Fussball WM Katar: Wie Scheichs sich in der Schweiz einkaufen

WM Katar Serie 3/3 Die dreisten Tricks der Kulissenschieber vom Golf: Wie sich die Scheichs aus Katar in der Schweiz als Saubermänner aufspielen Sie kaufen sich Paläste und Reputation: Die Scheichs aus Katar benutzen den Rechtsstaat Schweiz, um ihren schlechten Ruf aufzupolieren, und greifen dabei zu zwielichtigen Methoden. Henry Habegger

Die Scheichs aus Katar sind wohlgelitten in der Schweiz, jedenfalls in gewissen Kreisen. Als der Botschafter Mohamed al-Kuwari am 27. September in seiner feudalen Residenz am Berner Haspelweg 15 zum Vor-WM-Empfang lud, folgten ihm vonseiten des Bundesparlaments nur vier SVP-Vertreter. Einer, Nationalrat Lars Guggisberg, richtete «inspirierende Worte» an die Gästeschar, darunter Fifa-Generalsekretärin Fatma Samoura, wie Katar danach auf Twitter verdankte. Eine andere SVP-Grösse, Präsident Marco Chiesa, versuchte laut Zeugen ein Team des Schweizer Fernsehens persönlich daran zu hindern, den Auftritt am Festakt zu filmen.

Katar goes Switzerland. Am Fifa-Hauptsitz in Zürich hatten die Scheichs im Dezember 2010 das «Wunder» geschafft, den Zuschlag für die Fussball-WM 2022 in die Wüste zu holen. Es roch aus allen Löchern nach Korruption. Katars Mann im Fifa-Exekutivkomitee, der im Stimmenkauf geübte und später lebenslang gesperrte Mohammed Bin Hammam, hatte dafür gesorgt, dass bei der Ausmarchung in Zürich genügend Stimmen zusammen kamen, um den Konkurrenten USA auszuschalten.

Die in den Petrodollars schwimmenden Scheichs hatten schon zuvor begonnen, Unsummen in Luxusimmobilien in der Schweiz zu investieren, dieser Vorzeigedemokratie. In Luxushotels wie das Bürgenstock Resort in Nidwalden, den «Schweizerhof» in Bern, das «Royal Savoy» in Lausanne, das «Atlantis» in Zürich flossen je dreistellige Millionenbeträge. Mit Milliarden beteiligten sie sich, die autoritär regierenden Herrscher Katars, am Rohstoffriesen Glencore oder an der Grossbank Credit Suisse. Einiges floppte, wie das bereits wieder verkaufte «Atlantis», mit anderen Engagements machten die Scheichs viel Geld.

Die Scheichs hatten Unsummen in Schweizer Luxusimmobilien investiert, wie etwa den «Schweizerhof» in Bern. Zvg

Nach WM-Zuschlag in neues Geschäftsfeld expandiert

Oder die Immobilien waren anderweitig hilfreich: Der Schweizerhof in Bern ist bekanntlich das Hotel, wo Fifa-Chef Gianni Infantino 2016 und 2017 Geheimtreffen mit dem damaligen Bundesanwalt Michael Lauber abhielt. In dieser Sache ermitteln nach wie vor zwei Sonderermittler.

Nach dem korruptionsumwitterten WM-Zuschlag 2010 expandierten die Scheichs in ein neues Geschäftsfeld: Sie begannen, sich in der Schweiz als Saubermänner des Sports, als Kämpfer gegen Korruption, als Verfechter des Rechtsstaats zu inszenieren.

Ein Beispiel ist eine Einrichtung in Genf, grossspurig «Rule of Law and Anti-Corruption Center», kurz Rolacc genannt. Rechtsstaat und Anti-Korruption, ausgerechnet. Es wurde vom autoritären Herrscher persönlich gegründet, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, Emir von Katar.

Katars umtriebiger Generalstaatsanwalt mit Villa am Genfersee

Präsident des offensichtlich inaktiven Rolacc, das eine eindrückliche Website führt und auf E-Mail-Anfragen nicht reagiert, ist Ali bin Mohsen bin Fetais al-Marri (57). Er war von 2002 bis 2021 Generalstaatsanwalt von Katar und in dieser Funktion auch gut bekannt mit dem ehemaligen Schweizer Bundesanwalt Michael Lauber. Al-Marri ist geschäftlich und privat aktiv in der Schweiz: Als Ali Mehsin Fetais, so eingetragen im Genfer Grundbuch, ist er Eigentümer eines vor einigen Jahren neu errichteten Prunkpalasts in Cologny am Genfersee. Die Zeitung «24heures» fragte sich, woher der Mann die vielen Millionen für die Villa hatte.

