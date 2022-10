Bundesratskandidatin Blöchliger ist doch Engländerin

Wikipedia-Eintrag SVP-Bundesratskandidatin ist doch Engländerin! Sie krebst zurück – und dementiert ihr eigenes Dementi Grosse Verwirrung um die Staatsbürgerschaft der Nidwaldner SVP-Bundesratskandidatin Michèle Blöchliger. Auf Wikipedia steht, sie besitze auch die britische Nationalität. Blöchliger hat das bestritten. Am Dienstagabend gab es dann eine überraschende Wende. Patrik Müller 13 Kommentare Aktualisiert 18.10.2022, 20.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Will Nachfolgerin von Ueli Maurer werden: Die Nidwaldner SVP Regierungsrätin Michele Blöchliger. Urs Flüeler / keystone

Nach drei Männern hat am Montag die erste Frau ihre Bewerbung um die Nachfolge von Ueli Maurer eingereicht. Die Nidwaldner Finanzdirektorin Michèle Blöchliger sprach an ihrer Medienkonferenz auch über ihre familiäre Herkunft. Darüber, dass sie wegen der beruflichen Tätigkeit ihres Vaters zum Teil in Deutschland in die Schule gegangen sei. Und dass Englisch ihre zweite Muttersprache sei, da ihre Mutter aus England stamme.