Organspende: Die wichtigsten Antworten zur Widerspruchslösung

Widerspruchslösung Nach Ja zum neuen Gesetz: Was muss ich jetzt tun, wenn ich keine Organe spenden will? Mit über 60 Prozent Ja-Anteil stimmt die Schweizer Bevölkerung der Einführung der erweiterten Widerspruchslösung bei der Organspende deutlich zu. Die wichtigsten Antworten zur Umsetzung, zum nationalen Register und zum Zeitpunkt der Umstellung. Chiara Stäheli Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Spendekarten behalten auch nach der Einführung des nationalen Spenderegisters ihre Gültigkeit. Bild: Christian Beutler / Keystone

Das Stimmvolk hat entschieden: Wer nach seinem Tod keine Organe spenden möchte, muss seinen Willen künftig in einem Register eintragen. Bis die Umstellung von der Zustimmungslösung zur erweiterten Widerspruchslösung abgeschlossen ist, dürfte es allerdings noch mehr als ein Jahr dauern. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Umsetzung der Änderung des Transplantationsgesetzes.

Mit der Änderung des Transplantationsgesetzes gilt in der Schweiz künftig die erweiterte Widerspruchslösung. Im Gegensatz zur heute geltenden Zustimmungslösung muss künftig jede Person, die nach ihrem Tod keine Organe spenden will, ihren Willen in einem nationalen Register eintragen. Ist kein Entscheid festgehalten, gehen die Ärzte von einer Zustimmung aus, nehmen aber in jedem Fall Rücksprache mit den Angehörigen, die eine Organentnahme verhindern können, sollte diese nicht dem mutmasslichen Willen des Sterbenden entsprechen.

Gemäss Angaben des Bundesamt für Gesundheit (BAG) soll die Umstellung frühestens im Herbst 2023 erfolgen. Zu einem früheren Zeitpunkt sei eine Umstellung nicht möglich, «insbesondere, weil die Bevölkerung frühzeitig und breit über den Wechsel informiert werden muss». Auch der Aufbau des Registers benötige Zeit. Bis zur Umstellung gilt die Zustimmungslösung.

Der Bund baut in den kommenden Monaten ein nationales Register auf, in welchem der persönliche Wille mittels einem elektronischen Identifikationsnachweis (E-ID) eingetragen werden kann. Wie das BAG auf Anfrage mitteilt, prüfe man derzeit, welche minimalen Voraussetzungen für einen Eintrag erfüllt sein müssen. Mindestens erforderlich seien auf jeden Fall der vollständige Name, das Geburtsdatum, die Adresse sowie die AHV-Nummer. Für Personen ohne AHV-Nummer könne der Bundesrat ein anderes zusätzliches Identifikationsmerkmal vorsehen. Als Beispiel nennt das BAG den Geburtsort.

Gemäss Angaben des BAG wird das Register lediglich online verfügbar sein. «Ob allenfalls Einträge indirekt via Brief möglich sein werden, muss geprüft werden», schreibt das Bundesamt auf Anfrage. Es soll aber möglich sein, einen Eintrag auch ohne eigenen Internetzugang vorzunehmen: Und zwar via gültige Vertretungsvollmacht, also beispielsweise beim Hausarzt, im Spital oder durch die nächsten Angehörigen.

Grundsätzlich gilt die neue Regelung für alle Personen ab 16 Jahren, die in der Schweiz versterben und aus medizinischer Sicht für eine Organspende infrage kommen. Dennoch dürfen auch Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ihren Willen zu einer Spende festhalten. Sollte ein Kind auf der Intensivstation versterben und für eine Organspende infrage kommen, entscheiden - wie bei Erwachsenen - die Eltern oder die nächsten Angehörigen unter Berücksichtigung der Meinung des Kindes. Auch hier gilt: Gibt es keine Angehörigen oder sind diese nicht erreichbar, dürfen keine Organe entnommen werden.

Ja. Im nationalen Register sind nicht nur Einträge möglich, wenn man seine Organe nicht spenden möchte, sondern auch, wenn jemand explizit festhalten will, dass er nach seinem Tod als Organspender zur Verfügung steht. Zudem bietet das Register die Möglichkeit, dass man eine Vertrauensperson angeben kann, die im Fall des Todes entscheiden soll, ob eine Organentnahme erfolgen darf oder nicht. Laut BAG soll es auch möglich sein, im Register festzuhalten, ob man gewisse Organe oder Gewebe von einer Spende ausschliessen möchte.

«Zugriff auf das Register sollen jene Personen in einem Spital haben, die für Organspenden zuständig sind und bereits heute klären, ob eine Spende gewollt ist», schreibt das BAG. Eine Abfrage im Register soll allerdings nur dann gemacht werden dürfen, wenn bei einer Person auf der Intensivstation «eine aussichtslose Prognose besteht und entschieden worden ist, die lebenserhaltenden Massnahmen abzubrechen», so das BAG weiter. Dieses Vorgehen entspricht der gegenwärtigen Praxis: Künftig soll einfach anstelle des Swisstransplant-Registers das nationale Spenderegister für die Abfrage genutzt werden.

Dieser Punkt ist aktuell noch ungeklärt. Es müsse nun geprüft werden, ob die Daten von Personen aus dem Register von Swisstransplant ins neue nationale Register übertragen werden, so das BAG. Da es ohnehin mehr Informationen brauche, als im Register von Swisstransplant erfasst sind, sei zumindest eine Ergänzung notwendig. Klar ist hingegen schon jetzt, dass Willensäusserungen auf Spendekarten, in Patientenverfügungen oder im elektronischen Patientendossier ihre Gültigkeit behalten. Nichtsdestotrotz empfiehlt der Bund, seinen Willen im nationalen Register festzuhalten, da dies der sicherste und einfachste Weg sei, den Willen im Ernstfall ausfindig zu machen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen