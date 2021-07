Zollverwaltung Bitterer Abschied für Jürg Noth: Der «letzte Kommandant» des Grenzwachtkorps tritt ab Statt in offiziellem Akt durch den Zoll wurde der langjährige Grenzwacht-Chef privat in den Ruhestand verabschiedet. Henry Habegger 21.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach 18 Jahren als Kommandant des GWK privat verabschiedet: Jürg Noth mit Gattin Marie-Claude. Bild: zvg/Aargauer Zeitung

Der Anlass ist Ausdruck des Grabens, der derzeit durch die Eidgenössische Zollverwaltung führt. An seinem Wohnort Spiez BE wurde Jürg Noth (63) verabschiedet, der das Grenzwachtkorps während 18 Jahren kommandierte. Der Fürsprecher geht Ende Juli in Pension.

Die Verabschiedung des bei seiner Truppe beliebten Brigadiers war nicht von der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) organisiert worden, deren Stellvertretender Direktor Noth bis Ende 2020 war. Anwesend war auch Rudolf Dietrich, Vorgänger des aktuellen Zolldirektors Christian Bock.

Auf Anfrage hält die Zollverwaltung fest: «Es handelte sich hierbei um einen privaten, und nicht durch die EZV organisierten Anlass, weshalb wir keine weiteren Angaben zu den Teilnehmenden machen können.»

In einem Pressetext, verfasst von jahrelangen Mitstreitern von Noth, steht: «50 loyale und handverlesene WegbegleiterInnen aus dem In- und Ausland versammelten sich auf persönliche Einladung des letzten Kommandanten des GWK in der Spiezerbucht zum Abschied vom aktiven Berufsleben.»

Anwesend waren Vertreter von Polizei, Zoll und Militär, so mehrere aktuelle oder frühere Polizeikommandanten wie Christian Varone (Wallis) oder Léon Borer (Aargau). Auch Vertreter des deutschen Zolls und der GSG 9 aus Bonn waren da. Aus Österreich war Generalmajor Robert Strondl angereist, Chef Grenzangelegenheiten.

«Marke Grenzwacht nicht über Bord werfen»

Grosses Thema war, das geht aus der Mitteilung hervor, die umstrittene laufende Reorganisation der Zollverwaltung. «Leider soll nach den Plänen des jetzigen Oberzolldirektors Christian Bock die Bezeichnung Grenzwächter und Grenzwächterin ersetzt werden durch eine technische Berufsbezeichnung», steht in der Mitteilung. «Leider soll auch die bewährte einheitliche Führung des Korps durch Aufspaltung auf Regionen zerschlagen werden. Zöllner werden uniformiert und teils bewaffnet.»

Ein letzter Gruss des abgetretenen Kommandanten: Brigadier Jürg Noth mit Ehefrau Marie-Claude Noth-Ecoeur Zvg / Aargauer Zeitung

Unter Noth habe sich, mit Support von Oberzolldirektor Dietrich, das Grenzwachtkorps «zu einer modernen, wie die Polizei in Blau gekleideten, schlagkräftigen Sicherheitspolizei an unseren Grenzen und im Grenzraum» entwickelt. «Die enge Kollaboration mit den Grenzkantonen» sei eine «echte Win-win-Situation, die in Zukunft leider nicht mehr gesichert ist.» Und: «Heute ist unsere Grenzwache, wie sie noch immer heisst und heissen sollte, technisch, ­ausbildungs- und ausrüstungsmässig mit ihren rund 2500 Mitarbeitenden ein sehr bedeutsamer und effizienter Teil unserer nationalen Sicherheitsarchitektur.»

«Radikale Reorganisation in Teilen stoppen»

Dass das Grenzwachtkorps in seiner heutigen Form verschwinden soll, macht Noth und seinen Weggefährten zu schaffen. Die interne Stimmung sei «derzeit geprägt von Verunsicherung und Enttäuschungen», heisst es im Text, in dem ein Aufruf formuliert wird. «Noch hat es das Bundesparlament in der Hand, die geplante radikale Reorganisation in Teilen zu stoppen, Bewährtes zu erhalten und neue technische Errungenschaften zu fördern. Eine starke, in der Bevölkerung seit mehr als 125 Jahren verankerte Marke wie die Grenzwacht sollte man nicht einfach so über Bord werfen.»

Der Pressetext schliesst damit, dass die gute Stimmung an der Verabschiedung «einzig durch die Tatsache getrübt» wurde, dass Noth «einen würdigen offiziellen Abschied mehr als verdient hätte».