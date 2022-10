Fussball WM Katar: Illegale Bespitzelung in der Schweiz?

WM-Katar-Serie (Teil 1 von 3) Spionageverdacht in Zürich: Hat ein Ex-CIA-Mann im Auftrag der Scheichs die Fifa bespitzelt? WM-Kritiker sollen in Katars Auftrag jahrelang bespitzelt worden sein – in der Schweiz. Das könnte verbotener Nachrichtendienst oder verbotene Handlungen für einen fremden Staat sein, meint Strafrechtler Mark Pieth. Henry Habegger Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

FIFA-Präsident Gianni Infantino und Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, Staatsoberhaupt von Katar. Hassan Ammar / AP

Am 20. November beginnt in Katar die Fussball-WM, die vielleicht umstrittenste der Geschichte. Nicht nur, weil sie im Winter stattfindet, sondern vor allem, weil schon bei der Vergabe von Korruption die Rede war, weil Tausende Gastarbeiter beim Bau der Infrastruktur zu Tode gekommen sein sollen, weil in Katar elementarste Menschenrechte nicht gelten. Und weil Staaten wie das autoritär regierte Katar dauernd versuchen, unsere westlichen Demokratien zu unterwandern.

Seit Katar zum WM-Austragungsort bestimmt wurde, erst recht.

Serie: Katar, Kohle, Kumpanei Katar is watching you Dieser Artikel bildet den ersten Teil unserer Hintergrundserie zu trüben Affären und erstaunlichen Vorgängen in der Schweiz im Vorfeld der Fussball-WM, die im November in Katar beginnt. Die beiden weiteren Teile folgen in den nächsten Tagen.

Katar hatte 2010 gleichzeitig mit Russland (2018) den Zuschlag für eine Fussball-WM erhalten. Ein Milliardengeschäft, das das Emirat zudem zu einer der ersten Adressen im Weltfussball machen soll. Aber die Sache war fragil, schon von Anfang an gab es Indizien und Gerüchte, dass bei der Vergabe Bestechung im Spiel war. Die Scheichs riskierten, die WM wieder zu verlieren.

Zwanziger als Bedrohung

Kurz nach dem Zuschlag tauchte ein einflussreicher deutscher Funktionär auf, ein ehemaliger Richter und Verfechter der Menschenrechte, der die WM-Vergabe an Katar kritisierte: Theo Zwanziger, Präsident des Deutschen Fussball-Bundes (DFB), wurde im Frühling 2011 Mitglied des Fifa-Exekutivkomitees.

Anfang Juni 2011 forderte Zwanziger im ZDF-Morgenmagazin: Die WM-Vergabe an Katar müsse überprüft werden, da es einen «beachtlichen Grad an Verdächtigungen» gebe.

Zwanziger hatte weltweit Einfluss und Gewicht. Er hatte zusätzliche Glaubwürdigkeit, weil er 2010 noch nicht in der Fifa-Exekutive sass, als diese Katar den WM-Zuschlag erhielt. Gefährlich war er auch, weil er sich für Bekämpfung der Korruption und Vetternwirtschaft einsetzte, gerade auch als Präsident der Task Force, die eine Fifa-Statutenrevision vorbereitete. Bei der Fifa arbeitete er auch eng mit dem Schweizer Strafrechtler Mark Pieth zusammen, der von 2011 bis 2013 die Fifa auf Anti-Korruptionskurs zu bringen versuchte.

Spionageopfer? Theo Zwanziger. CHM

Für Katar stellte der frühere Richter und CDU-Politiker Zwanziger offensichtlich eine Gefahr dar. Die Scheichs setzten, wie die Nachrichtenagentur AP letztes Jahr berichtete, einen ehemaligen CIA-Agenten und seine Agentur auf Zwanziger an.

« Ein Projekt wurde gestartet, um mich zu bespitzeln und zu beeinflussen», weiss Zwanziger heute dank Dokumenten, die offenbar ehemalige Mitarbeiter des CIA-Mannes durchsickern liessen. Zwanziger sagt: «Die Agentur, die das gemacht hat, kriegte dafür von Katar mehrere Millionen Dollar. Man setzte Leute auf mich an, bespitzelte mich angeblich bis in den Familienkreis hinein. Ich habe davon nichts gemerkt, aber das ist gerade auch das Merkmal solcher Stasi-Methoden. Aber es gibt Anhaltspunkte, dass es bei der Fifa und beim DFB Leute gab, die für Katar arbeiteten.»

«Project Riverbed» – eine Geheimdienstoperation?

2012 bis 2014 lief laut einem Rapport, von dem CH Media Kenntnis hat, eine Beeinflussungsoperation unter dem Codenamen «Project Riverbed». Demnach warfen die autoritären Herrscher letztlich über 10 Millionen Dollar auf, um Zwanziger zu bespitzeln und zu beeinflussen.

Laut dem Rapport, nach Abschluss der Aktion erstellt, störte Zwanziger wegen seiner «vielen negativen Kommentare» in Bezug auf den Mangel an Transparenz bei der Fifa und weil er glaube, dass Katar als WM-Austragungsort eine schlechte Wahl sei. Zwanziger habe seine Meinung immer wieder öffentlich dargelegt. «Diese Aussagen schadeten dem Image Katars und letztlich seiner Befähigung, die WM auszutragen», so die Analyse der Scheich-Agentur.

Mit dem Zweijahres-Projekt sollte Zwanzigers kritische Einstellung «geändert und neutralisiert» werden. Er sollte überzeugt werden, dass der Westen nur dann sozialen Wandel in Katar erreiche, wenn das Land die WM durchführen könne. Zwanzigers Einstellung gegenüber der WM sollte so geändert werden, «dass er keine Gefahr für die WM mehr darstellt».

