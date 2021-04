Zollumbau Streit mit dem Zoll um Zuständigkeit für das Grenzwachtkorps: Die Militärjustiz geht vors Bundesstrafgericht Das Bundesstrafgericht muss entscheiden, ob die Militärjustiz trotz des Zollumbaus weiter für die Grenzwächter zuständig ist. Henry Habegger 29.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unterstehen Grenzwächter weiterhin der Militärjustiz? Gericht soll entscheiden. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone (Au, 10. Februar 2021)

Das Grenzwachtkorps, 1894 gegründet, ist Geschichte. Es ging 1. Januar 2021 im neuen Direktionsbereich Operationen der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) auf. Die Streichung des Korps, gesetzlich noch nicht abgestützt, hat einen Rattenschwanz von ungeklärten Fragen zur Folge. Eine lautet: Welche Gerichtsbarkeit, die militärische oder die zivile, ist für die Strafverfolgung der rund 2200 Angehörigen des bisherigen Grenzwachtkorps zuständig?

«Die Militärjustiz stellt sich diese Frage ebenfalls», sagt Florian Menzi, Sprecher der Militärjustiz, auf Anfrage.

Die Militärjustiz ist laut Militärgesetz für die Strafverfolgung der «Angehörigen des Grenzwachtkorps» zuständig. Das Wort «Grenzwachtkorps» steht ausdrücklich im Gesetz. Nur ist dieses Korps nicht mehr vorhanden. Sein Chef, Brigadier Jürg Noth, wurde «per 1. Januar 2021 pensioniert». Das jedenfalls schrieb Zolldirektor Christian Bock in einem Brief vom 14. Dezember 2020 an Oberauditor Stefan Flachsmann, Chef der Militärjustiz. CH Media erhielt via Gesuch nach Öffentlichkeitsgesetz Zugang zum Brief.

Zolldirektor informierte die Militärjustiz: Er habe entschieden, den Bereich «selber zu führen».

Im Brief informierte Bock die Militärjustiz auch über die «organisatorischen Änderungen» der Zollverwaltung: «Auf den 1. Januar 2021 werden die operativen Kräfte des Zolls und des GWK im neuen Direktionsbereich Operationen zusammengelegt». Er habe entschieden, den Bereich «selber zu führen».

Der Fall sei klar, schrieb der Zolldirektor weiter: Die bisherigen Angehörigen des GWK unterstünden der Militärjustiz, die Angehörigen des Zolls der Der Gerichtsbarkeit. «Somit besteht auch in dieser Übergangszeit eine klare Situation hinsichtlich der strafrechtlichen Unterstellung der Mitarbeitenden der EZV.»

Gar nicht klar ist die Situation, die der Zoll hauruckartig herbeigeführt hat, für die Militärjustiz. «Das Grenzwachtkorps existiert in seiner bisherigen Form nicht mehr», stellt Sprecher Menzi fest. «Aber die Militärjustiz ist an den Wortlaut des Gesetzes gebunden.»

Daher gelangte die Militärjustiz mit der Frage betreffend Zuständigkeit ans Bundesstrafgericht. «Anhand eines konkreten Falls soll das Gericht jetzt prüfen, welche Strafverfolgungsbehörden zuständig sind», sagt Menzi. Das Bundesstrafgericht sei für diese Klärung abschliessend zuständig. «Wir sind bemüht, die Frage durch das Pilotverfahren möglichst schnell klären zu lassen».

Strafverfahren werden vorläufig sistiert

In einer Empfehlung vom 30. März weist Oberauditor Flachsmann die Untersuchungsrichter, Auditoren und Gerichtspräsidenten der Militärjustiz auf die Problematik hin. Dass bis anhin klare Abgrenzungen zunehmend verschwinden, Berufsbilder verschmelzen: Die Berufsfunktionen «Grenzwächterin/Grenzwächter» und «Zollfachfrau/Zollfachmann» wichen dem Berufsbild «Fachspezialistin/Fachspezialist Zoll und Grenzsicherheit». Damit stelle sich die Frage der Anwendbarkeit des Militärstrafrechts für Angehörige des Grenzwachtkorps ab 1. Januar 2021.

Der Oberauditor rät den Angehörigen der Militärjustiz, sämtliche laufenden Verfahren mit Beschuldigten aus dem ehemaligen Grenzwachtkorps «faktisch einstweilen ruhen zu lassen, bis die Rechtslage bezüglich der Zuständigkeit geklärt ist». Beweissicherungsmassnahmen sollten noch abgeschlossen werden. «Die beschuldigte Partei und eine allfällige Privatklägerschaft sollten schriftlich über die unklare Rechtslage» in Kenntnis gesetzt werden», so der Oberauditor. Insbesondere sollten «die amtlich verteidigten Parteien und Geschädigten auf die möglichen wirtschaftlichen Folgen eines Wechsels der Strafjustiz» aufmerksam gemacht werden. Das sei von Bedeutung, weil in Fällen von kostenloser amtlicher Verteidigung die restriktiven Regelungen der zivilen Strafprozessordnung zu Anwendung kommen könnten. Will heissen: Es kann für Parteien teurer werden.

Bei Pikettfällen ab Anfang 2021 rät Flachsmann, «in jedem Fall die nötigen Massnahmen zur Beweissicherung vorzukehren» und mit den zivilen Behörden die Zuständigkeit zu klären.

Zollverwaltung hält daran fest: «Das GWK existiert»

Die Zollverwaltung hält auf Anfrage an ihrer Position fest. Gemäss Zollgesetz existiere das GWK «noch immer mit all seinen Rechten und Pflichten». Die beiden Kategorien Grenzwächter und Zollfachleute seien «klar unterscheidbar und identifizierbar». Somit sei nach Auffassung der EZV die Rechtslage in Bezug auf die Unterstellung ihrer Mitarbeitenden weiterhin klar.

Inzwischen arbeitet die Zollverwaltung aber offensichtlich an Schadensbegrenzung. Auf ihrer offiziellen Internetseite stand dort bis vor einigen Tagen, bis zu der Berichterstattung von CH Media über das Thema wörtlich: «Der Direktionsbereich Operationen umfasst die früheren Einheiten ZOLL und Grenzwachtkorps (GWK)». Inzwischen wurde der Eintrag abgeändert, jetzt steht dort: «Der Direktionsbereich Operationen umfasst den Zoll und das Grenzwachtkorps (GWK)».