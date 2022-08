Wochenkommentar Das Schweizer Konzern-Paradox: Sie sind gute Arbeitgeber und zahlen am meisten Steuern – warum bloss sind grosse Firmen so verhasst? Als Stimmbürger verabscheuen die Schweizerinnen und Schweizer die Konzerne, aber als Steuerzahler und grosszügige Arbeitgeber mögen sie diese. Vergessen geht, dass Unternehmen entscheidende Treiber gesellschaftlicher oder ökologischer Entwicklungen sind. Doris Kleck Jetzt kommentieren 19.08.2022, 16.43 Uhr

Klimaaktivisten gegen Konzerne: Doch die Gleichung Grossunternehmen gleich schlecht, ist zu einfach. Philipp Schmidli / Keystone

Schon wieder muss sich die Schweizer Wirtschaft vor der Stimmbevölkerung bewähren: Am 25. September stimmen wir über die Reform der Verrechnungssteuer ab. Die erste Umfrage aus dem Hause Tamedia war für die Befürworter vernichtend; die zweite aus dem Hause SRG besser. Auch wenn die Unterschiede zwischen den Umfragen gross sind, in einem Punkt herrscht Gewissheit: Diese Abstimmung wird für die bürgerlichen Parteien und die Wirtschaftsverbände kein Selbstläufer.

Sie reiht sich damit in eine lange Reihe ein. Im vergangenen Februar stimmten nur 38 Prozent für die Teilabschaffung der Stempelsteuer. Zurück blieb die ernüchternde Erkenntnis, dass die vereinigte Wirtschaftselite in Steuerfragen in etwa so viel Überzeugungskraft wie die Juso hat. Deren 99-Prozent-Initiative erreichte vor einem Jahr einen Ja-Anteil von 35 Prozent. Weitere Beispiele sind das nur knappe Ja zum Freihandelsabkommen mit Indonesien, die abgelehnte Unternehmenssteuerreform III, das Ja zur Zuwanderungs-Initiative der SVP und auch das Volks-Ja zur Konzernverantwortungs-Initiative (sie scheiterte bloss am Ständemehr).

Was gut ist für die Wirtschaft, ist gut für die Schweiz – diese Formel funktioniert nicht mehr. Das gab diese Woche Swissholdings, der Dachverband der grössten Unternehmen, in erstaunlicher Offenheit zu. Die üblichen Argumente der Wirtschaftsverbände hätten sich erschöpft, Drohszenarien über Arbeitsplatzverluste oder die Abwanderung von Firmen würden nicht mehr funktionieren.

Kein Wunder: Die Schweiz befindet sich seit der Finanzkrise 2008 in einer Wachstumsphase. Natürlich gab es 2020 einen Einschnitt wegen der Coronapandemie. Doch die hiesige Volkswirtschaft hat sich als robust erwiesen. Dass es uns gut geht, ist für viele quasi zum Naturgesetz geworden.

Ein bekannter Klimaforscher hofft auf die Unternehmen

Besonders auffällig ist das zwiespältige Verhältnis der Schweizer Bevölkerung zu den grössten Firmen im Lande. Wenn die SP von Konzernen spricht, tönt das wie ein Schimpfwort. Die Steigerungsformen sind Grosskonzerne und Konzern-Lobby. Das zeigt sich auch im Abstimmungskampf zur Verrechnungssteuer, der nicht ohne das Reizwort auskommt.

In der Schweiz gibt es ein Konzern-Paradox. Man hasst sie als Stimmbürger, aber man liebt sie als Steuerzahler und grosszügige Arbeitgeber. Dabei wird verkannt, dass Konzerne wichtige Treiber gesellschaftlicher oder ökologischer Entwicklungen sind.

So setzt einer der bekanntesten Schweizer Klimaforscher, Reto Knutti von der ETH Zürich, seine Hoffnungen zur Bewältigung der Klimakrise mehr in die Innovationskraft von Unternehmen als in die Politik. In einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» hielt Knutti fest, dass die Wirtschaft der Politik voraus ist. Knutti sagte: «Vor allem die grossen Firmen, die genügend Expertise haben und Ressourcen, sind hier Pioniere: Nestlé, aber auch Swiss Re, Ikea, Novartis, die Techfirmen, sie sind alle dran. Es ist nichts mehr von der früheren Klimaskepsis zu spüren.» Es ist ein Lob aus unverdächtigem Mund.

Firmen müssen und wollen sich bekennen

Grossunternehmen gehen auch bei Arbeitsbedingungen voran oder der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Zum Beispiel beim Vaterschaftsurlaub. Die grosszügigen Regeln von (zumeist) Konzernen machten es bürgerlichen Politikern schwer, sich gegen den staatlich finanzierten Vaterschaftsurlaub von zwei Wochen zu stemmen. Weil sonst kleinere Firmen als Arbeitgeber ins Hintertreffen geraten. Beim Mutterschaftsurlaub war es im Übrigen ähnlich. Die Politik hinkt oft hinterher.

Unternehmen werden heute nicht mehr nur an Renditen und Arbeitsplätzen gemessen. Nebst dem Resultat zählt auch der Weg dahin. Das ist gut so! Und zu dieser Entwicklung gehört auch, dass sich Firmen zunehmend bekennen wollen und müssen. Das Möbelhaus Ikea machte eine Abstimmungskampagne für den Vaterschaftsurlaub. Zahlreiche Firmen haben sich für die Ehe für alle ausgesprochen. Und der Ukraine-Krieg erfordert natürlich auch Bekenntnisse.

Konzerne waren wohl noch nie so politisch korrekt wie heute. Reizfiguren sind sie geblieben. Es ist das Schweizer Konzern-Paradox.

