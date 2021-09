Ehe für alle: Eine Frau erzählt über die anonyme Samenspende

Wunschkind Mutter geworden dank anonymer Samenspende in Spanien: «Es kann sein, dass mir mein Sohn dereinst Vorwürfe macht» Die Gegner der «Ehe für alle» zielen mit ihrer Kampagne auf die Samenspende für lesbische Paare. Was entgegnet eine Frau, die im Ausland auf diese Methode setzte, um schwanger zu werden? Kari Kälin Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Familienglück dank Samenspende: Ein Ja zur «Ehe für alle» würde dies auch lesbischen Paaren in der Schweiz ermöglichen. (Symbolbild) David Trood / Digital Vision

Seit kurzem lebt Nora Muster (alle Namen geändert) mit ihrer neuen Partnerin in einer Viereinhalbzimmerwohnung in einer grösseren Ortschaft im Kanton Zürich. Mit ihrer Ex-Partnerin hat die 44-Jährige einen gemeinsamen Sohn. Muster, Primarlehrerin an der Mittelstufe, arbeitet in einem 80-Prozent-Pensum.

In der Regel verbringt der 10-jährige Tim vier Tage bei Muster, die restlichen drei bei seiner zweiten Mutter. Tim ist nicht aus einer Verbindung zwischen Mann und Frau entstanden, sondern dank einer anonymen Samenspende mit In-vitro-Fertilisation in einer Reproduktionsklinik in Barcelona.

Patchworkkonstrukt und Regenbogenfamilie: Muster verkörpert die Antithese zum gängigen Familienmodell mit Vater (Vollzeit), Mutter (Teilzeit oder gar keinen Job) und zwei Kindern. Auf lesbische Frauen zielt die Nein-Kampagne der «Ehe für alle»-Gegner, über die das Volk am 26. September abstimmt. Die Vorlage ermöglicht neu auch lesbischen Paaren den Zugang zur Samenspende in der Schweiz, wobei die Identität des Spenders bekannt ist.

Kampagnenbilder von schreienden Babys

Die Samenspende? Nicht vereinbar mit dem Kindeswohl, Kinder bräuchten männliche und weibliche Vorbilder, monieren die Gegner um SVP- und EDU-Politiker, die eine «gesetzlich verordnete Vaterlosigkeit» vereiteln wollen. Sie warnen vor Identitätskrisen, weil Kinder erst ab 18 Jahren das Recht hätten, zu erfahren, wer ihr Erzeuger sei.

Visuell begleitet wird die Kampagne mit Bildern von schreienden Babys und der Überschrift: «Kinder auf Bestellung? Nein zur Samenspende und Ehe für alle».

Was geht Nora Muster durch den Kopf, wenn diese Argumente auf sie niederprasseln? Hat sie biologische Grenzen zu Lasten des Kindeswohls gesprengt? Muster sagt: «Bei heterosexuellen Paaren sind Kinder auf Bestellung ok? Ich kann die Gegenkampagne nicht ernst nehmen. Die Natur hat nicht vorgesehen, dass wir in ein Flugzeug steigen. Oder dass Coronapatienten auf der Intensivstation künstlich beatmet werden.»

Schon als Kind anders getickt

Nora Muster tickte schon als Kind anders. Konnte nicht still sitzen, hatte ständig Ideen im Kopf. Hob das Bein in die Luft, als der Fotograf das Klassenfoto knipste. Häkelte mit einer anderen Technik, als die Lehrerin vorgab. Landete in der Schule immer mal wieder vor der Tür, weil sie Regeln hinterfragte und Grenzen überschritt, die ihr nicht einleuchteten.

Kassierte Strafaufgaben. Kritisierte unverblümt didaktische Mängel ihrer Lehrer, was diese wenig begeisterte. Suchte das Risiko, den Kick, setzte sich als Teenager ohne Fahrausweis ans Steuer. Oder strampelte wie eine Spitzensportlerin mit dem Mountainbike Pässe hoch und überholte auf dem Rennvelo sitzende Männer. Vieles erledigt Muster auf den letzten Drücker – auch weil immer wieder etwas Spannendes die ursprünglichen Pläne durchkreuzt.

Vor einigen Jahren realisierte Muster, dass ihre unkonventionelle Sichtweise auf viele Dinge, die von der Norm abweichende Lebensgestaltung und die Risikofreudigkeit, andere, neue Pfade zu beschreiten, wohl auch mit der genetischen Disposition einer Aufmerksamkeits-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zusammenhängt.

Lieber spricht sie von Neurodiversität anstatt von Beeinträchtigung. Und von Stärken. Als Lehrerin nehme sie zum Beispiel ausgezeichnet wahr, was in der hintersten Reihe passiere, wer gerade nicht aufpasse, wo es zu brennen beginne.

Schwanger aus Barcelona zurückgekehrt

Muster teilte ihr Bett auch schon mit Männern. Bezeichnet sich als pansexuell, verliebt sich in Personen unabhängig vom Geschlecht. Sie spürte, je näher sie auf 30 Jahre zusteuerte, einen starken unbedingten Kinderwunsch, aber das traditionelle Mann-Frau-Modell überzeugte sie nicht. Varianten mit einem Freund und einem schwulen Mann verwarf sie, die Konstellationen erschienen ihr zu unsicher. Muster nahm die Mission Familiengründung schliesslich mit ihrer damaligen Partnerin an die Hand. Ein Gynäkologe aus Zürich mit grossem Zulauf aus der nichtheterosexuellen Gemeinschaft unterstützte sie bei den Vorbereitungen.

