Stau: Ferien führen am Gotthard zu Wartezeiten

Zeitverlust Ferienzeit ist Stauzeit: Bund rechnet mit hohem Verkehrsaufkommen Ab in den Süden. Diese Devise führt gerade zu Beginn und zu Ende der Ferien zu Staus. Auch in diesem Herbst dürfte sich die Blechlawine vor dem Gotthard wieder kräftig anstauen. 27.09.2022, 11.21 Uhr

Der Weg an die Sonne muss manchmal ziemlich erduldet werden. Auf der Nord-Süd-Achse wird wieder mit Staus gerechnet. Keystone

Noch einmal in die Sonne und den Herbst geniessen. Das denken sich zur Ferienzeit viele Schweizerinnen und Schweizer. Dementsprechend rechnet das Bundesamt für Strassen (Astra) auch im Herbst mit einem hohem Verkehrsaufkommen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. «Wie bereits im Sommer 2022 dürfte sich der corona-bedingte Nachholbedarf für Ferienreisen zusätzlich negativ auf das Verkehrsgeschehen auswirken», so das Astra.

Spürbar werde dies vor allem von Freitag bis Sonntag in den Räumen Zürich, Bern, Basel, Luzern, Lugano, im Bereich des Gotthard-Tunnels und auf der San Bernardino-Route. Richtung Süden muss ab «Ende September bis Mitte Oktober mit Staus und Behinderungen gerechnet werden». In die umgekehrte Richtung sei insbesondere von Mitte bis Ende Oktober mit regem Verkehr zu rechnen. Zudem müsse «bei schönem Wetter an den Wochenenden schweizweit mit stark erhöhtem Verkehrsaufkommen gerechnet werden».

Sollten aufgrund eines frühen Wintereinbruchs Alpenpässe bereits Anfang Oktober geschlossen werden, «erhöht sich der Verkehrsdruck auf die Nord-Süd-Achsen zusätzlich». Das Astra mahnt zudem, dass der Ausweichverkehr zu zahlreichen unerwünschten Nebenwirkungen führt. «Es ist deshalb wichtig, dass Reisende auch bei Stau auf der Autobahn bleiben und diese nicht verlassen, nicht zuletzt aus Rücksichtnahme gegenüber der örtlichen Bevölkerung», heisst es in der Mitteilung. (mg)