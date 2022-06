Wetter Purzeln schon wieder die Hitzerekorde? Hier könnte es Höchstwerte geben Als im Mai die Temperaturen unüblich früh auf 30 Grad und mehr stiegen, setzte es reihenweise Hitzerekorde ab. Das könnte jetzt wieder passieren. Stefan Trachsel 2 Kommentare 16.06.2022, 15.00 Uhr

Die Hitzewelle um den 20. Mai kam früh. Als es 30 Grad und wärmer wurde, waren die Badis zum Bersten voll, Kinder schleckten Glaces und abends war Grillieren angesagt. Die Meteorologen registrierten reihenweise Hitzerekorde und massen den zweitwärmsten Mai seit Messbeginn.

Und schon rollt die nächste Hitzewelle an. Seit Dienstag ist es heiss und in den nächsten Tagen soll das Thermometer noch weiter klettern. Die Wettermodelle sagen für das Flachland weit über 30 Grad voraus. Kommt es wieder zu Rekorden?

Top-10-Werte sind wahrscheinlich

Der nationale Wetterdienst MeteoSchweiz hat für CH Media die prognostizierten Maximaltemperaturen mit den historischen Höchstständen verglichen. Zwar übertrifft keine der derzeitigen Prognosen einen Juni-Rekordwert. Aber: Die erwarteten Temperaturen dürften an einigen Messstandorten zu den zehn höchsten gemessenen Juniwerten gehören, teilte Meteorologe Stephan Bader per Email mit. Da Prognosen stets eine gewisse Unsicherheit haben, könnte es trotzdem für einen Rekord reichen.

In Basel beispielsweise soll es am Samstag über 36 Grad heiss werden. Das wäre der zweithöchste Wert. Der Juni-Rekord liegt bei 36,9 Grad und stammt aus dem Jahr 1947. Für andere Wetterstationen, für die langjährige Temperaturdaten vorliegen, zeigt sich ein ähnliches Bild: Top-10-Werte sind sehr wahrscheinlich, ein Juni-Rekord dagegen – Stand Donnerstag – etwas weniger. Heissester Kandidat für einen Rekord ist Sion: Dort sind 36,3 Grad angesagt - der Rekord aus dem Jahr 2019 liegt bei 36,4 Grad.

Nach einem anderen Betrachtungspunkt hat die momentane Hitzewelle bereits ihre Spuren in den Rekordbüchern hinterlassen. Am Dienstag und Mittwoch ist bei mehreren Wetterstationen die höchste Temperatur für diesen Kalendertag gemessen worden.

Damit ist die Mehrzahl der diesjährigen Tagesrekorde entweder vor rund vier Wochen, also um den 20. Mai, oder jetzt bereits wieder gebrochen worden. An einem 15. Juni war es beispielsweise in Basel (31,7 Grad), Bern (31,1 Grad), Genf (33,5 Grad) oder Sion (34,3 Grad) noch nie so heiss, seit die Tagesmaximaltemperatur gemessen wird.

Frühe Hitze ist speziell

Die Mai-Hitzewelle war aussergewöhnlich, weil sie ausserordentlich früh im Jahr anrollte. Aber auch für die jetzigen Hitzetage ist es laut Meteorologe Bader noch «eher früh». Die höchsten Juni-Temperaturen würden üblicherweise im letzten Drittel des Monats und insbesondere gegen Ende Juni verzeichnet. «Vor dem 20. Juni sind sie selten.» Die Tagesrekorde könnten also weiter purzeln.

Finden Sie heraus, welche Temperaturen nötig wären, damit Hitzerekorde erreicht werden:

Nicht enthalten sind in dieser Auflistung die zahlreichen Wetterstationen, deren langjährige Daten nicht frei verfügbar sind. Das betrifft beispielsweise viele Orte im Mittelland. Temperaturrekorde anderswo sind also denkbar.

Viel Wärme, viel Sonne Recht sicher sind sich die Meteorologen schon jetzt, dass dem zweitwärmsten Mai seit Messbeginn auch ein überdurchschnittlich warmer Juni folgt. Zu Monatsmitte lagen die Temperaturen in der Schweiz 1,0 bis 2,5 Grad über dem langjährigen Mittel, wie Meteonews meldet. Besonders heiss war es im Süden und Westen, etwas weniger im Osten. In der Zentralschweiz gab es rund 30 Prozent mehr Sonnenschein als üblich.

Die Inspiration für die Visualisierung der letzten Tagesrekorde stammt von pudding.cool. Die Karte wird laufend aktualisiert.

