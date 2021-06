Zolldirektor Bock ist abgetaucht: Twitter-Account gelöscht

Abgetaucht Zollpersonal fragt sich: Wo ist Direktor Bock? Er löschte seinen Twitter-Account und kommuniziert auch intern nicht mehr Die Krise beim Zoll wurde jetzt auch vom Schweizer Fernsehen thematisiert. Aber der umstrittene Zolldirektor ist abgetaucht. Henry Habegger 10.06.2021, 12.00 Uhr

Christian Bock spricht zum Dispositiv an der Grenze zu Frankreich in den Kantonen Neuenburg und Jura. Er trägt eine schusssichere Weste und eine Waffe. Keystone

In der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) unter Direktor Christian Bock herrscht ein Klima der Angst. Darüber berichtete CH Media im April in einer Artikelserie, gestützt auf zahlreiche Gespräche mit zivilen Zollmitarbeitenden wie auch Mitgliedern der Grenzwache. Aus Furcht vor Repressalien und Nachteilen bis hin zu Entlassung wollten alle anonym bleiben.

Direktor Bock (53) gilt als cholerischer und unberechenbarer Chef, der keinerlei Widerspruch duldet und der die mächtige Zollverwaltung weitgehend nach seinen Vorstellungen in Richtung bewaffneter Sicherheitsapparat umbaut. Der Bundesrat unter dem zuständigen Finanzminister Ueli Maurer, so die allgemeine Wahrnehmung, lässt ihn bisher gewähren.

Westschweizer Fernsehen: «Angst und Schweigen»

Am Montag kam das Westschweizer Fernsehen RTS in der Hauptausgabe der «Tagesschau» zum gleichen Schluss: «Die von RTS kontaktierten Personen sprechen von einem Klima der Angst und einem Gesetz des Schweigens.» Auch in der Reportage des Westschweizer Fernsehens traten Mitarbeitende nur unter dem Schutz von Anonymität auf. RTS konstatierte «Angst und Schweigen» und einen Direktor, der eine Art «Diktator» und «cholerisch» sei.

Alle Zeuginnen und Zeugen fürchten sich vor Direktor Bock und nehmen darum nur anonym Stellung. Screenshot RTS

Am Mittwoch befasste sich auch die «Rundschau» des Schweizer Fernsehens mit der Krise im Zoll. In der Vorschau kündigte sie an: «Zolldirektor mit Pistole: Der umstrittene Christian Bock». Bock, der sich «gerne bewaffnet und in Spezialuniform zeigt, eckt an», weil er den Grossteil seiner 4500 Mitarbeitenden bewaffnen wolle. «Das löst Ängste bei den Zollbeamten aus und birgt Sicherheitsrisiken.»

Wie auch bereits das Westschweizer Fernsehen fokussierte die «Rundschau» auf die Tatsache, dass Bock seine 4500 Beschäftigten in Zukunft «aufgabenbezogen» bewaffnen und uniformieren will. Auch die Zöllner, die heute im Unterschied zu den Grenzwächtern nicht bewaffnet und uniformiert sind. Aus zwei völlig unterschiedlichen Berufsbildern soll ein einziges werden. Bereits laufen Pilotversuche.

Zolldirektor Bock erklärte am 10. April 2019 die Digitalisierungsstrategie. Screenshot SRF

Zollbeamtin: Mulmiges Gefühl beim Waffentragen

Eine zivile Zollmitarbeitende sagte im Beitrag, sie habe vor ihrem ersten bewaffneten Einsatz an der Seite von Grenzwächtern nur einen kurzen Einführungskurs absolviert, der einen Tag dauerte. Die Frau sagte: «Es war schwierig. Kontrollen durchzuführen ist das eine. Aber wie gehen wir vor, wenn es gefährlich wird? Wir hatten keinerlei Ausbildung in Sicherheits- und Interventionstechnik. Mir war es mulmig zumute. Am Abend ist man dann froh, einfach wieder gesund zu Hause zu sein.»

Schriftlich gab die Zollverwaltung gegenüber dem Fernsehen an, dass die im Pilotversuch eingesetzten Mitarbeitenden «eine Sicherheitssensibilisierung durchlaufen» hätten, sodass sie sich auf einer Kontrollstelle «korrekt verhalten und die Eigensicherung» gewährleisten könnten.

