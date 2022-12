Ärger im Tessin: Garobbios Wahl-Manöver erhitzen die Gemüter

Weil sie im Ständerat ausharrt: Der Kasus Carobbio ärgert rechtsbürgerliche Tessiner Ihre Wahl in den Tessiner Staatsrat gilt als praktisch sicher. Trotzdem tritt die Sozialdemokratin Marina Carobbio nicht aus dem Ständerat zurück. Das hat Folgen für die Steuerzahler und ärgert SVP und Lega. Gerhard Lob, Bellinzona Jetzt kommentieren 20.12.2022, 05.00 Uhr

Die Tessiner SP-Ständerätin Marina Carobbio wird in ihrem Heimatkanton bei den kantonalen Erneuerungswahlen vom kommenden April für den Staatsrat kandidieren. Nicht nur: Die gemeinsame Liste mit den Grünen ist so konstruiert, dass ihre Wahl in die kantonale Exekutive praktisch als sicher gelten kann. «Una candidatura blindata - eine abgeschirmte Kandidatur», wie es im Tessin heisst. Keine der mitkandierenden Personen auf der Fünferliste kann der erfahrenen Politikerin das Wasser reichen. Der bisherige SP-Staatsrat Manuele Bertoli tritt nicht mehr an.

Damit stellt sich die Frage zur Nachfolge Carobbios im Ständerat. Sie selbst hat erklärt, dass sie im Falle einer Wahl am 2.April umgehend als Ständerätin zurücktreten wird. «Zu spät», monieren nun viele Vertreter rechter Parteien im Tessin angesichts der zeitlich nahen nationalen Wahlen vom 22. Oktober 2023. Denn es lohne sich nicht, für voraussichtlich eine Session die ganze Wahlmaschinerie in Gang zu setzen.

Das kantonale Wahlgesetz im Tessin sieht eine Neuwahl vor, wenn ein Ständeratssitz mindestens 60 Tage vakant bleibt. Ein erster und wohl auch zweiter Wahlgang sind zu organisieren. Das kostet Zeit und Geld. Der Ständerat wird nach dem Majorzsystem gewählt, was - anders als beim Proporzsystem - keine automatisch nachrückenden Kandidaten oder Kandidatin kennt.

Der Kanton Jura gehört zu den zwei Kantonen mit Proporzsystem, weshalb auf die zur Bundesrätin gewählte Elisabeth Baume-Schneider automatisch Mathilde Crelier Crevoisier gefolgt ist. Der Kanton St. Gallen hat hingegen für den auf den 16.Dezember 2022 zurückgetretenen Ständerat Paul Rechsteiner eine Ersatzwahl noch vor den Gesamterneuerungswahlen im Herbst 2023 angesetzt: Der erste Wahlgang wird am 12. März 2023 stattfinden, ein allfälliger zweiter Wahlgang am 30. April 2023.

Im Tessin fordern nun insbesondere die Rechtsparteien SVP und Lega, dass Carobbio bereits jetzt ihren Rücktritt vom Ständeratsmandat einreicht, damit eine Ersatzwahl früher stattfinden kann und einen gewissen Sinn macht. «Hätte Carobbio einen Sinn für die Institutionen, würde sie dies machen», sagte SVP-Grossrat Paolo Pamini dieser Tage im Grossen Rat. Seine Partei wollte sogar im Eilverfahren das kantonale Wahlgesetz ändern, das eine Kandidatur einer amtierenden Ständerätin für den Staatsrat ausschliesst. Doch dieser Antrag kam nicht durch.

Carobbio selbst hat in einem ausführlichen Interview mit der Tageszeitung «La Regione» die Forderung nach einem vorzeitigen Rücktritt abgelehnt: «Das wäre gegenüber meinen Wählerinnen und Wählen nicht korrekt». Es wäre zudem arrogant gegenüber den anderen Kandidierenden auf ihrer Liste, wenn sie sich selbst schon als gewählt betrachten würde. Ausserdem müsse sie in Bern bis April noch wichtige Dossiers vorantreiben.

Die Tessiner Parteien, die im nationalen Parlament vertreten sind, haben schon versucht, aus der institutionellen Impasse-Situation Auswege zu finden. So wurde etwa über eine stille Wahl eines Politikers nachgedacht, welcher den Kanton vorübergehend im Ständerat kandidieren könnte. Der demissionierende SP-Staatsrat Manuele Bertoli hatte sich offenbar dafür bereit erklärt. Doch als die Pläne durchsickerten, ging ein Aufschrei durch die Öffentlichkeit.

Derweil steigt der Druck auf Marina Carobbio. Selbst die links-liberale Tageszeitung «La Regione» hielt in einem Kommentar mit dem Titel «Eine unverständliche Sturheit» fest, dass das Vorgehen Carobbios zwar gesetzeskonform, aber im politischen Kontext nicht mehr nachvollziehbar sei: «Es erstaunt, dass selbst eine erfahrene Politikerin wie sie sich der Konsequenzen nicht bewusst ist.» Denn am Ende arbeite sie ihren politischen Gegenspielern – SVP und Lega – in die Hände.

