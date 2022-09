Debatte im Nationalrat: Wird der Eigenmietwert abgeschafft?

Wohnen Fällt jetzt der Eigenmietwert? Nationalrat diskutiert am Donnerstag über Abschaffung – das müssen Sie wissen Er ist ein politischer Dauerbrenner par excellence und ein Ärger für viele Wohneigentümer: der Eigenmietwert. Am Donnerstag berät der Nationalrat über dessen Abschaffung. Es könnte eine überraschende Wende geben. Doch eine rasche Lösung ist nicht in Sicht – im Gegenteil. Christoph Bernet und Maja Briner 1 Kommentar 28.09.2022, 17.00 Uhr

Wer in den eigenen vier Wänden wohnt, muss einen fiktiven Mietwert versteuern. Das soll sich ändern. Benjamin Wieland

Seit Jahren debattiert die Politik über die Abschaffung des Eigenmietwerts. Alle bisherigen Anläufe sind gescheitert. Am Donnerstag debattiert der Nationalrat über eine Variante, die Steuerausfälle von 3,8 Milliarden Franken verursachen würde. Das stösst auf Widerstand. Womöglich macht der Nationalrat deshalb einen Schritt zurück – und Wohneigentümer müssen sich noch länger gedulden, bis der Eigenmietwert fällt. Eine Übersicht in sieben Fragen und Antworten.

Ziel des Eigenmietwerts ist es, Wohneigentümerinnen und Mieter bei den Steuern gleich zu behandeln. Er wird jenen Eigentümern steuerlich angelastet, die in ihren eigenen vier Wänden wohnen. Der Gedanke dahinter: Mieterinnen und Mieter haben Monat für Monat Ausgaben, die sie steuerlich in den meisten Fällen nicht abziehen können. Zum Ausgleich werden Immobilienbesitzer für das Wohnen in den eigenen vier Wänden als «Naturaleinkommen» zur Kasse gebeten. In der Theorie entspricht der Eigenmietwert den Einnahmen, die Immobilienbesitzer erzielen würden, wenn sie ihre Liegenschaft vermieten statt selber bewohnen würden. Dieser fiktive Mietwert muss als Einkommen versteuert werden.

Die Höhe des Eigenmietwerts legt die Steuerverwaltung vor Ort mit einer Schätzung fest. Sie berücksichtigt dafür unter anderem Lage, Wohnfläche und Baujahr einer Liegenschaft sowie das lokale Mietpreisniveau. Doch der tatsächliche Eigenmietwert für Haus- und Wohnungseigentümer liegt normalerweise darunter: Bei der Bundessteuer liegt er gemäss Schätzungen im Durchschnitt leicht über 70 Prozent, bei den kantonalen Steuern bei 60 bis 65 Prozent der lokal üblichen Marktmiete. Das Bundesgericht hat festgelegt, dass der Eigenmietwert mindestens 60 Prozent der marktüblichen Miete betragen muss, damit Mieter nicht zu stark benachteiligt sind.

Die Besteuerung des Eigenmietwerts wird durch zahlreiche Abzugsmöglichkeiten für Haus- und Wohnungseigentümerinnen abgefedert. Sie können von ihrem Einkommen etwa Schuldzinsen sowie Ausgaben für Unterhaltsarbeiten oder Energiesparmassnahmen abziehen. Möglich sind pauschale oder kostengenaue Abzüge für effektive Ausgaben.

Die aktuelle Praxis hat eine Reihe von problematischen Auswirkungen. Sie ist nachteilhaft für Immobilienbesitzer, die ihr Haus oder ihre Wohnung ganz oder weitgehend abbezahlt haben. Sie können beim Eigenmietwert keine Abzüge für Schuldzinsen mehr geltend machen. Dadurch setzt der Eigenmietwert Anreize, dass Haus- und Wohnungsbesitzer ihre Hypothekarschulden nicht abbauen. Dies trägt entscheidend dazu bei, dass die Verschuldung der Privathaushalte in der Schweiz im internationalen Vergleich überdurchschnittlich gross ist.

Haben sie nur ein geringes bewegliches Vermögen und wenig Einkommen, so kann das Begleichen der Steuerrechnung zur Herausforderung werden. Das ist besonders bei Rentnern der Fall. Mehrere Kantone haben deshalb Härtefallregeln erlassen. Doch ein Bundesgerichtsurteil vom 4. August stellt diese in Frage: Die Richter in Lausanne entschieden, dass die vom Kanton Tessin beschlossene Ausnahmeregelung beim Eigenmietwert für Hausbesitzer mit geringen Einkommen nicht rechtens ist. Dadurch sind auch die ähnlich gestalteten Härtefallregeln in anderen Kantonen in Frage gestellt.

Die Abschaffung des Eigenmietwerts ist im Parlament schon mehrfach und in Volksabstimmungen zweimal gescheitert. Dennoch entschied sich die Wirtschaftskommission des Ständerats (WAK-S) im Februar 2017, einen neuen Anlauf zu nehmen. Nach ausführlichen Beratungen legte die WAK-S im Mai 2021 einen Entwurf vor. Sie wollte den Eigenmietwert, aber auch die allermeisten damit verbundenen Steuerabzüge bei selber bewohnten Immobilien abschaffen. Bei Zweitwohnungen und vermieteten oder verpachteten Liegenschaften wollte sie weitgehend an der geltenden Regelung festhalten.

