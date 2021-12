Mafia-Gipfel im Schrebergarten in Winterthur

Mafia Ziege essen in der Pünt – wie die ‘Ndrangheta in Winterthur einen Gipfel abhielt In einem Familiengarten kamen ‘Ndrangheta-Mitglieder letztes Jahr zu einer «Mangiata» zusammen. Ermittlern gelang es an diesem Mafia-Gipfel in Winterthur mehrere Gespräche und Gesprächsfetzen aufzuzeichnen. Sie liefern wertvolle Informationen zur Organisation der Mafia in der Schweiz und zu ihren Verbindungen nach Italien und Deutschland. Henry Habegger Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Auch die Mafia weiss, gerade in Covid-Zeiten, die Familiengärten zu schätzen. Chris Iseli

Gerade in Zeiten von Corona zieht es die Leute nach draussen, die Pünten in Winterthur ZH, die Familiengärten, sind jetzt besonders begehrt. Die Preise sind mit Absicht erschwinglich: Inklusive Gartenhäuschen, das gemietet werden kann, kommen sie auf etwa 400 bis 450 Franken pro Jahr zu stehen.

Diese Vorzüge, zumal in Zeiten der Covid-Beschränkungen, sind auch der Mafia nicht entgangen. Am 30. Mai 2020 fand in einem der Gärten eine besondere Veranstaltung statt: Der Italiener C.* (65) lud zu einer «Mangiata» in seinem Schrebergarten ein, den er von der Stadt gepachtet hatte.

Eine «Mangiata» ist eine Art Arbeitsessen der italienischen Mafia, auf den Tisch kommt Ziegenfleisch (capra). Der Schmaus hat bei der ‘Ndrangheta Tradition, er ist in Tat und Wahrheit ein Gipfeltreffen unter Mafiosi. Im vertrauten Kreis werden «Familienangelegenheiten» besprochen, kriminelles Geschäft wird abgehandelt, aufgeteilt oder angebahnt.

Mafia-Familienfilm mit verwanztem Handy

Genau ein solcher Mafia-«Summit», davon sind die Ermittler laut Akten der Mailänder Anti-Mafia-Staatsanwälte zur Operation «Nuova Narcos Europea» überzeugt, fand an jenem Dienstagabend Ende Mai ab 19.30 Uhr auf einem Winterthurer Püntenareal statt.

Etwa ein Dutzend Italiener war da, acht unter ihnen konnten die Ermittler identifizieren. Auch dank eines Videos, das ein Mafioso mit seinem verwanzten Handy aufnahm.

Prominenteste Gäste waren zwei Spitzenleute eines ‘Ndrangheta-Clans aus Giffone in Kalabrien, der namentlich im Kokain-Geschäft aktiv ist und die Ware in grossem Stil auch in der Schweiz absetzt.

Einer der Spitzenmafiosi war D.* (29), Italiener mit Wohnort Zürich. Angereist war er im «Firmenwagen» seiner Luzerner Briefkastenfirma, einem Fiat Stilo mit LU-Nummer. Der andere Top-Mafioso war sein Onkel E.*, wohnhaft in Mailand – der mit dem verwanzten Handy.

D. ist der Sohn von Boss Giuseppe Larosa, genannt Peppe La Mucca (Sepp, die Kuh), ein alter Bekannter der Schweiz. 2015 wurde er in Kalabrien zu zehn Jahren Haft verurteilt. Denn die Ermittler hatten einen seltenen Akt gefilmt: Der Boss beförderte drei Mafiosi in höhere Ränge. Dabei schärfte er jedem ein: «Wenn du versagst, trinke Zyanid oder erschiesse dich.» Zuvor war der Boss mit seiner Familie jahrelang in Pragg-Jenaz im Prättigau gemeldet. 2015 stellte die Bundesanwaltschaft ein Verfahren gegen ihn ein, angeblich hatten die Ermittlungen wegen Mafia nichts Zählbares ergeben.

Wertvolle Informationen

Am Mafia-Gipfel in Winterthur gelang es den Ermittlern, mehrere Gespräche und Gesprächsfetzen aufzuzeichnen. Sie liefern wertvolle Informationen zur Organisation der Mafia in der Schweiz und zu ihren Verbindungen nach Italien und Deutschland.

So erzählte der Winterthurer Schrebergärtner den Mafiosi aus Italien von seinem «Locale», seiner Mafia-Zelle. Es habe einst 70 Mitglieder umfasst, alle aus der Region östlich von Reggio Calabria, ganz unten am Stiefel. Die Mitglieder der assoziierten Zelle von Frauenfeld, dem «Locale di Frauenfeld», dagegen stammten alle aus Fabrizia weiter nördlich in Kalabrien. Er schilderte regen Kontakt unter den «Locali»: «Wir gingen dorthin, assen Ziege … um ehrlich zu sein, in all den Jahren waren wir nicht so einig mit dem Locale di Frauenfeld.»

Die Thurgauer Zelle machte 2014 Schlagzeilen, als italienische und Schweizer Behörden 18 Mitglieder festnahmen. Sie wurden später vom Mafia-Vorwurf nach italienischem Recht freigesprochen: weil keine Mafia-typischen Straftaten wie Erpressung oder Einschüchterung belegt werden konnten.

1,2 Kilo Kokain im Fiat Stilo mit LU-Nummer

Aber die Mafia-Jäger machen weiter, im Zug der Operation Nuova Narcos Europea wurden im November 104 Mafia-Verdächtige festgenommen, auch einige Teilnehmer der «Mangiata» in Winterthur. Die Ermittler betonen in den Akten, dass diesmal auch Mafia-Einschüchterungspraktiken in der Schweiz dokumentiert werden können – es geht dabei etwa um einen italienischen Beizen-Betreiber in Zürich.

Ein halbes Jahr nach der «Mangiata» im Schrebergarten, im Dezember 2020, wurde der Sohn von Peppe La Mucca von der italienischen Grenzpolizei verhaftet. Er war mit 1,2 Kilo Kokain, versteckt in einem Geheimfach unter dem Lenkrad des Fiat Stilo mit LU-Nummer, auf dem Weg in die Schweiz, genauer nach Zürich. Er handelte später vor Gericht eine Strafe von 4 Jahren und 9 Monaten aus, die er im Hausarrest absitzt.

In Winterthur gibt es eine lange Warteliste von etwa zwei Jahren bei den Familiengärten. Kann sein, dass demnächst der eine oder andere vorzeitig frei wird.

* Name der Redaktion bekannt

