgabe»

Aber für Fragen zur Sache ist die zentrale Medienstelle des BAZG in Bern zuständig, die gegenüber CH Media schriftlich ausführte: «Das Einsammeln und Aufbereiten (die Analyse erfolgt an externer Stelle) von Covid-Pooltests ist eine in Pandemiezeiten neue und nötige Aufgabe. Das Angebot an Pooltests wird sehr geschätzt und gehört zu den zentralen Covid-19-Schutzmassnahmen, wie sie durch das Bundesamt für Gesundheit (BAG) definiert wurden.» Die Massnahme diene der frühzeitigen Entdeckung von Ansteckungen und somit der Gesundheit und Einsatzfähigkeit unserer Mitarbeitenden. «Diese Aufgabe ist nicht an bestehende Stellenprofile geknüpft und wird an diversen BAZG-Standorten durch verschiedene Mitarbeitende ausgeführt.»

Keine Antwort aus Bern gab es auf die Frage, ob die BAZG-Direktion in Bern – unter Leitung von Zollchef Christian Bock - die im Korps weitherum als unnötig schikanös und erniedrigend empfundene Vorgehensweise gegen den langjährigen Offizier goutiere.

Auch Chef des Grenzwachtkorps wurde abgesetzt

Der Fall erinnert an jenen von Jürg Noth, dem letzten und bei seiner Truppe sehr beliebten Chef des mittlerweile faktisch aufgelösten Grenzwachtkorps. Der Offizier in Graubünden war ein Vertrauter von Noth, der ebenfalls auf dem Abstellgleis landete und der vorzeitig in Pension ging. Eine offizielle Verabschiedung erhielt Noth zum Befremden vieler Grenzwachtangehöriger nicht. Im letzten Juli wurde er in Spiez daher an einer privat organisierten Feier verabschiedet, ohne offizielle Beteiligung des Zolls. Den Bereich Operationen, in dem das Grenzwachtkorps aufging, leitet nun Zolldirektor Christian Bock persönlich.

Dabei war anscheinend eine Verabschiedung von Noth geplant, wie das BAZG nun kürzlich auf Anfrage von CH Media angab: «Es war ursprünglich geplant, Herrn Noth im Januar 2021 gebührend zu verabschieden. Aufgrund der Corona-Situation musste der Anlass jedoch abgesagt werden, ebenso ein Ersatztermin im Juni 2021. Auch der Anlass vom 17. Dezember, an welchem die Verabschiedung geplant war, musste aufgrund der Corona-Lage abgesagt werden.»

So oder so: Wie die beiden Chefs gehört auch das 1894 gegründete Grenzwachtkorps (GWK) der Vergangenheit an. Per 1. Januar 2022, als aus der EZV das BAZG wurde, verschwand das traditionsreiche Korps im Verständnis der Grenzwachtangehörigen sang und klanglos im Orkus der Geschichte.

Im Zoll kursiert seit Ende Jahr ein Bild, das ein GWK-Strahlenkreuz mit Trauerflor zeigt.

