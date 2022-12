Nach der Bundesratswahl: Departemente nach Können verteilen

Wochenkommentar Es braucht ein grosses Sesselrücken: So könnten Keller-Sutter, Cassis und Berset ihre Jobs neu verteilen Im Wahlkampf der neuen Bundesratsmitglieder geht es um Temperaturen und Schafe. Wichtiger wäre es, über das bessere Funktionieren des Gremiums nachzudenken. Ein Vorschlag. Anna Wanner Jetzt kommentieren 02.12.2022, 18.51 Uhr

Der Gesamtbundesrat auf seinem jährlichen Reisli. Bei der Departementsvergabe ist die Frage entscheidend, wer für welche Aufgabe am besten geeignet ist.

Die Schwarznasenschafe haben offenbar den Ausschlag gegeben: Elisabeth Baume-Schneiders Foto mit den Tierchen soll die Bauern im Parlament entzückt haben – und nun dazu bewegen, die Jurassierin zu wählen. Gleichzeitig reiben sich manche Parlamentarier an der eher kühlen Art von Eva Herzog.

Die beiden SP-Bundesratskandidatinnen haben es nicht leicht, mit Themen zu punkten. Die Diskussionen in der Wandelhalle drehen sich mehr über Art und Auftreten als um Inhalte. Dasselbe Schicksal ereilt die SVP-Kandidaten, wenn die Öffentlichkeit darüber diskutiert, ob sich ihre politischen Positionen schöntrinken lassen.

Dass sich die Kandidaten inhaltlich nicht so stark unterscheiden, begünstigt den Umstand, dass sich die Diskussion auf eine andere Ebene verlagert, wie etwa die bäuerliche oder die sprachliche Herkunft.

Die entscheidende Frage ist aber: Wer vom gegebenen Personal ist am besten geeignet, die immensen Herausforderungen zu meistern, die auf die Schweiz zukommen?

Zuoberst auf der Liste stehen zwei Probleme, welche die Schweiz zwar nicht alleine lösen kann, die aber gleichwohl nach kurzfristigen und weitreichenden Massnahmen rufen: Die Frage, wie sich die Klima- und Energiekrise bewältigen oder wenigstens deren schlimmsten Folgen abwenden lassen? Nach dem enttäuschenden Absturz des CO 2 -Gesetzes vor eineinhalb Jahren und der anhaltenden Oppositionspolitik der SVP wäre es verlockend, den neuen SVP-Bundesrat als Vorsteher des Umwelt- und Energiedepartements in die Pflicht zu nehmen, um schnell mehrheitsfähige Lösungen vorzulegen. Freilich überwiegt das Risiko, dass die beiden Kandidaten weder Ausmass noch Dringlichkeit der Klimakrise erkennen. Damit die Massnahmen breit abgestützt sind, braucht es darum eine Konsenspolitikerin: Wer würde sich da besser eignen als die einzige Mitte-Bundesrätin Viola Amherd?

Ähnlich viel Gewicht ist der Deblockade des Europadossiers beizumessen. Nebst der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Komponente ist die Europafrage seit dem Ukraine-Krieg auch eine sicherheitspolitische Frage: Die Schweiz ist auf derart vielen Ebenen auf ihre wichtigste Partnerin, die EU, angewiesen, dass der Streit endlich beigelegt werden muss. Aussenminister Ignazio Cassis hat es zwar versucht und Lösungsansätze aus den Sondierungsgesprächen mit Brüssel mitgebracht. Doch den Bundesrat konnte er nicht überzeugen. Ihm fehlt das Vertrauen seiner Kollegen, der Sozialpartner – und nicht zuletzt eine eigene Überzeugung, mit Brüssel einen Deal einzugehen. Ohne all dies lässt sich der gordische Knoten nicht durchschlagen. Der Sozialdemokrat Alain Berset soll als neuer Aussenminister die Frage des Lohnschutzes endlich klären und die Gewerkschaften ins Boot holen.

Zwar könnte es auch der FDP-Bundesrätin Karin Keller-Sutter gelingen, die europapolitische Koalition wieder aufleben zu lassen. Doch ihre guten Verbindungen zu den Gewerkschaften könnte sie auch in sozialpolitischen Fragen einsetzen: Mit der Alterung der Gesellschaft drängt die Frage, wie in den Bereichen Gesundheit, Pflege und Altersvorsorge bewährte Systeme nachhaltig finanziert werden können. Alain Berset hat eine erste, wichtige AHV-Reform im zweiten Anlauf durchgebracht. Doch bereits bei der Pensionskassen-Reform ist der Schnauf raus. Auch im Gesundheitswesen hat er Reformen angestossen, die Unterstützung im Parlament ist ihm aber zusehends abhandengekommen. Es braucht frischen Wind. Dafür könnte nicht nur Ignazio Cassis sorgen, sondern auch Albert Rösti, Mitglied der Gesundheits- und Sozialkommission.

Denn was Keller-Sutter offenbar will, ist leider nicht der Posten der Innen-, sondern der Finanzministerin. Das Departement ist auch deshalb beliebt, weil es für die Verteilung der Bundesgelder überall Einsicht erhält. Es ist ein Machtposten – kein Wunder also, bekundet auch Berset Interesse daran.

Doch es ist entscheidend, dass der Bundeshaushalt in bürgerlicher Hand bleibt. Ueli Maurer hat über Jahre ein straffes Budget geführt. Das hat ihm von links zwar stets Kritik eingebracht. Doch die gesunden Finanzen ermöglichten dann schnelle Hilfe in der Krise: Der Staat konnte einspringen und die Unternehmen unterstützen. Doch auch hier sammeln sich nun die Rechnungen der Ausgabenfreude des Parlaments. Ab 2024 häuft der Bund Schulden von über 3 Milliarden Franken an. Keller-Sutter ist zuzutrauen, die Finanzen wieder ins Lot zu bringen.

Auch der Wechsel ins Verteidigungsdepartement ist kein Gesichtsverlust mehr: Sicherheit ist seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wieder zentral. Und am Freitag hat der Bundesrat entschieden, Amherd das Bundesamt für Cybersicherheit zuzuschlagen. Ob sie es abgeben will? Sonst müssen die neuen Mitglieder – wie so häufig mit der Verteidigung oder der Justiz vorliebnehmen.

Doch letzteres wäre prädestiniert für die SVP. Wer die Zuwanderung zu den drängendsten Problemen der Schweiz zählt, müsste in der Konsequenz auch in die Hosen steigen und Verantwortung übernehmen: Dass, und wie sich Migration gescheit steuern lässt – diesen Beweis bleibt uns die SVP seit Jahren schuldig.

Es ist eben doch einfacher, über Schwarznasenschafe und die Herkunft der Kandidatinnen zu romantisieren.