Im Beitrag kam auch Markus Mohler zu Wort, ehemaliger Basler Staatsanwalt und Polizeikommandant. Er hielt fest, es gebe heute gar keine Rechtsgrundlagen für diese weitergehenden Bewaffnungspläne. Denn das neue Zollgesetz sei ja noch längst nicht in Kraft. Was hier passiere, sei «rechtswidrig und verfassungswidrig». Einen Supporter fand Bock dagegen im Zürcher FDP-Ständerat Ruedi Noser, der Verständnis für das Vorgehen des Zolldirektors beim Umbau seiner Behörde zeigte.

Der Zürcher FDP-Ständerat Ruedi Noser spricht sich auch in der «Rundschau» für Bocks Reform aus. Screenshot SRF

«Stimmung ist unter dem Gefrierpunkt»

Innerhalb der Zollverwaltung wird, wie zahlreiche Reaktionen in den letzten Tagen zeigen, mit Erleichterung zur Kenntnis genommen, dass sich mehr und mehr Medien mit der Problematik befassen. In der Hoffnung, dass auch Bundesrat Ueli Maurer endlich reagieren muss, der direkte Vorgesetzte des Zollchefs.

Christian Bock, Bundesrat Ueli Maurer. Bisher stellt sich der Finanzminister gegen aussen ohne Wenn und Aber hinter den Zollchef. Keystone

«Die Stimmung ist in diversen Bereichen der Zollverwaltung unter dem Gefrierpunkt», heisst es in der Zentrale des Zolls in Bern.

Seit dem ersten Artikel von CH Media im April schon warten Mitarbeitende im Zoll darauf, dass sich der Direktor zu Wort meldet, dass er zu den Vorwürfen Stellung nimmt. Bis heute warten sie allerdings vergeblich. Zuvor hatte sich Bock regelmässig, etwa einmal pro Woche, in einem internen Bulletin an seine Mitarbeitenden gewendet. Seit dem ersten Artikel von CH Media ist keine solche Kolumne mehr erschienen.

Twitter-Account gelöscht. Wo ist Direktor Bock?

Denn Direktor Bock, einer der an besten bezahlten Topmitarbeiter beim Bund, ist abgetaucht. Er hatte bereits im April eine Interviewanfrage von CH Media abschlägig beantwortet. Auch den Fernsehstationen erteilte er eine Absage. Wie die «Rundschau» berichtete, trat Bock zuletzt nie mehr öffentlich in Erscheinung.

Auch seinen Twitter-Account liess der Zolldirektor von einem Tag auf den anderen abschalten. Der Grund dafür ist unklar.

Die Presseabteilung der Zollverwaltung lehnte es diese Woche ab, Fragen von CH Media zur fehlenden internen Kommunikation und zum deaktivierten Twitter-Account des Direktors zu beantworten.

Übers Wochenende war er in Moskau

Mehr Zeit hat Bock derzeit für Aussenbeziehungen. So weilte er am letzten Wochenende in Moskau, wie die Zollverwaltung auf Anfrage bestätigte. Er unterzeichnete dort ein Memorandum of Understanding (MoU) mit Russland. In der Pressemitteilung der EZV wird Bock dabei nicht namentlich erwähnt.

Mitte Mai hielt sich der Direktor zudem beim chinesischen Botschafter in Bern auf. Es war aber nicht die Zollverwaltung, die das mitteilte. Aber die Chinesen posteten ein Foto und einen Text zur Diskussion, bei der es um «die Zusammenarbeit der Zollämter der beiden Länder» gegangen sei, auf ihrer Website.

Bock gab demnach an, die Schweiz sei bereit, «mit China über Möglichkeiten der Vertiefung in Bezug auf die Zusammenarbeit beim grenzüberschreitenden Onlinehandel zu diskutieren, und die schweizerisch-chinesischen Beziehungen weiterhin voranzutreiben.»

Im Bundesparlament ist eine Reihe von Vorstössen im Fall Zollverwaltung hängig, und auch die Geschäftsprüfungskommission (GPK) befasst sich mittlerweile mit der Angelegenheit.