Wochenkommentar zur fehlenden Attraktivität des Bundesratsamts

Wochenkommentar Mutiger zwischen wichtig und unwichtig unterscheiden: Wie das Bundesratsamt wieder attraktiver wird Viele als künftige Magistraten gehandelte Politikerinnen und Politiker haben für eine Bundesratskandidatur abgesagt. Das Amt verliert für Spitzenkräfte an Attraktivität. Doch die Regierungsmitglieder haben es selbst in der Hand, was sie aus ihrem Job machen. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 11.11.2022, 16.57 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie waren ständig auf Achse, nun treten sie zurück: SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga und SVP-Bundesrat Ueli Maurer. Bild: Peter Schneider/Keystone

Sie habe in den letzten zwölf Jahren ein Leben geführt, in dem das Amt als Bundesrätin «immer oberste Priorität» gehabt habe. Sie sei permanent präsent gewesen und habe vollen Einsatz gegeben. Weil es das Bundesratsamt verlange.

Die Rede, die Bundesrätin Simonetta Sommaruga am Tag ihres Rücktritts hielt, lässt tief blicken in die Verpflichtungen, die mit dem Einsitz in der Landesregierung einhergehen. Und sie erinnert an eine Aussage Alain Bersets: Als sich das Coronavirus im Frühjahr 2020 in der Schweiz auszubreiten begann, verbrachte der SP-Bundesrat so viel Zeit im Bundeshaus, dass er seine Frau und die gemeinsamen drei Kinder im Teenageralter während 46 Tagen kein einziges Mal zu Gesicht bekam.

Die Arbeitslast eines Bundesrats ist das eine. Dass diese gerade in Krisenzeiten beträchtlich zunimmt, ist keine Überraschung. Wenn dann noch mehrere Krisen gleichzeitig auftreten, müssen Pausen und freie Tage erst recht hintenanstehen. Doch die permanente Verfügbarkeit, die physische und vor allem mentale Dauerbelastung ist das andere. Einige Magistratinnen und Magistrate vermitteln bisweilen den Eindruck, sie befinden sich in einem Hamsterrad.

Das liegt nicht nur, aber auch an der Dauerpräsenz in den Medien. Noch vor fünfzig Jahren hätte wohl keine Zeitung davon erfahren, dass Alain Berset bei einem privaten Flug über Frankreich eine Sperrzone durchflog – was sich übrigens als Fehler der französischen Luftpolizei herausstellte. Das Beispiel zeigt: Wer Bundesrat ist, steht unter Beobachtung. Jeder Entscheid, jeder Staatsbesuch, selbst jede Transportmittelwahl muss öffentlich begründet oder gerechtfertigt werden. Ob sich ein Bundesrat darob zermürben lässt, das liegt freilich in seinen eigenen Händen.

Nichtsdestotrotz: Das Bundesratsamt wird in der Öffentlichkeit zunehmend als Last wahrgenommen. Man stellt sich die Frage, wer sich dieses Amt freiwillig antut. Kein Wunder also, nahmen sich jüngst beinahe täglich gute Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Rennen.

Nicht wenige der Absagen wurden begleitet von der Begründung, das Bundesratsamt könne nicht mit dem aktuellen Arbeits- und Familienleben in Einklang gebracht werden. Und auch persönliche Bedenken wurden angemeldet. So sagte etwa SP-Nationalrätin Min Li Marti im Interview mit der NZZ, sie habe grossen Respekt vor diesem Amt. Und: «Man muss das wirklich, wirklich wollen. Denn es macht einen letztlich unfrei, unter konstanter Beobachtung zu stehen. Das ist nicht das, was ich suche.»

Das höchste Exekutivamt in diesem Land hat an Reiz verloren. Anstatt sich für die Schweiz und ihre Zukunft aufzuopfern, widmen sich viele Politikerinnen und Politiker lieber anderen Dingen, persönlichen Dingen. Das ist verständlich. Es zeigt aber auch, dass das Bundesratsamt und die damit einhergehenden Verpflichtungen einer Reform bedürfen. Solange es nicht möglich ist, auch als Bundesrätin oder Bundesrat Zeit für Familie, Freunde und sich selbst freizuschaufeln, wird die Unattraktivität des Amtes noch manch eine Top-Politikerin von einer Kandidatur abhalten.

Das Parlament hat bereits mehrfach über mögliche Wege diskutiert, wie die Regierungsmitglieder entlastet werden könnten. Doch weder eine Erweiterung auf neun Bundesratsmitglieder noch eine Verlängerung der Amtsdauer der Bundespräsidenten stiessen in der Bundesversammlung auf Gehör. Wohl auch, weil deren Effekte verhältnismässig klein wären.

Was es stattdessen wirklich braucht, sind gelebte Veränderungen. Heisst: Die Regierungsmitglieder sollten bei sich selber anfangen. Sie müssen lernen, Kontrolle über Details abzugeben – für etwas haben sie schliesslich ihre Stäbe. Etwas mehr Distanz zum Tagesgeschäft schadet nicht, im Gegenteil. Dem Bundesrat bliebe mehr Zeit, sich um die grundsätzlichen Fragen und Probleme der Schweiz zu kümmern.

Die anstehenden Ersatzwahlen bieten eine gute Gelegenheit, das Verständnis über die Rolle einer Bundesrätin oder eines Bundesrats zu überdenken – und den Boden für Veränderungen zu bereiten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen