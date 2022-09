Leben im AHV-Alter: Warum man sich darauf freuen kann

Altersvorsorge Wenig finanzielle Sorgen, gute Gesundheit, hohe Lebenszufriedenheit: Weshalb man sich auf das AHV-Alter freuen darf Nach dem knappen Ja zur AHV-Vorlage gehen die Wogen hoch. Das Nein-Lager spricht von einem «Schlag ins Gesicht» gegen die Frauen, demonstriert und kündigt Streiks an. Doch es gibt viel Grund zur Freude: Den meisten Rentnerinnen und Rentnern geht es blendend. Finanziell, aber nicht nur. Kari Kälin Jetzt kommentieren 27.09.2022, 11.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gute Gesundheit, gute soziale Beziehungen, sportlich und kreativ aktiv: Die Menschen im AHV-Alter zeichnen sich durch eine hohe Lebenszufriedenheit aus. Bild: Getty

Es ist ein kleiner Schritt zur Stabilisierung der AHV. In der Schweiz gehen künftig Männer und Frauen mit 65 Jahren in Rente. Auch eine Zusatzfinanzierung hat das Volk abgesegnet. Gross ist das Wehklagen bei den Abstimmungsverlierenden. So gross, dass man den Eindruck erhalten könnte, das Leben im Pensionsalter sei eine Zumutung. Ein Blick auf die Statistik belegt das Gegenteil: Sehr vielen Rentnerinnen und Rentnern geht es bestens. Einige Fakten zur Lebenslage der Menschen AHV-Alter.

Niemand besitzt in der Schweiz so hohe Vermögen wie Rentnerinnen und Rentner. Ein Beispiel: Die Hälfte der Ehepaare im Pensionsalter besitzt brutto (ohne Schuldenabzug) mindestens 563'500 Franken. Ehepaare im erwerbsfähigen Alter bringen es auf 397'800 Franken, wie eine aktuelle Studie im Auftrag des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) zeigt. Zum grossen Vermögenszuwachs kommt es just nach dem Eintritt ins Rentenalter.

Laut dem BSV gibt es dafür zwei Gründe: der Bezug des Kapitals aus der Altersvorsorge (zweite und dritte Säule) sowie Erbschaften. Auch Letztere fallen stark ins Gewicht. Laut einer Schätzung von Marius Brülhart, Wirtschaftsprofessor an der Universität Lausanne, werden in diesem Jahr 90 Milliarden Franken vererbt. Eine wissenschaftliche Auswertung von Steuerdaten zu Erbschaften im Kanton Bern zeigt: Hochbetagte vererben ihr Vermögen meistens an Neorentnerinnen und Neorentner, die bereits viel besitzen. Die Studienautoren schreiben: «Hier zeigt sich eindrücklich das Matthäus-Prinzip: Wer hat, dem wird gegeben.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Naturgemäss anders sieht es bei den Einkommen aus. Mit der erwerbstätigen Bevölkerung halten die Pensionäre nicht Schritt. Allerdings kann sich das durchschnittliche Bruttoeinkommen – es setzt sich aus verschiedenen Komponenten zusammen – sehen lassen. Ein Paarhaushalt bringt es auf 95'200 Franken. Alleinstehende Frauen erzielen 52'700 Franken, alleinstehende Männer 70'300 Franken.

Der Gendergap erklärte sich primär aus der bekannten Tatsache, dass die Männer mehr Geld aus der zweiten Säule erhalten, weil sie in höheren Pensen mit höheren Löhnen und weniger Erwerbsunterbrüchen gearbeitet haben. Das Parlament steht vor der Herausforderung, die Lücke zwischen Männern und Frauen mit der Reform der zweiten Säule zu verringern.

Bei der ersten Säule, der AHV, hat sich das Parlament angesichts der Inflation als Folge von Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine für einen sofortigen und vollständigen Teuerungsausgleich ausgesprochen. Noch offen ist, ob die AHV-Renten bereits 2023 erhöht werden und um wie viel. Hängig ist die Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente. Der Bundesrat lehnt das Anliegen von linker und gewerkschaftlicher Seite ab.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die wichtigste Einnahmequelle stellt für die meisten Rentnerinnen und Rentner die AHV dar. 58 Prozent der Ehepaare beziehen aktuell die Maximalrente von 3585 Franken. Das deutet auf ein hohes Einkommen während des Erwerbslebens hin. Der bekannte Schweizer Altersforscher François Höpflinger sagt: «Für die Mehrheit der alten Menschen geht es finanziell bergauf.»

Andreas Dummermuth, Präsident der Konferenz der kantonalen Ausgleichskassen und Leiter der Ausgleichskasse Schwyz, sagt: «Wir stellen keine Explosion der Altersarmut fest.» Nur einem kleinen Teil der Menschen im Rentenalter gehe es finanziell nicht gut, um diese kümmere sich der Staat bedarfsgerecht mit Ergänzungsleistungen (EL). EL sind der Indikator für die Altersarmut. Anrecht darauf haben Personen, deren Renten und Einkommen die minimalen Lebenskosten nicht decken. Die EL-Quote liegt seit Jahren stabil bei etwa zwölf Prozent.