Die Agentur will eine Reihe von Techniken wie heimliche Beeinflussung, verdeckte Operationen oder «IT-Anschwärzungs-Plattformen» eingesetzt haben, um das Ziel zu erreichen. Es soll ein Projektmanager angestellt worden sein, um die Fifa zu infiltrieren mit dem Ziel, «Kontakte» mit Wissen über Zwanziger, die WM und den internationalen Fussball zu entwickeln. Man habe sich Zugang zum exklusiven Zirkel der Fifa-Exekutivmitglieder verschafft und herausgefunden, dass Zwanziger seinen ausgeprägten Wunsch nach sozialer Gerechtigkeit und seine Loyalität zum Fifa-Präsidenten Blatter in Einklang zu bringen versuchte.

Die Agentur will ihre «Fähigkeiten zur verdeckten Beeinflussung» eingesetzt haben, um Zwanzigers Einstellung gegenüber Katar in einer «verdeckten Beeinflussungskampagne» zu verändern. Demnach wurden zunächst Freunde, Kollegen und Familie von Zwanziger dazu gebracht, positiver über Katar zu denken. «Mit Erfolg» seien «Individuen» angepeilt worden, die beträchtlichen Einfluss auf Zwanziger hatten, und die, unbewusst, ihrerseits Zwanziger im Sinne Katars beeinflussten.

Auch andere wurden ausspioniert

Die Agentur will innerhalb von zwei Jahren erfolgreich gewesen sein. Zwanziger sei jetzt nicht mehr gegen Katar als Austragungsort, sondern sehe jetzt die Chance, dass sich die Situation der Gastarbeiter verbessern eine Reform der Menschenrechte einleiten lasse, so der Schlussbericht. Als Beleg lieferte die Agentur eine Liste von Aussagen Zwanzigers zwischen Juni 2011 und Juni 2014.

Zwanziger war offenbar kein Einzelfall. Laut AP allerdings «beschäftigte die kleine arabische Nation Katar während Jahren einen früheren CIA-Agenten, um beim Ausspionieren von Fussball-Funktionären behilflich zu sein». Dies sei «Teil der Bemühungen gewesen, die keine Kosten gescheut hätten, die Fussball-WM 2022 zu erhalten und zu behalten».

Gegenüber der AP bezeichnete die US-Agentur die Dokumente als Fälschungen. Die genannten «Projekte» mit Namen wie «Pickaxe», «Falconeye», «Merciless» oder «Viper» habe es nie gegeben, die Agentur greife niemals zu illegalen Praktiken. Zum «Project Riverbed» gab die Agentur gegenüber der AP an, es habe sich um eine «banale Medienbeobachtung» gehandelt.

Zwanziger-Bespitzelung schwergewichtig in Zürich

Im Gespräch nennt Theo Zwanziger zwei Namen von Funktionären, von denen er im Nachhinein den Eindruck hat, dass sie im Sinne Katars aktiv waren. Eine Person arbeitete am Fifa-Hauptsitz in Zürich, die andere war ein hoher Vertreter des DFB in Deutschland.

Der Mann in Zürich wollte sich nicht näher zum Thema äussern: Er äussere sich «grundsätzlich weder zu ehemaligen Arbeitgebern noch zu vergangenen oder aktuellen Mandaten». Was er aber sagen können: Er kenne weder den ehemaligen CIA-Agenten noch dessen Agentur.

Der ehemalige deutsche Top-Funktionär reagierte nicht auf eine via DFB vorgetragene Email-Anfrage.

Fest steht: Die Bespitzelung und Beeinflussung, wenn es sie denn so gab, spielte sich schwergewichtig am Fifa-Sitz in Zürich ab. Denn Zwanziger hielt sich in der fraglichen Zeit als Mitglied der Exekutive und Leiter einer Reformkommission häufig dort auf.

Strafrechtler Pieth: Verbotene Handlungen für einen fremden Staat?

Der Basler Strafrechtsprofessor Mark Pieth sieht in der behaupteten Bespitzelung einen möglichen Fall für die Strafjustiz: «Es stellt sich die Frage, ob sich diese Agentur strafbar machte. Es gibt bei uns Handlungen, und dazu gehören die hier beschriebenen, die nur ein Staat machen darf.» Pieth verweist auf die Artikel 271 und 272 im Strafgesetzbuch: Verbotene Handlungen für einen fremden Staat oder eine Organisation des Auslandes sowie verbotener Nachrichtendienst. «In der Schweiz Personen zu überwachen ist ein solcher Akt, der gesetzlich handelnden staatlichen Organen vorbehalten ist», stellt der Strafrechtsprofessor fest.

Das bedeutet, dass die Schweizer Strafverfolgungsbehörden aktiv werden müssten.

Fifa äussert sich nicht, Katar reagiert gar nicht erst

Die Fifa von Präsident Gianni Infantino, der derzeit mehrheitlich in Katar lebt, wollte sich zu Fragen zur Sache äussern. Auch nicht dazu, ob die Fifa bei Katar protestiert habe. Man nehme nicht «zu Annahmen und Hörensagen Stellung, das Drittparteien» betreffe, so die Fifa.

Katars Botschaft in Bern reagierte nicht auf eine Anfrage. Auch die Agentur des Ex-Agenten in New York, die einen Ableger in Doha, Katar, hat, reagierte nicht auf eine Anfrage.

Es gilt, auch für die Scheichs, die Unschuldsvermutung.

So oder so: Die Scheichs setzten die 10 Millionen in den Sand, wie sich weniger später zeigte. «Sie glaubten, der Zwanziger ist jetzt auf Linie. Das war ein Fehlschluss», sagt der Bespitzelte im Gespräch.

Dazu mehr im nächsten Teil der Serie.

