Kommentar zur Pflegesituation in der Schweiz

Wochenkommentar Die Pflege steckt in der Krise: Was jetzt passieren muss, um die Versorgung sicherzustellen Die Coronapandemie hat viele Menschen in der Gesundheitsversorgung an ihre Grenzen gebracht. Die Situation hat sich seither nicht entspannt. Im Gegenteil: Pflegefachleute wenden sich zu Hunderten von ihrem Beruf ab. Die Probleme sind leider zum Teil hausgemacht. Anna Wanner Jetzt kommentieren 30.12.2022, 16.42 Uhr

Es ist im ureigenen Interesse der Spitäler, gute Pflegefachkräfte zu haben. Keystone

Die Knieoperation wird ins nächste Jahr verschoben, weil das Spital aktuell keine freien Betten hat. Die Pflegefachfrau muss mehr Patienten betreuen, als sie kann. Beide Probleme haben dieselbe Ursache: In der Pflege fehlt es an Personal, die Teams sind überlastet. Die Personaldecke ist zuweilen so dünn, dass aktuelle Krankheitsfälle kaum aufgefangen werden können. Die Überstunden häufen sich, freie Tage sind selten. Für viele Pflegefachleute sind Stress und Überlastung die Gründe, den Beruf zu verlassen – oder zumindest das Pensum zu reduzieren. So beisst sich die Katze in den Schwanz: Der Personalmangel verschärft sich.

Die Situation war bereits vor zwei Jahren und im letzten Winter akut, jetzt verschärft sie sich wieder. Das blieb auch der Politik nicht verborgen. Um den Notstand zu beenden, setzt sie an zwei Enden an: Milliarden-Investition in die Ausbildung neuer Fachkräfte sowie der Versuch, die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Das ist zumindest der Auftrag, den Bundesrat und Parlament mit der Annahme der Pflegeinitiative vor einem Jahr vom Volk erhalten haben.

Bessere Arbeitsbedingungen sind entscheidend

Die Negativspirale soll enden, die Pflegefachleute sollen wieder Freude an ihrer Arbeit finden. Weil gerade auch jene, die neu ausgebildet werden, häufig dem Beruf den Rücken kehren, sind nebst der Ausbildungsoffensive bessere Arbeitsbedingungen zwingend nötig.

Die Mühlen in Bern mahlen langsam. Das Parlament hat zwar im Eilzugtempo rund eine Milliarde Franken gutgeheissen, die in die Ausbildung gesteckt werden soll. Geld steht neu Personen zu, die als Quereinsteiger eine Ausbildung machen, diese aber nicht aus dem eigenen Sack zahlen können. Es dauert allerdings noch bis im Sommer 2024, bis die Kantone ihre Gesetze ebenfalls angepasst haben. Das kann und muss jetzt schneller gehen!

Schwieriger sind Massnahmen im Arbeitsrecht. Mehr Ferien oder Erholungszeit, Kompensationen für kurzfristige Dienste sowie Zulagen für Kinderbetreuung wären relativ leicht zu bestimmen. Bei den Löhnen spielt jedoch der Föderalismus eine wichtige Rolle. Überhaupt unterscheiden sich die Bedürfnisse je nach Ressourcen sowie ambulanter und stationärer Pflege. Nationale Lösungen müssen darum gut durchdacht sein.

Kantone und Spitäler könnten sofort handeln

Wieso Kantone und Spitäler noch auf Vorschläge aus Bern warten, ist schleierhaft. Sie können kurzfristig Verbesserungen umsetzen – und selbst davon profitieren. Denn was passiert, wenn Spitäler dem Personal nicht Sorge tragen oder es gar nachhaltig verärgern, zeigten die letzten zwei Jahre eindrücklich. Etwa als Lohnzuschüsse gestrichen wurden, als die ärgsten Coronawellen abebbten, die Situation sich an den Spitälern aber weiterhin nicht entspannte. Gar erfahrene Pflegefachleute gaben auf, es war zu viel Arbeit, zu wenig Wertschätzung.

Mit dem Aderlass an Personal und der Schwierigkeit, neues zu rekrutieren, mussten die Spitäler Betten und sogar Operationssäle schliessen – und damit grosse finanzielle Einbussen hinnehmen. Wäre es nicht günstiger gekommen, den Mitarbeitern etwas mehr Lohn und Erholung zu verschaffen?

Bis 2030 fehlen in der Pflege rund 65’000 Fachpersonen. Die Situation entspannt sich nicht. Im Gegenteil, die Gesellschaft altert weiter. Mittelfristig braucht es deshalb zwei weitere Massnahmen: Die Spitäler müssen ihre Angebote besser abstimmen – und konzentrieren. Weder in Aarau noch in der Stadt Zürich braucht es zwei Herzchirurgien.

Für alle Operationen und Ärztinnen sollten Mindestfallzahlen gelten. Wer regelmässig operiert, macht weniger Fehler. Viel zu viel Personal wird heute dafür eingesetzt, um Fehler zu korrigieren oder unnötige Infekte zu kurieren. Von besserer Qualität profitiert nicht nur der Patient, sie steigert auch die Effizienz und senkt Kosten. Auch die Pflege kann gezielter eingesetzt werden.

Zweitens wäre es sinnvoll, Zivildienstleistende gezielter in Pflegeeinrichtungen einzusetzen. Das passiert zwar schon heute, in der Hilfspflege liesse sich die Unterstützung auf niederschwelliger Stufe ausbauen. Dadurch würde die professionelle Pflege entlastet.

