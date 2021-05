Wetter Das Hoch «Waltraud» bringt den langersehnten Sonnenschein – auch über's Wochenende Der Mai brachte bis jetzt fast nichts ausser Kühle und Nässe. Der sogenannte «Wonnemonat» neigt sich dem Ende zu und nun blinzelt auch die Sonne durch die Wolken – und bringt die noch vielerorts verschneiten Berggipfel zum Glänzen. 28.05.2021, 11.01 Uhr

Endlich gibt es etwas Wärme und Licht: Das Hoch Waltraud macht es möglich. (Symbolbild) Keystone

Endlich hält der Frühling Einzug. Nachdem er uns im April schon mit einigen Sonnenstrahlen und blühenden Knospen gelockt hat, verschwand er im Mai wieder fast vollständig hinter einer dicken, grauen Wolken- und Regenwand.

Nun scheint es heller und wärmer zu werden. Wie MeteoNews vergnügt berichtet, kann der Regenschutz für einmal getrost zu Hause hängen bleiben und die Nase darf sich wieder einmal mit der obsolet geglaubten Sonnenbrille schmücken. Das Hoch mit dem Namen Waltraud bringt ab heute Freitag Wärme (rund 20 Grad!) und Sonnenschein für die ganze Schweiz – und das bis auf ein paar Wölkchen für das ganze Wochenende.

Was die Fans des alpinen Wandersports angesichts dieser sonst rosigen Aussichten betrüben dürfte, sind die immer noch verschneiten Berggipfel. Ungewöhnlich viel Schnee liege da noch in den Höhen, so MeteoNews in ihrem neusten Tweet. Vielleicht ist es also ratsam, sich die Füsse dieses Wochenende noch in den tieferen Lagen zu vertreten. Letztendlich gilt ja auch: Vorfreude ist (und bleibt vorerst) die schönste Freude.

Und die Geduld wird belohnt: Am Wochenende wird es um die 20 Grad. Gegen Mitte nächster Woche steigt das Thermometer dann noch etwas an und in der zweiten Wochenhälfte «liegt auch die Sommermarke von 25 Grad in Reichweite!», jubiliert MeteoNews. (mma)