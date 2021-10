Kommentar: Wir sind im Kampf gegen die Mafia alle gefordert

Wochenkommentar Organisierte Kriminalität Italiens in der Schweiz: Im Kampf gegen die Mafia sind wir alle gefordert Jahrelang hat die Schweiz nichts gegen die Mafia unternommen. Diese hat währenddessen hierzulande Unterschlupf gefunden. Doch wir sollten uns mit dem Thema auseinandersetzen. Unser Wochenkommentar. Henry Habegger Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

Die Mafia ist seit Jahren in der Schweiz aktiv. Symbolbild: Pixabay

«Staatsanwalt Nicola Gratteri rühmt uns jetzt langsam, vorher war er nicht zufrieden mit uns. Aber er hat schon recht.» Das sagte Fedpol-Chefin Nicoletta della Valle diese Woche im Interview mit CH Media.

Nicola Gratteri ist ein mutiger italienischer Staatsanwalt in der Tradition der grossen Giovanni Falcone und Paolo Borsellino. Er kämpft dort gegen die Mafia, wo es am gefährlichsten ist: in Kalabrien. Gegen diese skrupellosen Verbrecher, die Männer, Frauen und Kinder töten, verstümmeln, verkaufen, korrumpieren, erpressen, mit Drogen vergiften.

Gratteri, der seit 30 Jahren unter Polizeischutz lebte, ärgerte sich bisher zu Recht über die Schweiz. Gerade die ’Ndrangheta, das wusste er seit Jahrzehnten von reumütigen Mafiosi, benutzte die Schweiz als Rückzugsgebiet. Sie besorgte sich bei uns die Waffen, mit denen sie einschüchterte und eliminierte, wer ihr in den Weg kam. Die Mafia operiert und organisiert auch aus der sicheren Schweiz heraus. Sie wäscht, hortet und investiert hier ihr schmutziges Geld.

Organisiertes Verbrechen weicht aus – zu uns

Lange machte die Schweiz wenig bis nichts. Die Mafia, bei uns? Was nicht sein darf, kann nicht sein. Wir zahlen, ohne es richtig zu realisieren, einen hohen Preis: Die Mafia unterwandert unsere Institutionen und unsere Gesellschaft. Und je mehr Leute wie Gratteri den Kampf in Italien gegen die Mafia verstärken, desto mehr versucht das organisierte Verbrechen, in die Schweiz auszuweichen.

Zwar gab es immer wieder Versuche der Schweizer Justiz, Clans anzuklagen. Aber die Gesetze, die Mittel, die Fähigkeiten reichten nicht aus, um die Mafia zu beunruhigen. Ab 2012 hatten wir mit Michael Lauber einen Bundesanwalt, der öffentlich erklärte, er wolle «keine Abenteuer» mehr im Kampf gegen die Mafia. Diese konnte sich auf friedliche Zeiten freuen.

Zum Glück nahmen 2016 die Mafia-Jäger aus Kalabrien einen weiteren Anlauf. Sie übermittelten der Schweiz Informationen über Mafiosi des Anello-Fruci-Clans, die hier operierten. Eine Zusammenarbeit von ­Guardia di Finanza und Bundes­polizei Fedpol in der Operation Imponi­mento wurde vereinbart.

Fedpol-Agenten leisteten hervorragende Arbeit. Ihre Arbeit zeigt eindrücklich, dass sich die Kriminellen bei uns seit Jahrzehnten sicher fühlten, dass sie sich hier ihr Netzwerk aufgebaut hatten. Waffen verschoben, Drogen verkauften, Bordelle und Restaurants betrieben. Und der Anello-Clan ist nur einer von vielen in der Schweiz.

Es braucht auch den neuen Bundesanwalt

Für Kämpfer wie Gratteri ist «Imponimento» eine Operation von vielen. Uns sollte sie aber die Augen öffnen, was die Dimension des Problems betrifft. Kämpferinnen wie Fedpol-Chefin della Valle gehen voran. Es ist «höchste Zeit», sagt sie, entschlossen gegen diese Seuche vorzugehen.

Auch die anderen Behörden aus Kantonen und Bund müssen den Kampf gegen die Mafia endlich ernst nehmen. Mit der Erhöhung des Strafmasses für Mafiosi von fünf auf 20 Jahre ist ein Schritt getan. Auch die Einreisesperren helfen. Aber es braucht mehr. Kantone und Bund müssen ihre Informationen endlich austauschen können; heute tanzen uns die Mafiosi auf der Nase herum. In der Schweiz liegende Vermögenswerte der Clan-Mitglieder, inklusive Ferraris, müssen viel leichter ­beschlagnahmt werden können. Gefordert ist insbesondere der neue Bundesanwalt Stefan Blättler.

Stefan Blättler, Bundesanwalt. Bild: Keystone

Wir alle, die Gesellschaft, sollten uns bewusst sein, dass die Mafia für uns und unsere Demokratie eine Gefahr darstellt. Wir alle können etwas tun, indem wir hinschauen, offen über das Thema reden, uns damit auseinandersetzen. Das sollte auch die ganz grosse Mehrheit der Italiener und Italienerinnen unter uns tun, die nichts mit der Mafia zu hat. Die Omertà muss endlich durchbrochen werden. Auch bei uns.

Indem wir die Mafia aufscheuchen, erleichtern wir Staatsanwälten wie Gratteri die Arbeit. Wir tun aber vor allem uns selbst einen Gefallen.