Pflegemangel spitzt sich zu: Spitäler müssen Betten schliessen

Erschöpft nach zwei Jahren Corona: Eine Pflegefachfrau misst den Puls eines Covid-Patienten in der Isolationsstation des Universitätsspital Zürich. Christian Beutler / KEYSTONE

Bereits 2017 riefen Pflegefachkräfte den Notstand aus und verlangten über eine Initiative mehr Rechte, bessere Arbeitsbedingungen und mehr Ausbildungsplätze. Die Bevölkerung hat die Initiative im November zwar mir 65,3 Prozent der Stimmen angenommen. Doch die Umsetzung dauert, wie immer in der Schweiz.

Dabei hat sich der Mangel in den letzten Monaten nochmals zugespitzt.

Das bestätigen mehrere Spitäler auf Anfrage. Die häufigsten Erklärungen dafür: Das Personal ist ausgebrannt. Es ist gegangen. Zwei Jahre Pandemie haben die Pflegefachleute und Mediziner ausgelaugt. Das sagt auch Yvonne Ribi, Geschäftsleiterin des Pflegeverbands (SBK):

«Wir haben die zwei intensivsten Jahre überhaupt hinter uns. Das Personal ist erschöpft.»

Die Zahlen zeichnen ein deutliches Bild: Gemäss Jobradar sind Ende März 13255 Pflegestellen in der Schweiz ausgeschrieben. Auf der Liste der Betriebe mit den meisten offenen Stellen, die der Vermittlerdienst x28 AG führt, rangieren die Spitäler im Top-Bereich. Die Insel-Gruppe in Bern hat 141 Pflege-Stellen ausgeschrieben, das Unispital Zürich 94, in Basel sind es 79. Nicht nur die Unispitäler tun sich schwer, neues Personal zu rekrutieren. Das Kantonsspital Luzern sucht im Bereich Pflege 200 Mitarbeitende, jenes in St.Gallen mehr als 70, das in Aarau 51, in Winterthur 36, im Thurgau sind es 57 offene Stellen, in den Solothurner Spitälern 28 und in den Zürcher Stadtspitälern 50.

Das hat sehr direkte Konsequenzen auf den Betrieb, auch wenn das nicht alle Spitäler gerne angeben. Betten können nicht betrieben werden, weil es an Personal fehlt. Wie viele das sind und in welchem Bereich, sei schwierig zu ermitteln, die Situation sei äusserst dynamisch, heisst es seitens der Spitäler. Häufig betroffen sind offenbar Intensiv- und Notfallstationen.

Weil die Spitalkapazitäten schweizweit noch genügen, hat das noch keinen direkten Einfluss auf die Behandlungsqualität, wie die Spitäler angeben. Aktuell können die Vakanzen so aufgefangen werden, dass das Pflegepersonal dort einspringt, wo es gerade notwendig ist. Das setzt weiterhin eine hohe Flexibilität des Personals voraus sowie die Bereitschaft, Zusatzdienste zu leisten. Die Spitäler betonen denn auch, dass der Betrieb in diesem Umfang weiterhin nur dank des Engagements der Mitarbeiter möglich sei.

Die Kantone setzen auf Altbekanntes

Yvonne Ribi, Geschaeftsführerin SBK-ASI Peter Klaunzer / KEYSTONE

Das ist freilich eine kurzfristige Betrachtung. Sollte im Herbst eine neue Coronawelle über die Schweiz rollen, sind die Spitäler dafür mutmasslich nicht mehr gerüstet. Pflegeverbandschefin Yvonne Ribi sagt: «Es braucht jetzt im Interesse der Gesundheitsversorgung flächendeckende Massnahmen. Wir können nun leider nicht auf den Bundesrat warten.» Sie nimmt dabei auch die Kantone in die Pflicht, die auf der Basis des Covid-Gesetzes Vorhalteleistungen erbringen müssen, um für eine allfällige Steigerung der Infektionszahlen bereit zu sein.

