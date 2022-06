Ein Nachbar über die Razzia beim IS-Anhänger in Winterthur

Markus Motz beobachtete den Polizeieinsatz in Winterthur bei welchem einer der mutmasslichen IS-Anhänger verhaftet wurde. Am Montagabend durchsuchte die Polizei in mehreren Kantonen Wohnungen und nahm drei Männer fest. In Deutschland wurde ebenfalls ein Mann verhaftet.

14.06.2022, 16.25 Uhr