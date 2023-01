Kommentar: Welt verliert Geduld mit Schweizer Extrawürsten

Wochenkommentar Wie viel lassen wir uns den Sonderweg kosten? Die Welt verliert die Geduld mit Schweizer Extrawürsten Am WEF zieht der Bundesrat los, um das Erfolgsmodell Schweiz zu erklären. Doch er stösst vermehrt auf Kritik: Der Standardvorwurf lautet Rosinenpickerei. Diskussionen am WEF zeigen, dass die Verteidigung des Schweizer Sonderwegs immer mehr ins Geld geht. Stefan Bühler 6 Kommentare 20.01.2023, 17.00 Uhr

Waffenlieferung aus der Schweiz? Umstritten. Karikatur: Silvan Wegmann

Die Schweiz fährt gut, wenn sie sich klein macht. Unauffälligkeit ist Teil des Geheimnisses ihres Erfolgs. Dieser zeigt sich im internationalen Vergleich gerade wieder in rekordtiefen Arbeitslosenzahlen, einer geringen Inflation und trotz Coronapandemie nach wie vor relativ tiefen Schulden. Es geht dem Land hervorragend.

Einmal im Jahr aber macht sich die Schweiz ein wenig grösser als sie ist. Am WEF tritt sie für vier Tage auf die Weltbühne: Mit einer grossen Delegation des Bundesrats - sechs von sieben Regierungsmitglieder waren es heuer - und mit dem Bundespräsidenten, der eine Ansprache halten darf. In Davos ziehen die Magistraten los, um den Gästen aus aller Welt das Erfolgsmodell Schweiz zu erklären und um Verständnis zu werben für dessen Besonderheiten.

Doch das gestaltet sich zunehmend schwierig. Denn was hierzulande als helvetischer Sonderweg gepriesen wird, sieht man im Ausland oftmals bloss als Schlaumeierei – als opportunistisches Rosinenpicken. Das zeigte sich diese Woche exemplarisch in drei wichtigen Dossiers.

Schönfärberei zu Neutralität und Munitions-Blockade

Er sei im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine weniger auf die Neutralität angesprochen worden, als er erwartet habe, bilanzierte Bundespräsident Berset. Man verstehe die Schweizer Position «sehr gut».

Das ist eine sonderbare Wahrnehmung, ja: Es ist Schönfärberei. Dass Bern die Lieferung von Waffen aus Schweizer Produktion an die Ukraine blockiert, kritisierte Deutschlands Vizekanzler Robert Habeck unverblümt. Mehr oder weniger diplomatisch sagten das gleiche unter anderen auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg oder Finnlands Aussenminister. Die Vertreter der Ukraine sowieso.

Dass die Kritik nicht lauter ausfällt, liegt daran, dass sich die Welt gerade über die Lieferung deutscher Leopardpanzer streitet. Was auch hilft: Der Bund hat, auf etwas Druck, im März die EU-Sanktionen komplett übernommen. Und Aussenminister Ignazio Cassis ist es gelungen, bei der Vorbereitung des Wiederaufbaus der Ukraine eine tragende Rolle zu übernehmen.

Bloss ging es beim Wiederaufbau bisher nur um dessen Organisation, nicht um die Milliarden, die dafür effektiv nötig sein werden. Spätestens dann wird die Schweiz leihhalten müssen - und das Abseitsstehen bei den Waffenlieferungen mit grosszügigen Beiträgen kompensieren.

Kommt hinzu, dass der Bund auch bei der Frage, ob eingefrorene russische Vermögen für den Wiederaufbau eingesetzt werden dürfen, zunehmend in Bedrängnis gerät. Noch sagt Bern mit Verweis auf die Rechtsstaatlichkeit Nein, wie auch Deutschland. Doch die Zahl jener Regierungen, die eine Freigabe fordern, wächst. Bereits signalisiert Cassis, entgegen der offiziellen Regierungslinie, Gesprächsbereitschaft.