Die Kantone haben im März kommuniziert, wie sie das machen wollen und hauptsächlich festgestellt, dass «Versorgungskapazitäten massgeblich von verfügbaren Personalressourcen» abhängen. Kurzfristig wollen die Kantone die «aktuelle Praxis» beibehalten und bei Bedarf kurzfristig die Kapazität der Betten auf den Intensivstationen (IPS) erhöhen. Dies soll gelingen, indem nicht dringliche Eingriffe aufgeschoben werden und sich alle hiesigen Akutspitäler für die Versorgung von Covid-Patienten koordinieren.

Gleichzeitig sind die knappen Ressourcen ein Problem, dass angegangen werden soll. Die Gesundheitsdirektoren-Konferenz schreibt in der Mitteilung vom März: «Anreizsysteme zur Beschäftigung von zusätzlichem Personal in der Intensiv- und Notfallpflege können Abhilfe schaffen.» Ausserdem gehört die Entlastung des IPS-Personals durch Rotation genauso zu den Massnahmen wie die Vorgabe, abgewanderte IPS-Pflegekräfte wieder zurückzuholen. Deshalb die bange Frage: Kommen sie wieder zurück?

Die Spitäler bemühen sich: Erste Massnahmen umgesetzt

Es gibt Hoffnung: Erstens bewegen sich die Arbeitgeber. Viele sind sich bewusst, dass sie sich um ihre Mitarbeiterinnen sorgen müssen, zumindest geben sie das an. Sie haben beispielsweise Pools von Mitarbeitern geschaffen, die kurzfristig einspringen und Arbeitskollegen entlasten können. Doch auch monetär In Luzern gewährt das Kantonsspital (LUKS) ab 2022 allen Mitarbeitenden einen zusätzlichen Ferientag, zudem wurden die Löhne in der Pflege und den pflegenahen Bereich überdurchschnittlich um 2,6 Prozent angehoben. Dem Luks gelang es, Personal im ärztlichen und pflegerischen Bereich für das Zentrum für Intensivmedizin zu rekrutieren. «Dadurch konnten wir die Zahl der betriebenen IPS-Betten von ursprünglich 18 auf 27 erhöhen.» Doch das Spital bewegt sich gegen den nationalen Trend. Kantonsspitäler wie Aarau oder St.Gallen wollen hingegen spontane Einsätze oder Dienstwechsel besser entlöhnen.

Das Unispital Zürich hat hingegen die Zahl der Weiterbildungsplätze ausgebaut und bietet – wie andere auch – Gesundheitsberatungen und psychologische Betreuung an. Viele Spitäler geben an, darauf zu achten, dass die Ferien bezogen, die Überstunden kompensiert und unbezahlte Urlaube grosszügig gestattet werden.

Vorzeigebetriebe und Zulauf in der Ausbildung

Es gibt denn auch Spitäler, die rundher­aus sagen, der Fachkräftemangel tangiere sie nicht so direkt. Dazu gehört das Kantonsspital Baden, jenes in Zug, die Spital Thurgau AG und das Spital Obwalden. Sie verkennen zwar nicht, dass die Rekrutierung herausfordernd ist. Sie stellen aber eine hohe Zufriedenheit des Personals fest, wie sie auf Anfrage angeben. Sie legten viel Wert auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie ein gutes Arbeitsklima, mit zum Teil sehr flachen Hierarchien. Das führe dazu, dass die Fluktuation tief ist und die Fachkräfte in Ausbildung häufig auch im Haus bleiben.

Weiterer Grund zur Hoffnung gibt schliesslich die Odasanté, die Dachorganisation der Gesundheitsberufe. Sie verzeichnet in der Pflege-Ausbildung einen Zuwachs von fünf Prozent im Vergleich zu 2020: 10434 Personen bildeten sich im Pflegebereich aus und weiter. Geschäftsführer Urs Sieber sagt dazu: «Auch während der Pandemie bildeten die Betriebe Fachkräfte aus. Sie schafften teilweise zusätzliche Lehrstellen und Praktikumsplätze. Sie blickten voraus, denn sie wissen, wie zentral es ist, in gute Bildung zu investieren.» Die Pandemie habe die Wahrnehmung der Pflegeberufe begünstigt.

Nun müssen die Arbeitgeber dafür sorgen, dass das Personal nicht gleich wieder abspringt und am Beruf die Freude bewahrt. Zumindest scheinen sie erkannt zu haben, dass zufriedene Mitarbeiter im ureignen Interesse sind.