Al-Marri weibelte vor einigen Jahren für ein Abkommen mit der Schweiz zur Förderung der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen. Am 6. März 2018 unterzeichnete er mit der damaligen EDA-Staatssekretärin Pascale Baeriswyl ein Memorandum of Understanding (MoU). Einigermassen pikant, denn Katar gehört zu den Regimen, die nur Rechtshilfe leisten, wenn es ihnen politisch in den Kram passt.

Katar weibelte für Rechtshilfe – und antwortete nicht mal auf Gesuche

Nachfrage beim Bundesamt für Justiz (BJ): Hatte das MoU Auswirkungen auf die von Katar geleistete Rechtshilfe? Es sei zu früh, um das zu beurteilen, so das BJ. Auf Nachfrage nennt BJ-Sprecherin Ingrid Ryser Zahlen: Seit dem Abschluss des MoU seien acht aktive schweizerische Ersuchen an Katar gerichtet worden. «Zwei davon wurden vollzogen, die übrigen Ersuchen blieben unbeantwortet.»

Verständnisfrage ans BJ: Was heisst «unbeantwortet» – ablehnende Antwort, oder keine Antwort? Die BJ-Sprecherin richtet aus: «Die schweizerischen Behörden beantworten jedes ausländische Rechtshilfeersuchen, wobei auch eine Antwort erfolgt, wenn das Ersuchen aus formellen oder materiellen Gründen nicht vollzogen werden kann. Dies ergibt sich aus der Begründungspflicht staatlichen Handelns.»

Katar aber antwortet nicht einmal, foutiert sich also um «die Begründungspflicht staatlichen Handelns». Das passt zum Umgang der Scheichs mit Medienfragen. Wenn die Anfrage nicht passt, wird sie ignoriert.

Al-Marri ist auch aktiv in der UNO, soeben wurde er als «Sonderbeauftragter für Korruptionsprävention» bestätigt, wie Katars staatlich kontrollierte Medien jubelten. Anfang September machte die Nichtregierungsorganisation UN Watch bekannt, dass Katar demnächst den Vorsitz des UNO-Menschenrechtsrats übernehmen könnte.

Korruption? Ominöse «gütliche Einigung» zwischen Fifa und Scheich

Die Kulissenschieber vom Golf unterwandern die Welt. Während im Wüstenstaat Gastarbeiter wie Sklaven ausgebeutet oder zwei Rechtsanwälte gerade zu lebenslanger Haft verurteilt werden, weil sie vom Emir ratifizierte Gesetze kritisierten, geben die Scheichs bei uns die grossen Demokraten.

Dazu passt, dass der Präsident des mit Katar-Milliarden vollgestopften Fussballklubs Paris Saint-Germain (Mbappé, Neymar und Co.) sich in der Schweiz unter ungeklärten Umständen einer Korruptionsanklage entzog. Die Bundesanwaltschaft ermittelte seit 2016 gegen ihn, im Zusammenhang mit dem Verkauf von TV-Rechten der Fifa an den Katar-Sender BeIN Sports. Der ehemalige Fifa-General Jérôme Valcke soll bestochen worden sein. Nachdem sich die Fifa unter Präsident Gianni Infantino Anfang 2020 mit Al-Khelaifi «gütlich» einigte und den Strafantrag wegen Privatbestechung zurückzog, fiel ein Teil der Anklage in sich zusammen. Der Katarer wurde im Sommer 2022 in zweiter Instanz von den restlichen Vorwürfen freigesprochen.

Der ehemalige Fifa-General Jérôme Valcke soll von Nasser Al-Khelaifi bestochen worden sein. Archivbild: Severin Bigler

Es gibt diverse weitere Image-Putzinstitute, die von Katar in der Schweiz gegründet wurden. Sie tragen Namen wie International Centre For Sport Security Switzerland (ICSS) oder Sport Integrity Global Alliance (Siga). In beiden ist Mohammed Hanzab führend, der aus Katars Verteidigungssektor stammt.

