Vor dem Staatsbegrägnis der Queen: Die Bilder der letzten 10 Tage

Zehn Tage, zehn Bilder ­‑ das ist passiert seit dem Tod der Queen Neil Hall/EPA Ein Land im Ausnahmezustand: Grossbritannien nimmt ­Abschied von Elizabeth II., die mehr als 70 Jahre das Ideal einer Königin prägte. Der Abschied, die Emotionen und der ­Nachfolger in Aufnahmen für die Ewigkeit. Hans-Caspar Kellenberger

8.9. Todestag der Queen

Tolga Akmen/EPA

Am Donnerstagabend tritt für viele Menschen das Undenkbare ein. Die Frau, die über 70 Jahre Staatsoberhaupt Grossbritanniens war, stirbt im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral. Der Tod von Elizabeth II. löst die minutiös geplante «Operation London Bridge» aus. Die Bevölkerung wird informiert. Vor dem Buckingham Palace werden Blumen niedergelegt.

9.9. Die Welt trauert

Christophe Ena/AP

Grossbritannien befindet sich einen Tag nach dem Tod der Queen im Ausnahmezustand. Alle parlamentarischen Arbeiten werden für zehn Tage ausgesetzt, Sportevents abgesagt und Sehenswürdigkeiten geschlossen. Der neue König, Charles III., reist nach London und hält eine Rede an das britische Volk. In der St.-Paul’s-Kathedrale findet ein Trauergottesdienst statt.

10.9. Charles III. wird inthronisiert

Jonathan Brady/AP

Charles III. wird im St. James’s Palace vom Kronrat zum König proklamiert. Bereits am Nachmittag trifft der König die ebenfalls frischgebackene britische Premierministerin Liz Truss und Teile ihres Kabinetts im ­Buckingham Palace. Auch Oppositionsführer Keir Starmer von der Labour-Partei und Vorsitzende anderer Oppositionsparteien erhalten eine Audienz.

11.9. Der Sarg der Queen in Edinburgh

Jane Barlow/AP

Der Leichnam der Königin wird am Sonntag vom schottischen Balmoral zuerst in den Holyrood Palace in der schottischen Hauptstadt Edinburgh überführt, die Residenz der Queen in Schottland. Tausende Menschen säumen die Strassen der Dörfer und Städte auf der rund 280 Kilometer langen Strecke, um Abschied von Elizabeth II. zu nehmen.

12.9. Charles III. in Schottland

Jane Barlow/Getty

Am Montag besuchen Tausende Edinburgh, um Abschied von der gestorbenen britischen Königin zu nehmen. Der Sarg von Elizabeth II. wird in der St.-Giles-Kathedrale aufgebahrt. Dort findet ein Trauergottesdienst statt, an dem auch König Charles III., die weiteren Kinder der Verstorbenen sowie die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon teilnehmen.

13.9. Der neue König besucht Nordirland

Niall Carson/Getty

Charles III. trifft erstmals als König in der Nordirischen Hauptstadt Belfast ein. Sein Besuch soll auch die Zugehörigkeit der früheren Bürgerkriegsregion zum Königreich unterstreichen. Später trifft Charles den britischen Nordirland-Minister sowie die Chefs der nordirischen Parteien. Dann nimmt er Beileidsbekundungen des Regionalparlaments entgegen.

14.9. Der grosse Trauerzug in London

Christopher Furlong/Getty

Nachdem der Sarg der verstorbenen Königin am Dienstagabend nach London überführt worden ist, findet am Mittwoch der grosse Trauerzug vom ­Buckingham Palace zur Westminster Hall statt. Im britischen Parlamentsgebäude wird die Queen aufgebahrt. Dort darf die Bevölkerung der Queen noch bis zum Staatsbegräbnis einen letzten Besuch abstatten.

15.9. Ruheort vor dem Staatsbegräbnis

Yui Mok/Getty

Der geschlossene Sarg der Queen, aufgebahrt in der Westminster Hall, dem ältesten Teil des britischen Parlaments: Der Sarg, umhüllt von der royalen Standarte, wird Tag und Nacht bewacht und ist für jeweils 23 Stunden pro Tag für die Öffentlichkeit zugänglich. Zahlreiche Britinnen und Briten sowie Menschen aus aller Welt zollen hier der Queen ihren Respekt.

16.9. Bevölkerung nimmt Abschied

Olivier Hoslet/EPA

Hunderttausende nehmen auch am Donnerstag von der verstorbenen Regentin Abschied. Die Warteschlange erstreckt sich über mehrere Kilometer entlang der Themse durch das Zentrum der britischen Hauptstadt. Viele Trauernde sind bereits am Montag eingetroffen, um sich rechtzeitig einen Platz zu sichern. Die Anteilnahme ist riesig.

17.9. Warten auf das Staatsbegräbnis

Yoan Valat/EPA

Am kommenden Montag findet das Staatsbegräbnis für Queen Elizabeth II. in der Westminster Abbey statt. Es dürfte das grösste internationale Ereignis in der jüngeren britischen Geschichte werden. Die Trauerfeier beginnt um 12 Uhr (MEZ). Zahlreiche Staats- und Regierungschefs, so auch der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis, werden teilnehmen.

