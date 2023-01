WEF Davos Vitali Klitschko: «Gegen Terrorismus kann man nicht neutral sein, da muss man mithelfen, zu verteidigen» Kiews Bürgermeister, der ehemalige Boxprofi Vitali Klitschko, ist am Montag in Davos eingetroffen. Er nimmt innert acht Monaten zum zweiten Mal am WEF teil. Und er fordert mehr Unterstützung des Westens im Krieg gegen Russland. Auch von der Schweiz. Stefan Bühler, Davos Jetzt kommentieren 16.01.2023, 17.30 Uhr

Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko (r.) und sein Bruder Wladimir am WEF in Davos. Stefan Bühler

Unvermittelt stehen die beiden Männer am Montagnachmittag im Eingangsbereich des Medienzentrums am WEF: die beiden ehemaligen ukrainischen Boxprofis Wladimir und Vitali Klitschko. Vitali ist inzwischen Bürgermeister von Kiew. In einem spontanen Interview mit mehreren Medienschaffenden berichtet er von den letzten Angriffen Russlands auf zivile Ziele mit Dutzenden Toten, von den Soldatinnen und Soldaten, die nicht nur die Ukraine, sondern die Werte der Demokratie und der Menschenrechte verteidigten. Im Interview nimmt er auch Stellung auf Fragen von CH Media – mit einer unmissverständlichen Botschaft an die Schweiz.

Was halten Sie von der deutschen Regierung, die sich nicht durchringen kann, deutsche Panzer Leopard II zu liefern?

Wir erhalten sehr viel Hilfe von Deutschland, dafür danke ich. Aber wir brauchen mehr. Wir rechnen mit weiterer Unterstützung.

Und was sagen Sie zur Schweizer Regierung, die mit dem Hinweis auf die Neutralität sagt, wir können gar keine Waffen liefern?

Ich möchte auch mit der Schweizer Regierung reden – wir brauchen Verteidigungswaffen. Es geht um den Schutz der Leben unserer Menschen. Die Anschläge mit Drohnen, die Raketenangriffe auf die ukrainischen Städte, das ist Terrorismus. Die Bilder der Zerstörung gingen um die Welt. Gegen Terrorismus kann man nicht neutral sein, da muss man mithelfen, zu verteidigen.

Finnland hat die Neutralität aufgegeben und tritt der Nato bei. Die Schweiz tut das nicht. Dafür haben Sie kein Verständnis?

Ich bin nicht Schweizer Bürger, das ist Sache Ihrer Bevölkerung. Aber es geht um Menschenleben und unsere gemeinsamen Werte, da muss man sich positionieren.

Warum ist es Ihnen wichtig, hier am WEF in Davos zu sein? Was ist Ihre Botschaft an die Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft hier?

Ich habe das Risiko auf mich genommen, hierher zu reisen. Jede Sekunde kann meine Stadt wieder von Russland angegriffen werden. Es ist wichtig, mit vielen einflussreichen Personen zu reden, damit wir mehr Unterstützung erhalten. Ohne Unterstützung können wir nicht überleben. Hält die Ukraine nicht durch, sind die baltischen Länder die nächsten Opfer Russlands. Vor einem Jahr hat niemand gedacht, dass so etwas passieren kann, jetzt ist es Realität.

Nach wie vor sind westliche Unternehmen, die auch hier in Davos sind, in Russland tätig. Was ist Ihre Botschaft an die Verantwortlichen?

Jeder Dollar, jeder Cent, der nach Russland geht, ist blutiges Geld. Denn alles Geld, das zu den Russen fliesst, wird in den Krieg investiert. Darum: Stoppt den Handel mit Russland!

Was hoffen Sie, in Davos zu erreichen?

Ich bin hier, um unsere Situation zu erklären und unsere Erwartungen zu überbringen. Ist die Ukraine erfolgreich, ist es das beste für uns, unsere Freunde – und auch für unsere Feinde.

Sie waren schon vor acht Monaten hier in Davos. Wie hat sich die Unterstützung des Westens seither entwickelt?

Wir erhalten zwar mehr Unterstützung, aber um ehrlich zu sein: Es ist nicht genug. Für viele Leute ist es leider schwierig zu begreifen, unter welchen Umständen wir leben, dass wir jeden Tag Ukrainer verlieren in dem Krieg, dass wir jede Sekunde sterben können.