Solche Institute dienen demnach (auch) als Spionagevehikel. 2018 etwa berichtete das französische Investigativ-Portal «Mediapart», teilweise gestützt auf das Datenleck «Football Leaks», dass Katar 2015 unter der Tarnung des ICSS Rivalen aus der Golfregion in einer aufwendigen Aktion ausspioniert habe. Demnach hatte Katar zwei ehemalige Interpol-Agenten angeheuert, die, als Journalisten getarnt, in Lausanne eine Spionageaktion («Operation Hawk») gegen ein Mitglied der kuwaitischen Königsfamilie durchführten. Unmengen von E-Mails und Dokumenten sollen erbeutet worden sein. Das soll bei weitem nicht die einzige Aktion dieser Art gewesen sein. ICSS wies sämtliche Vorwürfe gegenüber «Mediapart» zurück.

In den Vorzeige-Instituten dekorieren sich die Scheichs jedenfalls mit klingenden Namen aus aller Welt, sie geben die Saubermänner des Sports. Vernetzen sich mit UNO, Europarat und anderen wohlklingenden Institutionen. Sportanlässe wie die Fussball-WM sind beste Mittel zum zwielichtigen Zweck. Sportswashing nennt sich das, eine Wortkreation aus Sports und Whitewashing, seit jeher beliebt bei Diktaturen: mit Hilfe von Sportanlässen den üblen Ruf aufbessern.

Nachbarn vertreiben Scheichs – keine Botschaft im Krichenfeld

Wes Geistes Kind die Scheichs sind, erlebten kürzlich die Anwohner des Berner Diplomatenquartiers Kirchenfeld. Im Jahr 2015 kaufte Katar am Lombachweg 35 eine 2500 Quadratmeter grosse Liegenschaft mit denkmalgeschützter Villa. 2017 liess das katarische Aussenministerium, per Adresse Schweizerhof in Bern, ein Baugesuch publizieren. Das Projekt einer Zürcher Architektin sah unproblematisch aus: Laut Quartierzeitung aussen keine grösseren Eingriffe, Veloplätze im Keller statt Autoparkplätze im Park, keine Sicherheitsmassnahmen. Die Anwohner glaubten kein Wort, «das war Salamitaktik», wie ein Nachbar im Gespräch mit CH Media sagt, und erhoben Einsprache.

Bald kam laut Onlinemagazin «Journal B» ein zweites Baugesuch, und das war schon realistischer, diesmal war auch ein Berner Landschaftsarchitekt dabei: eine zweite Zufahrt war geplant, fünf Parkplätze, Klimageräte, Parabolantennen, Überwachungskameras, Beleuchtungsmasten. Noch immer nicht ausgewiesen war der Gitterzaun, der zweifellos auch geplant war. Die Nachbarn machten erneut Einsprache. Das Projekt mit sehr grossem Büroanteil sei nicht zonenkonform gewesen, sagt einer, man habe vermutet, dass es irgendwie in Zusammenhang mit der bevorstehenden Fussball-WM stand. Die Scheichs gaben dann irgendwann auf, wollten womöglich negative Schlagzeilen vor der WM verhindern, und verkauften die Liegenschaft. Sie gehört jetzt einem Schweizer Herzchirurgen, der derzeit in den USA lebt, wie ein Nachbar erzählt.

Residenz des Katar Botschafters – erbaut von Familie des Staatsanwalts

Zurück zur feudalen Residenz des Botschafters von Katar am Berner Haspelweg 15, wo der von der SVP frequentierte Vor-WM-Anlass stattfand. Die Villa auf einem knapp 3000 Quadratmeter grossen Grundstück über dem Bärengraben mit prächtiger Sicht auf Aare und Altstadt heisst Villa Beauregard. Bauen liess sie, dies ein weiterer eigenartiger Zufall in dieser Affäre, während des Ersten Weltkriegs ein gewisser Charles Thormann, Berner Patrizier und Direktor der Kreditanstalt in Bern. Er war ein Vorfahre, allem Anschein nach der Urgrossvater, von Olivier Thormann. Der ehemalige leitende Staatsanwalt des Bundes und heutige Bundesstrafrichter ist einer der Beschuldigten in der «Schweizerhof»-Affäre.

Das Emirat Katar hat, das zeigen Abklärungen beim Berner Grundbuchamt, die Liegenschaft per 18. Mai 2015 gekauft. Verkäufer war der Staat Kanada, der die Liegenschaft seit mindestens 50 Jahren als Residenz für den eigenen Botschafter genutzt hatte. Demnach hatte die Familie Thormann seit längerem nichts mehr mit der Villa zu tun. Thormann hält auf Anfrage fest: «Gerne kann ich Ihnen bestätigen, dass die von Ihnen thematisierte, letzte Handänderung meine Familie nicht betraf.»

Am 20. November beginnt in Katar die Fussball-WM, es spielt Katar gegen Ecuador. Es gilt die Unschuldsvermutung.