EU pokert sogar gegen Interessen der eigenen Mitgliedsstaaten

Dass die EU die Nase voll hat vom bilateralen Schweizer Sonderweg, ist nicht neu. Am WEF zeigte sich nun zum zweiten mal, dass Brüssel sogar bereit ist, eigenen Schaden in Kauf zu nehmen, um Druck auf Bern auszuüben. Erstmals war dies beim Ausschluss der Schweizer Hochschulen von Horizon der Fall, was den Forschungsstandort Europa insgesamt schwächt. In Davos wurde nun bekannt, dass ein Solidaritätsabkommen mit Deutschland zur Notversorgung mit Gas an den Auflagen der EU definitiv scheiterte. Es hätte beidseitig die Versorgungssicherheit gestärkt.

Doch sogar Habeck trägt die harte Haltung Brüssels mit. Nach dem Gespräch mit den SVP-Bundesräten Guy Parmelin und Albert Rösti zeigte er Verständnis dafür: Der Zugang zum Binnenmarkt erfordere klare Regeln. «Rosinenpicken» komme nicht in Frage - da war es, das Reizwort.

Die Episode bestätigt: Der Bund muss institutionelle Regeln übernehmen, will er am Binnenmarkt teilnehmen. Tut er das nicht, geht es auch hier, wie im Fall der Ukraine-Hilfe, ins Geld. Was immer in Brüssel sondiert wird, es ist so gut wie sicher: Ausnahmen vom EU-Recht bei den Bilateralen, falls es sie überhaupt gibt, wird die Schweiz teuer kompensieren müssen.

Streit um Konzernsteuern: Das «Unabwendbare beeinflussen»

Bereits beschlossen ist derweil die OECD-Mindeststeuer. Sie soll den internationalen Steuerwettbewerb eindämmen und war Thema an den Treffen der neuen Finanzministerin Karin Keller-Sutter. Die Reform kommt Tiefsteuerkantonen ungelegen. Trotzdem hat sich der Bund, noch unter Ueli Maurer, nicht dagegen gewehrt. Zu stark war die Phalanx grosser Nationen.

Man habe kooperiert, um «das Unabwendbare in unserem Sinn zu beeinflussen», sagte Keller-Sutter dazu in Davos. Immerhin habe der Steuersatz von zuerst 18 Prozent auf 15 Prozent reduziert werden können. Mit diesem Argument will sie im Juni das Volk überzeugen, wenn die Vorlage vors Volk kommt. Und mit dem Hinweis, dass andere Staaten Schweizer Konzerne, die im jeweiligen Staat tätig sind, sowieso werden besteuern können - das Geld bleibe dann einfach dort.

Es wird ein Urnengang, wie er sich noch bei anderen Dossiers abzeichnet. Es stellt sich die pragmatische Frage, ob sich Abseitsstehen lohnt - oder wie viel wir für unseren Sonderweg zu zahlen bereit sind.

6 Kommentare Willy Hautle vor etwa 20 Stunden 19 Empfehlungen Lieber Herr Bühler Mit uns Schweizern hat niemand die Geduld zu verlieren. Wir sind ein eigenständiges Land und lassen uns von Journalisten, Grünen etc. nicht ans Ausland verscherbeln. Ziehen sie doch möglichst schnell in ein EU Land und schauen sie dort ob es ihnen besser geht. 19 Empfehlungen Alex Schneider vor etwa 8 Stunden 9 Empfehlungen Die Schweiz liefert der EU aber auch einige Rosinen: Transitinfrastruktur, Arbeitsplätze für tausende von EU-Zuzügern, hohe Sozialleistungen für arbeitslose EU-Bürger, einen frei zugänglichen attraktiven Arbeitsmarkt mit hohen Löhnen für Zahlungen an die Verwandten im Ausland, Kaufkraft für EU-Produkte, eine Infrastruktur, zu der die neu Zugewanderten praktisch nichts beigetragen haben, freiwillige Kohäsionsmilliarde, etc. 9 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen