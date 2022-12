Plagiatsvorwürfe um Titularprofessorin an der Uni Zürich

Widersprüche Internet-Inquisition um eine Mittelalter-Professorin: Die Uni Zürich kämpft gegen Plagiatsvorwürfe und startet selber eine Untersuchung Ein Blogger erhebt Plagiatsvorwürfe und löst eine Hatz auf eine Zürcher Akademikerin aus. Der Internet-Mob startet eine Recherche und fördert eine Serie von Ungereimtheiten zutage. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Die Universität Zürich, fotografiert vom Lindenhof aus. Valentin Hehli / MAN

Kein Wunder fesselte die Story um eine Zürcher Titularprofessorin ein beträchtliches Publikum über die Weihnachtstage vor die Computerbildschirme: In Echtzeit liess sich die Eskalation über Plagiatsvorwürfe, Beleidigungen bis hin zum Einschalten der Justiz auf Social Media verfolgen. Mehr noch: Wer will, kann und konnte sich selber beteiligen an der Inquisition einer Akademikerin. Diese Geschichte hat die Szenerie eines Krimis, irgendwo zwischen Umberto Eco und Dan Brown – und den Plot einer Telenovela.

Heftige Vorwürfe

Es ist Heiligabend, als Peter Kidd eine Lawine lostritt. Kidd ist ein Freelance-Akademiker, hat früher für die British Library gearbeitet und betreibt einen Blog über mittelalterliche Manuskripte. Am 24.12. veröffentlicht er dort schwere Anschuldigungen: Carla Rossi, Titularprofessorin für romanische Philologie der Uni Zürich, habe sich für ihr neustes Buch bei seinem Blog bedient und das fremde Gedankengut als eigenes verkauft.

Vorwurf Plagiat: Es ist der Totschläger für eine akademische Karriere und eine ernste Bedrohung für Institutionen. So erlebt es derzeit die HSG in St.Gallen, nachdem unter anderem diese Zeitung unlautere Machenschaften eines Professors enthüllt hatte.

Rossis Entourage reagiert umgehend. Oder ist es Rossi selber? Bereits hier gibt es Widersprüche. Einigermassen gesichert gilt, dass jemand von Rossis E-Mail-Adresse eine geharnischte Antwort an Kidd formuliert und sämtliche Vorwürfe abstreitet. Gezeichnet ist das E-Mail von einer Noemi Meyer de Santis – ein Name, der bislang keinerlei Spuren hinterlassen hat. Nur einmal taucht er auf: als Teil des Personals von Receptio, einem von Rossi gegründeten Research Center.

Es sind solche Ungereimtheiten, auf die sich die Forschungscommunity um Kidd stürzt, nachdem dieser seinem Ärger auch auf Twitter Luft verschafft hat. Plötzlich beginnen Dutzende Wissenschafterinnen und Hobby-Wissenschafter um Rossi zu recherchieren. Sie fördern Erstaunliches zutage: Die Impressionen von den Büros des Receptio-Instituts? Zusammengeklaute Internet-Bilder. Die Anschrift des hauseigenen Receptio-Verlages in der Londoner Innenstadt? Ein Ort für Briefkasten-Firmen. Das wissenschaftliche Board der Mitarbeitenden? Ändert laufend.

Receptiogate nimmt Fahrt auf

Bald hat die Aktion der Twitter-Community einen eigenen Namen: Unter «Receptiogate» finden sich bis Redaktionsschluss über 1000 Einträge. Nicht alles davon ist interessant und mehr als einmal sind die Anwürfe an Rossi nicht nur degoutant, sondern auch ganz offensichtlich falsch. Aber immer wieder melden sich ernst zu nehmende Stimmen aus dem Mob. Da ist beispielsweise Bernhard Huss, einer der wenigen deutschsprachigen Forscher, die Rossi auf ihrer Website anführt. Auf Social Media sagt er: Er hätte von Rossi eine entsprechende Einladung zur Teilnahme an Receptio gehabt, allerdings nach einer Sitzung abgewinkt. Andere finden bereits in den veröffentlichten Projektskizzen von Rossi, für die sie nach eigenen Angaben Stiftungsgelder erhalten hatte, weitere Plagiate. Auch diese beziehen sich unter anderem auf Blogs.

Echte Unterstützer Rossis melden sich keine zu Wort, schon gar nicht namentlich. Stattdessen ändert die Website von Receptio, tauscht Stock-Fotos und Personal aus, aber nicht nur das: Jemand mit Autorenrechten ändert auch Rossis Publikationen. Ist es Rossi selber, die versucht, die Beschuldigungen von Kidd nachträglich zu entkräften? Belustigt dokumentiert Kidd auch dies vor einer stetig wachsenden Anhängerschaft im Netz. Wenn Rossi Stellung nimmt, sei es online oder in Medien wie dieser Zeitung, kann sie die Vorwürfe nicht recht entkräften. Sie sagt dann, sie habe eben die gleichen Gedanken gehabt wie Kidd, die gleichen Wörter benutzt – aber seinen Blog bis kurz vor der Publikation gar nicht gekannt.

Vorläufiger Höhepunkt: Eine Strafanzeige gegen Kidd

Schliesslich schaltet sich ein anonymer Twitteruser ein, der sich auf die Seite von Rossi schlägt. Schnell wird klar: Hinter dem Profil steckt Rossis direktes Umfeld. Spätestens mit einem Foto von einer Strafanzeige gegen Peter Kidd kann es kaum Zweifel geben, dass hier Rossis Ehemann in die Tasten greift. Gegenüber CH Media wird Rossi die Anzeige später bestätigen. Einen halben Tag und einige Drohungen später ist der anonyme Account gesperrt.

Bizarre Kapitel wie dieses machen es leicht, die Affäre um Carla Rossi als akademische Posse abzutun. Doch es geht auch um Geld und den Ruf der Uni Zürich. Dem internationalen Publikum zumindest ist wohl nicht ganz klar, dass Rossi keine Professorin der UZH im engeren Sinn ist: Sie darf den Titel nur während sechs Jahren führen. Im Moment besteht nicht einmal mehr ein Beschäftigungsverhältnis zwischen ihr und der Uni, wie die Medienstelle auf Anfrage bestätigt. Trotzdem antwortet Rossi vom Uni-Account.

Ein Potemkinscher Campus?

Was ist eigentlich echt an dieser Frau, die auf ihrem offiziellen Profilbild bei der Uni Zürich nur vorgibt, in einer Bibliothek zu sein? Wer sich die Internetpräsenz von Carla Rossi anschaut, erhält den Eindruck einer Privatwissenschafterin mit ausgeprägtem Marketinginstinkt. Von den Sponsoren, die lediglich einmal Geld sprachen, bis zum unklaren Zeitpunkt, ab wann sie sich «Professorin» nannte: Das akademische Gebilde um Rossi mit einem eigenen Institut und dazugehörigem Verlag wirkt wie ein potemkinscher Campus. Das jüngste Konstrukt, eine Stiftung für ein Studienzentrum Receptio, ist bereits nach kurzer Zeit wieder erloschen. Als Grund nennt Rossi einsilbig: die «Pandemie».

Unklar ist auch, wie sich dies alles finanziert. Rossi selber sagt, sie investiere ihre Ersparnisse in ihre Forschung. Wiederholt hat sie aber auch Geld für Publikationen und Studien erhalten, unter anderem vom Schweizer Nationalfonds. Viele der Publikationen erschienen im Eigenverlag, darunter auch jene, für die Peter Kidd inzwischen Plagiate reklamiert. Für diese hatte sie 20'000 Franken erhalten.

Der Nationalfonds hat inzwischen eine Untersuchung angekündigt, die Uni Zürich ebenso. Die Ergebnisse werden noch Wochen auf sich warten lassen. Bis dann hat das Netz längst gerichtet.