Das heisst: Jede achte Person im AHV-Alter – letztes Jahr waren es 220'000 – benötigt EL, um über die Runden zu kommen.

Geldsorgen sind bei Pro Senectute ein grosses Thema. 2021 zählte die Stiftung rund 55’000 Sozialberatungen für Menschen im Rentenalter. Rund die Hälfte davon betrafen finanzielle Fragen, und bei den meisten dieser Beratungen stand dabei die materielle Not im Vordergrund.

Der frühere Pro-Senectute-Direktor Werner Schärer sagte einmal gegenüber EnableMe, einem Portal der Stiftung Myhandicap: «Das vorherrschende Bild der reichen Rentner ist einseitig und entspricht nicht unserer Erfahrung aus der Sozialberatung. In keiner Altersgruppe sind die Unterschiede bei Einkommen und Vermögen so gross wie bei den Senioren.» Frauen sind stärker betroffen von Altersarmut.

Besser als die arbeitstätige Bevölkerung. 73 Prozent der Pensionierten sind zufrieden oder sehr zufrieden, bei den Menschen unter 65 Jahren sind es 58 Prozent. Dies geht aus einer aktuellen Studie von Swisslife hervor. Das gleiche Bild offenbart sich bei der Selbsteinschätzung zu den ökonomischen Möglichkeiten. 28 Prozent der unter 65-Jährigen wohnen in einem Haushalt, der Mühe bekundet, über die Runden zu kommen, bei den Menschen im AHV-Alter sind es bloss 19 Prozent. Pensionäre erweisen sich in Geldangelegenheiten generell gelassener.

Keine andere Altersgruppe ist zuversichtlicher, eine unerwartete Rechnung von 5000 Franken stemmen zu können, keine andere Altersgruppe ist so fest überzeugt, dass sie ihren Lebensstandard in zehn Jahren halten kann. Auch im europäischen Vergleich stehen die Schweizer Rentnerinnen und Rentner gut da. Einzig in Dänemark, Norwegen und Schweden ist ihre Generation noch zufriedener mit ihrer finanziellen Situation.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Man trifft die braungebrannte, gut gelaunte und etwas angejahrte Wandergruppen im Zug. Oder wird auf der Biketour von der 86-jährigen Grossmutter mit E-Bike überholt. Die Alltagsbeobachtungen täuschen nicht: Männer und Frauen leben nicht nur länger als früher, sondern sie bleiben auch länger gesund. Was mit der Selbsteinschätzung übereinstimmt. Fühlten sich im Jahr 2002 noch 74 Prozent der 65- bis 74-Jährigen gesund oder sehr gesund, so stieg dieser Wert bis ins Jahr 2018 auf 79 Prozent – ein europäischer Spitzenwert. Das subjektive Gesundheitsbefinden habe sich in den letzten Jahren erstaunlich verbessert, sagt Höpflinger, der Befragungsreihen zur Situation der Menschen im Alter laufend aktualisiert.

Die Lebenserwartung kannte lange nur eine Richtung: nach oben. Dann kam der Coronaknick: Im Jahr 2020 sank die Lebenserwartung bei Männern um 0,9 auf 81 Jahre, bei Frauen um 0,5 auf 85,1 Jahre.

Altersforscher François Höpflinger. Bild: Privatarchiv

Äusserst gut und besser als Personen, die noch im Erwerbsleben stecken. «Auch die sozialen Beziehungen der Menschen im AHV-Alter haben sich verbessert. Mehr Leute berichten von Freundschaften», sagt Höpflinger. Einsamkeit im Alter existiere zwar, doch sie nehme nicht zu. Auch die Generationenbeziehungen beurteilt der Altersforscher als sehr positiv. Viele Grosseltern hüten ihre Enkelkinder. Im Vergleich zu früher hat sich die Beziehung der erwachsenen Kinder zu ihren betagten Eltern verbessert. Das habe unter anderem damit zu tun, dass jetzt jene Generation das Pensionsalter erreiche oder schon erreicht habe, die ihre Kinder nicht mehr streng autoritär erzogen haben. Auch gebe es relativ wenig Wertunterschiede zwischen Jung und Alt, «nicht einmal beim Klimawandel», sagt Höpflinger.

Etwas mehr als 30 Prozent der 65- bis 74-Jährigen beteiligen sich aktiv in einem Sportverein oder einer Sportorganisation. Bei den Männern ist der Anteil in den letzten zwei Jahrzehnten stabil geblieben. Befragungen des Bundesamtes für Statistik zum Kulturverhalten zeigen zudem: 2019 waren 62 Prozent der 60- bis 74-Jährigen kulturell-kreativ aktiv, vier Prozent mehr als 2014. Am beliebtesten sind Singen, Fotografieren und Malen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen