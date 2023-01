UNO-Menschenrechtsrat kritisiert die Schweiz

Vereinte Nationen Wenn der Iran die Schweiz kritisiert: So beurteilt die Welt die Menschenrechtslage in unserem Land Die Schweiz muss vor dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf Bericht ablegen – und Kritik einstecken. Vor allem wegen der Diskriminierung von Frauen und Migranten sehen viele Länder Verbesserungsbedarf. Julian Spörri, Genf Jetzt kommentieren 27.01.2023, 19.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Staatssekretärin Livia Leu vertrat im UNO-Menschenrechtsrat die offizielle Schweiz. Bild: Pierre Albouy / Keystone

Gewalt gegen Demonstrierende im Iran, Umerziehungslager für Uiguren in China und russische Kriegsverbrechen in der Ukraine: Diese Verletzungen von Menschenrechten sorgen aktuell für Schlagzeilen – und für Kritik aus der Schweiz. Das geht bis zu offiziellen Stellungnahmen durch Aussenminister Ignazio Cassis, jüngst etwa wegen der zahlreichen Todesopfer nach Protesten im Iran.

Am Freitag war es jedoch die Schweiz selbst, die sich wegen der Menschenrechtslage im Land der Kritik und Verbesserungsvorschlägen von anderen Staaten stellen musste. Grund dafür war die allgemeine regelmässige Überprüfung (UPR) im UNO-Menschenrechtsrat. Das Verfahren dient dazu, die 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen in Abständen von viereinhalb Jahren zu begutachten und ihre Menschenrechtslage mit konkreten Empfehlungen zu verbessern. Die Schweiz war am Freitag zum vierten Mal an der Reihe.

Kritik gab es dabei auch aus dem Lager jener Länder, die sonst selbst im Fokus stehen. China zeigte sich «besorgt» über die Diskriminierung und Hassreden gegenüber Migranten und Minderheiten in der Schweiz, ebenso über die Zunahme der Gewalt an Frauen. Die Vertreterin des Irans ihrerseits forderte eine härtere Gangart gegenüber Rassismus und stellte zudem Mängel bei der Teilhabe von Frauen am beruflichen Leben fest. Sie empfahl der Schweiz, die Kinderbetreuung im Vorschulalter auszubauen, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu fördern – obwohl die Frauenrechte im Iran selbst von der Regierung massiv eingeschränkt werden.

Amnesty sieht viel Verbesserungspotenzial

So unerwartet die Empfehlung darum auf den ersten Blick erscheinen mag, so breit abgestützt war sie im Menschenrechtsrat. Von Zypern über Estland bis Brasilien riefen Diplomatinnen und Diplomaten die Schweiz dazu auf, die berufliche Stellung der Frau zu verbessern. Ebenfalls gefordert wurden stärkere Bemühungen, um die Lohnschere zwischen den Geschlechtern zu reduzieren. Der nicht erklärbare Lohnunterschied beträgt laut der anwesenden Staatssekretärin Livia Leu immer noch 8,1 Prozent.

Die Vertreterin aus dem Iran kritisierte die Stellung der Frau in der Schweiz. Bild: Martial Trezzini / Keystone

Generell fällt auf, dass sich nebst der Gleichstellung zwischen Mann und Frau auch andere Fragen der Diskriminierung besonders oft unter den vorgebrachten Empfehlungen finden. Während Grossbritannien Massnahmen zum Schutz von Muslimen forderte, geht es anderen Ländern bei der Gleichstellung von Behinderten zu wenig schnell vorwärts.

«Der Dialog im Menschenrechtsrat hat verschiedene Lücken beim Schutz vor Diskriminierungen aufgezeigt», sagt dazu Michael Ineichen von Amnesty International Schweiz. Es brauche nun eine allgemeine, übergreifende Lösung, die alle Diskriminierungen im privaten und öffentlichen Bereich umfasse und über den bisherigen Flickenteppich an gesetzlichen Regeln hinausgehe. Ineichen betont zudem, dass es keine Rolle spiele, ob eine Empfehlung vom Iran oder von Grossbritannien stamme. «Wir müssen uns in jedem Fall selbstkritisch fragen, ob wir Fortschritte machen können. Der Absender ändert nichts an der Notwendigkeit, dass gewisse Menschen und ihre Rechte in der Schweiz besser geschützt werden müssen.»

Der Bundesrat hat das letzte Wort

Verschiedene Länder wünschten sich von der Schweiz zudem, dass sie die internationale Konvention zum Schutz der Rechte der Wanderarbeitnehmenden unterzeichnet. Die Schaffung von unabhängigen Beschwerdestellen zur Untersuchung von Polizeigewalt war ebenfalls eine verbreitete Forderung.

Die Weltgemeinschaft hatte für die Schweiz aber nicht nur Kritik übrig. Viele Länder hoben positive Entwicklungen seit der letzten Begutachtung im Jahr 2017 hervor. Oftmals diente die Schaffung der nationalen Menschenrechtsinstitution, die beschlossene Sache ist und am 23. Mai dieses Jahres gegründet werden soll, als Beispiel. Der Vertreter Mosambiks dankte der Schweiz gar für ihre «führende Rolle» auf dem Gebiet der Menschenrechte.

Sich auf diesen Lorbeeren auszuruhen, kommt für Livia Leu nicht in Frage. «Obwohl sich die Schweiz heute in einer relativ günstigen Lage befindet, arbeitet sie dennoch gezielt und kontinuierlich daran, die bestehenden Herausforderungen zu bewältigen», sagte die Staatssekretärin in ihrer Rede. Denn der Schutz der Menschenrechte sei Aufgabe eines jeden Landes.

So betonte Leu, dass die Schweiz bei der Gleichstellung der Geschlechter mehr tun könne und müsse. Keinen Bedarf sieht sie hingegen für ein neues, umfassendes Diskriminierungsgesetz. «Die aktuellen Gesetze bieten einen wirksamen Schutz gegen jede Form von Diskriminierung», erläuterte sie an der Medienkonferenz. Dagegen müsse die Sensibilisierung verbessert und der Zugang zur Justiz für die Betroffenen vereinfacht werden.

Welche Empfehlungen der anderen Länder die Schweiz tatsächlich umsetzen will, ist ihr überlassen. Im Mai wird der Bundesrat über seinen Entscheid informieren.

Russland überrascht mit Kritik

Auf einem Nebenschauplatz mühte sich derweil Russland ab. Das Land wurde nach dem Angriff auf die Ukraine aus dem UNO-Menschenrechtsrat ausgeschlossen. Er setzt sich aus 47 wechselnden Mitgliedern zusammen. Die Suspendierung änderte jedoch nichts daran, dass Russland – wie jedes andere Land auch – an der universellen Überprüfung der Schweiz teilnehmen durfte.

Die russische Vertreterin nutzte die Gelegenheit, um die Diskriminierung ihrer Landsleute in der Schweiz anzuprangern. Ausserdem kritisierte sie, dass russische Fernsehsender beim grössten Schweizer Netzbetreiber nicht mehr erreichbar seien. Das reichlich politisch motivierte Votum schloss die Diplomatin mit einem abrupten Themawechsel ab: Die Gefängnisse in der Romandie seien überfüllt, so ihre Kritik.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen