Hochwasser in der Schweiz – Aktuelle Lage im Ticker

Weitere Gewitter im Anmarsch ++ Sintflutartige Regengüsse im Tessin ++ Luzern: Mehr als 210 Notrufe in drei Stunden ++ Heftige Gewitter fluten Autobahn A3

Starke Regenfälle und schwere Unwetter haben die Schweiz im Sommer 2021 bereits heimgesucht. Vielerorts traten Bäche, Flüsse und Seen über die Ufer. Nachdem sich die Situation durch das Hoch «Diana» etwas entspannt hat, zieht am Wochenende wieder eine Gewitterzelle über die Schweiz. In unserem Newsticker halten wir Sie über die Ereignisse auf dem Laufenden.