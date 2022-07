Alain Berset: Der Mann, der zu viele Risiken eingeht - Kommentar

Wochenkommentar Alain Berset ist unser «No risk, no fun»-Bundesrat: Wenn er nicht abstürzen will, muss er jetzt zum Landeanflug ansetzen Frauen, Kryptowährungen, Flugmanöver – und im politischen Kerngeschäft das Spiel mit Indiskretionen: SP-Bundesrat Alain Berset geht hohe Risiken ein. Er hat viele Neider, darum kann er sich das Spiel mit dem Feuer nicht länger leisten. Patrik Müller Jetzt kommentieren 15.07.2022, 16.00 Uhr

Weiss, dass er gut ist: Bundesrat Alain Berset. Peter Schneider / Keystone

Alain Berset führt das komplexeste Departement des Bundes, er ist – unter anderem – zuständig für die AHV, das Gesundheitswesen, die Kultur, und seit Corona fungiert er als oberster Manager der grössten Krise der vergangenen Jahrzehnte.

Doch der Bundesratsjob füllt den 50-Jährigen nicht aus. Das Amt ist zu klein für ihn.

Der dreifache Familienvater findet Zeit für allerlei zusätzliche Beschäftigungen. So handelt er mit Kryptowährungen, wie kürzlich wegen eines Datenlecks seiner Handelsplattform zu lesen war. Er fährt mit einer Geliebten in den Schwarzwald, was publik wurde, weil sie ihn später zu erpressen versuchte. Und seit dieser Woche wissen wir auch, dass Berset ein leidenschaftlicher Pilot ist.

Bereits 2009 erwarb er sich die Lizenz zum Fliegen. Dieses nicht eben klimaneutrale Hobby wurde publik, weil Bersets jüngste Expedition ins Ausland führte, nach Frankreich, und dort über militärisches Sperrgebiet. Bersets Cessna wurde deshalb von der französischen Luftpolizei zur Landung gezwungen. Darüber wurde gemäss NZZ sogar Staatspräsident Macron informiert.

Das Amt ist zu klein für Alain Berset. Vielleicht auch: Die Schweiz ist zu klein für ihn. Dieses Selbstverständnis jedenfalls strahlt er aus.

Er spielt in der Champions League

Dafür gibt es Erklärungen über seine aviatischen Ambitionen hinaus. Berset spielt zweifellos in der Champions League der Politik. Ihn könnte man sich auch als französischen Präsidenten vorstellen. Bei den anderen Bundesräten fällt diese Vorstellung schwerer. Ueli Maurer als deutscher Bundeskanzler? Ignazio Cassis als Nachfolger von Mario Draghi in Italien? Eher nicht.

Berset aber hat den weltläufigen Auftritt und die Ausstrahlung eines Staatsmanns, hierzulande wohl nur vergleichbar mit dem ehemaligen Nationalbankchef Philipp Hildebrand. Wer so brillant ist, steht in der Schweiz unter argwöhnischer Beobachtung. Er provoziert Neid und Missgunst.

Berset müsste das wissen. Er spürt die Bewunderung aus dem Publikum, wenn er, in feinstes Tuch gewandet, ein Filmfestival mit einer ebenso launigen wie gehaltvollen Rede eröffnet, den französischen Accent gezielt einsetzend, auf die Wirkung bedacht.

Berset weiss, dass er gut ist. Er weiss, dass ihm im Bundesrat, wenn es um Managerqualitäten und strategisches Denken geht, wohl höchstens Karin Keller-Sutter das Wasser reichen kann.

Anders als die Freisinnige ist der Sozialdemokrat aber das, was im Englischen als Risk Taker oder gar Borderliner bezeichnet wird. Er fühlt sich schnell unterfordert und gelangweilt. Also lotet er Grenzen aus.

Die Versuchung des Kicks

Alain Berset ist unser «No risk, no fun»-Bundesrat. Überall lauert die Versuchung des Kicks. Frauen, Kryptowährungen, Flugmanöver – und im politischen Kerngeschäft das Spiel mit Indiskretionen.

So handelt einer, der überaus selbstbewusst ist - und sich für unverwundbar hält. Berset, in der Pandemie gemäss Umfragen regelmässig der beliebteste Bundesrat, glaubt, über Wasser gehen zu können. Das kommt schnell mal als Arroganz, als Abgehobenheit rüber. Man fragt sich: Nimmt Berset sein Amt noch ernst? Ist er bei der Sache? Sind seine Gedanken wirklich bei der AHV-Revision? Oder ganz woanders?

Hauen und Stechen im Bundesrat

Ein Alarmzeichen müsste für Überflieger Berset sein, dass er immer öfter zum Opfer von Indiskretionen wird. Nur sechs Tage, nachdem seine Cessna in Frankreich vom Himmel geholt wurde, drang der Vorfall an die Öffentlichkeit. In einem funktionierenden Bundesrat wäre das nicht so schnell ausgekommen, vielleicht gar nie.

Aber die Landesregierung macht nicht den Eindruck einer Kollegialbehörde. Es herrscht ein Hauen und Stechen, die Wahlen 2023 rücken näher, SP und FDP müssen um einen ihrer beiden Bundesratssitze fürchten. Die Risikotoleranz ist da nicht mehr gross. Und für Hochmut kein Platz.

Diese kommt bekanntlich vor dem Fall. Soweit muss es für Alain Berset nicht kommen. Es mag jetzt einfach keine weiteren Eskapaden mehr leiden. Berset sollte zu einer sanften Landung ansetzen.