2010 flog Muster nach Barcelona und kehrte schwanger zurück. Nicht ohne sich vorher eingehend mit Psychologen, Psychiatern, Familientherapeuten und Freunden über eine wichtige Frage unterhalten zu haben: Wie erzähle ich es meinem Kind? Wie vermittle ich ihm die Tatsache, dass ihm sein Erzeuger wahrscheinlich auf Lebzeiten ein Fragezeichen bleibt? Was, wenn es Vorwürfe erhebt? In Spanien, eine beliebte Destination für die Fortpflanzungsmedizin, sind Samenspenden von Gesetzes wegen anonym. Frauen und Kinder erhalten bloss allgemeine Informationen über den Spender.

Tischtennis, Wandern, Langlauf, Gummiboot

Tim kam im April 2011 per Kaiserschnitt auf die Welt. Neun Monate lang machte Muster Mutterschaftsurlaub. Mutter, Mutter und Kind wohnten in einem Arbeiterhäuschen mit zwei Wohnungen und Garten. «Tim lernte schnell sprechen, er brauchte viel Action, war gleichzeitig verträumt und verspielt.» Dem 10-Jährigen gefallen Ballsportarten. Zweimal wöchentlich trainiert er Tischtennis. Mit seiner Mutter wandert er viel, im Winter schnallt er die Langlaufskier an, im Sommer paddeln sie zusammen manchmal trotz Verbot mit dem Gummiboot über den Greifensee. Tim, sagt Muster, sei glücklich, er sei ein stabiles und lässiges Kind, in der Schule laufe es gut.

Muster unterhält sich mit Tim oft über seine Befindlichkeit. Spricht offen und kindgerecht über verschiedene Familienformen. Er hat Freunde, die in Regenbogenfamilien aufwachsen. Seine Klassenkameraden hänseln ihn nicht, finden seine Lebenswelt nicht komisch.

Tim ist ein Wunschkind

Eines Tages möchte Muster mit Tim Ferien in Barcelona verbringen. Sie denkt, aufgrund von Gesprächen realisiere er, dass er nie erfahren wird, wer sein Erzeuger ist. Muster stellt diesen als freundlichen Mann dar, dank dem Tim auf die Welt gekommen ist. In seltenen Momenten beschleichen sie Zweifel. Sie würde ihrem Sohn gerne Angaben zu dessen Erzeuger machen können, falls er dies wünschte.

«Es kann sein, dass mir Tim dereinst Vorwürfe macht. Damit muss ich umgehen können.»

Kinderrechtsorganisationen betonen, wie wichtig es war, dass der Gesetzgeber die Samenspende mit dem Recht auf Abstammung verknüpft hat. Mit einem Ja zur «Ehe für alle» müssten lesbische Paare nicht mehr ins Ausland ausweichen, wo die Spender teils anonym sind. «Auch deshalb finde ich diese Vorlage so wichtig», sagt Muster.

Sie hofft, dass ihr Sohn via DNA-Datenbanken einst Familienangehörige ausfindig machen kann. Muster sagt aber auch: «Längst nicht alle Spenderkinder verspüren dieses Bedürfnis.» Und: «Tim ist ein Wunschkind.» Anders als Adoptivkinder werde er nicht mit der Frage konfrontiert, weshalb ihn seine leibliche Mutter nicht grossziehen konnte, wollte oder durfte.

Die Risiken der «Bechermethode»

Ein Ja zur «Ehe für alle» betrachtet Muster als Selbstverständlichkeit – auch damit homosexuelle Frauen in der Schweiz auf sichere Art und Weise schwanger werden können. Denn sonst, mahnt Muster, würden lesbische Paare ins Ausland ausweichen. Oder grosse Risiken in Kauf nehmen.

In der Tat hat Sozialwissenschafter Yv E. Nay, Autor des Buchs «Feeling Family», in einer vom Schweizerischen Nationalfonds finanzierten Studie zu Regenbogenfamilien festgestellt, dass sich lesbische Frauen mit Männern sogar auf Autobahnraststätten verabredeten, um Sperma entgegenzunehmen und mit der sogenannten «Bechermethode» schwanger zu werden. «Der Kinderwunsch ist bei vielen lesbischen Frauen so gross, dass Risiken von übertragbaren Krankheiten in Kauf genommen werden müssen», sagt Nay.

Muster kontert den Einwand, Kindern von lesbischen Paaren fehle es an männlichen Vorbildern. Tim unternehme viel mit seinem Götti und Onkel, sie selber sei abenteuerlustig. Sie verweist auf Studien, gemäss denen Kinder in Regenbogenfamilien genauso glücklich aufwachsen wie Kinder mit Mutter und Vater – weil Geborgenheit und Beziehungsqualität entscheidend seien, nicht das biologische Geschlecht der Bezugspersonen. Als Pädagogin wisse sie, was Kinder für eine gute Entwicklung brauchten. Die Kampagne der Gegner nimmt sie nicht persönlich.