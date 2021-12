Entscheid des Ständerats zum Gentech-Moratorium ist revolutionär

Wintersession Der Entscheid des Ständerats zum Gentech-Moratorium kommt einer kleinen Revolution gleich Mit Stichentscheid des Präsidenten hat der Ständerat am Donnerstag entschieden, neue Gentechnik-Verfahren vom Moratorium auszunehmen. Wie kommt es zu dieser unerwarteten Wende? Chiara Stäheli 02.12.2021, 17.58 Uhr

In der Forschungsanstalt Agroscope im Reckenholz in Zürich-Affoltern finden seit Jahren Versuche mit gentechnisch veränderten Pflanzen statt. Bild: Coralie Wenger

Bereits dreimal wurde das Gentechnik-Moratorium in den vergangenen fünfzehn Jahren vom Parlament verlängert. Stets mit der Begründung, dass Daten zum Einfluss der Gentechnik auf Umwelt und Menschen fehlen würden. Für eine überraschende Kehrtwende in dieser Diskussion sorgte nun gestern der Ständerat. Es kommt einer kleinen Revolution gleich, dass dieser einer Aufweichung des Gentechnik-Moratoriums zustimmt.

Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) hatte beantragt, die neuen Genom-Editierungsverfahren – wie beispielsweise die als Genschere bekannte CRISPR/Cas-Methode – vom Moratorium auszunehmen. Diese Ausnahme soll einzig für Organismen gelten, denen kein fremdes Erbmaterial eingefügt wurde.

Die Abstimmung fiel denkbar knapp aus: Ratspräsident Thomas Hefti (FDP/GL) half dem Antrag mit seinem Stichentscheid zum Durchbruch. Zudem verlangt der Rat vom Bundesrat einen Bericht über die Möglichkeiten, wie die neuen Züchtungsmethoden vom Moratorium ausgenommen werden können. Unverändert bleibt das Moratorium bis Ende 2025 für Organismen, denen artfremdes Erbgut eingefügt wurde.

Chancen im Kampf gegen den Klimawandel

Die Gräben gingen quer durch die Parteien. Während die Grünen geschlossen gegen und die FDP für den Antrag votierten, gab es sowohl bei der SP als auch bei der Mitte und der SVP unterschiedliche Meinungen.

Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger (Mitte/LU) sprach von einem faktischen «Denkverbot» für die Forschung:

«Es ist nun wirklich an der Zeit, dem neuesten Stand der Wissenschaft Rechnung zu tragen und anstelle der Risiken endlich auch einmal die Chancen zu sehen.»

Gmür-Schönenberger verwies auf das Potenzial der neuen Verfahren. So kann beispielsweise mit der Genschere das arteigene Erbgut von Pflanzen so verändert werden, dass die Pflanze resistenter wird gegenüber Schädlingen, Hitze, Nässe oder Trockenheit. Dies wiederum bedeutet, dass weniger Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden müssten und das Ertragsausfallrisiko sinken würde.

Sie teilt damit die Haltung des landwirtschaftlichen Forschungsinstituts Agroscope: «Aus wissenschaftlicher Sicht ist es begrüssenswert, wenn über die neuen Züchtungsverfahren diskutiert wird», sagt Marc Andrey, Leiter Kommunikation. Egal ob der Nationalrat gleich entscheiden werde, sollte die Zeit des nächsten Moratoriums genutzt werden. «Es könnten zum Beispiel Bestimmungen erlassen werden, mit denen während des Moratoriums neue Sorten zugelassen und vermehrt werden, die dann ab 2026 nutzbar wären», so Andrey weiter.

Der Präsident des Bauernverbands und Mitte-Nationalrat, Markus Ritter, bezeichnet den Entscheid hingegen als «verfrüht», er berge erhebliche Risiken für die Landwirtschaft. Diverse Fragen seien noch nicht geklärt. Für die Bauern sei beispielsweise von grosser Bedeutung, ob die Akzeptanz von gentechnisch veränderten Lebensmitteln bei den Konsumentinnen gegeben sei.

Die Meinung von Ritter teilen jedoch nicht alle Bauern. So hat sich im Herbst dieses Jahres unter dem Namen «Sorten für morgen» ein Verein formiert, der grosses Potenzial in den neuen Züchtungsmethoden sieht. Der Verein fordert, dass Verfahren geprüft werden, bei denen keine artfremde DNA in Organismen eingefügt wird. Mitglieder sind mitunter der Schweizer Obstverband, IP Suisse, die Vereinigung der Schweizer Kartoffelproduzenten sowie die Detailhändler Coop, Migros und Denner. Präsident des Vereins ist Jürg Niklaus. Der Anwalt und Bauernsohn ist überzeugt, dass die neuen Züchtungsmethoden die Landwirtschaft dabei unterstützen können, ihren ökologischen Fussabdruck zu verringern.

Woher rührt der Sinneswandel?

Dass sich der eher konservative Ständerat mit seinem Entscheid nach vorne wagt, erstaunt selbst erfahrene Politiker. Eine mögliche Erklärung sieht SVP-Ständerat Germann in der gesellschaftlichen Entwicklung: «Ich glaube, der Klimawandel und die damit verbundenen erschwerten Bedingungen für die landwirtschaftliche Produktion haben uns vor Augen geführt, dass in diesem Bereich etwas gehen muss.» Lange habe man ignoriert, dass es mit den neuen Züchtungsverfahren Methoden gebe, die gezielte Anpassungen im Erbgut der Organismen erlauben würden, die eine ökologisch und ökonomisch effizientere Produktion ermöglichen.

Klar ist bereits jetzt: Die Aufweichung des Gentechnik-Moratoriums dürfte im Nationalrat einen schweren Stand haben. Die Grünen haben bereits angekündigt, dass sie dagegen stimmen werden, weil Risiken der neuen Züchtungsmethoden zu wenig erforscht seien. Auch bei der SVP und der SP dürften die Mehrheiten den Antrag ablehnen. Zu den Befürwortern zählen GLP und FDP. Bei der Mitte ist noch vieles offen. Die Fraktion werde den Entscheid aus dem Ständerat analysieren und im Anschluss prüfen, welche Haltung sie im Nationalrat einnehmen werde, so Fraktionspräsident Philipp Bregy.