Der Bundesrat hingegen plädierte dafür, den Eigenmietwert im Sinne eines konsequenten Systemwechsels auch auf Zweitwohnungen abzuschaffen. Die kleine Kammer hielt jedoch im September 2021, auch auf Wunsch der Tourismuskantone, an der Beibehaltung des Eigenmietwerts bei Zweitwohnungen fest. Ebenso sprach sich eine Mehrheit dafür aus, dass Schuldzinsen bis zu einem Maximalwert von 70 Prozent der steuerbaren Vermögenserträge weiterhin von den Steuern abgezogen werden können. Die vom Ständerat verabschiedete Variante hätte bei einem Zinsniveau von 1,5 Prozent Steuerausfälle in Höhe von 1,7 Milliarden Franken zur Folge.

Die vorberatende Kommission des Nationalrats (WAK-N) hat den Vorschlag des Ständerats kräftig umgebaut. Unter anderem sollen Unterhaltskosten abzugsfähig bleiben, ebenso Hypothekarzinsen zu 100 Prozent. Das von FDP und SVP geprägte Modell hat ein teures Preisschild: Der Bund schätzt die Steuerausfälle auf 3,8 Milliarden Franken. Selbst der Hauseigentümerverband Schweiz warnte, damit werde das Fuder überladen – und die Vorlage politisch chancenlos.

Prisca Birrer-Heimo (SP/LU). Patrick Huerlimann

Der Vorschlag sei «völlig inakzeptabel», sagt SP-Nationalrätin Prisca Birrer-Heimo. «Es kann nicht sein, dass der Eigenmietwert abgeschafft wird, aber fast alle Abzüge erhalten bleiben.» Hauseigentümer würden damit gegenüber Mieterinnen und Mietern «massiv bevorteilt». Auch die Ständeratsversion lehnt die SP ab.

Widerstand gegen den Kommissionsvorschlag kommt auch von den Kantonen. Die Finanzdirektorenkonferenz (FDK) schrieb in einem Brief an die Mitglieder des Nationalrats, sie lehne die Vorlage «entschieden» ab. In der Variante der Kommissionsmehrheit führe diese zu «erheblichen Einnahmenausfällen» für Bund, Kantone und Gemeinden. Die FDK hatte sich zuvor auch gegen die Variante des Ständerats gestellt, die weniger Steuerausfälle verursachen würde. Die Kantone sind aber nicht grundsätzlich gegen die Abschaffung des Eigenmietwerts. «Wir würden neue Vorschläge selbstverständlich prüfen», sagt FDK-Generalsekretär Peter Mischler. Angesichts der Modelle, die jetzt auf dem Tisch liegen, bevorzuge die FDK aber den Status quo.

FDP und SVP dürften für den Vorschlag der Kommissionsmehrheit plädieren. Befürworter räumen zwar hinter vorgehaltener Hand selbst ein, dieser sei überladen; er könne aber im Ständerat noch verbessert werden. SP, Grüne und GLP wiederum sind dafür, auf die Vorlage gar nicht einzutreten.

Markus Ritter (Mitte/SG). Alessandro Della Valle / Keystone

Quasi in letzter Minute präsentiert sich nun noch ein anderer Weg: Aus der Mitte kommt der Antrag, das Geschäft an die vorberatende Kommission zurückzuweisen. Diese erhielte den Auftrag, die Vorlage zu überarbeiten und dabei einen vollständigen Systemwechsel anzustreben. Dabei soll der verfassungsmässige Grundsatz der Wohneigentumsförderung beachtet werden, ebenso wie die verfassungsrechtlichen Vorgaben zur Verhinderung unzulässiger Disparitäten zwischen Mietern und Wohneigentümerinnen. Der Einzelantrag wurde am Dienstag von Markus Ritter (SG) eingereicht. Die Mitte argumentiert, die Abschaffung des Eigenmietwerts sei richtig, die aktuelle Vorlage aber der falsche Weg. Deshalb müsse man nochmals über die Bücher.

Der Antrag hat gute Chancen: Er dürfte von linker Seite und der Mitte unterstützt werden. FDP und SVP dürften sich dagegen stellen. Sie argumentieren, man habe nun genügend abgeklärt, alle Fakten lägen auf dem Tisch, nun müsse man endlich einen Pflock einschlagen.

Klar ist: Die Geschichte um den Eigenmietwert wird morgen Donnerstag um ein Kapitel reicher sein – und dennoch noch lange nicht zu Ende.

1 Kommentar Daniel Billeter vor 23 Minuten 2 Empfehlungen Die Besteuerung des Eigenmietwerts wurde 1934, in der grossen Wirtschaftskrise, eingeführt, als Notmassnahme, um Staatseinnahmen zu generieren und nicht um Mieter und Eigentümer gleich zu behandeln. So wie die ursprünglich als Wehrsteuer eingeführte direkte Bundessteuer, wurde auch der Eigenmietwert "verewigt". Wie absurd die Eigenmietwertbesteuerung ist, zeigt der Vergleich mit dem Auto. Wer ein Auto kauft, muss auch kein fiktives Einkommen, entsprechend den Kosten für eine hypothetische Miete des Fahrzeugs, versteuern. Genauso absurd sind die Schuldzins- und Unterhaltsabzüge. Auch das illustriert der Vergleich mit dem Auto, wo Leasingraten, Servicekosten und Ersatzreifen auch nicht abzugsfähig sind. SVP und FDP wären gut beraten, ihre Idee, die Abzüge, trotz Abschaffung des Eigenmietwerts, weitgehend beizubehalten, umgehend zu begraben. Eine dümmere Steilvorlage für die Linke ist kaum denkbar. Richtig wäre die Abschaffung des Eigenmietwerts und aller Abzüge. 2 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen