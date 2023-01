WEF Davos 2023: Olena Selenska äussert sich zum Helidrama

14:50 Uhr Mittwoch, 18. Januar

First Lady Selenska: Absturz des Helikopter «ein persönlicher Schlag»

An einer Pressekonferenz in Davos nimmt die First Lady der Ukraine, Olena Selenska, Stellung zum Absturz eines Helikopters nahe Kiew, von dem auch ein Kindergarten betroffen ist. Dabei sind mindestens 16 Menschen gestorben, darunter drei Kinder sowie der ukrainische Innenminister Denys Monastyrskyj und seine Entourage. Es sei ein weiterer schrecklicher Tag für die Ukraine, sagte die Gattin von Präsident Selenski dazu. «Man könnte meinen, dass man sich daran gewöhnen würde, aber dem sei nicht so. Ich kannte den Minister sehr gut, es ist auch für mich persönlich ein harter Schlag.» Zur Ursache des Absturzes könne sie nichts sagen, sie habe dazu keine Informationen.

Zur Ursache des Absturzes kann Olena Selenska nichts sagen. Sie habe dazu keine Informationen, sagte sie am WEF. Bild: EPA

Im Rahmen der Pressekonferenz hatte Selenska zuvor über die Aktivitäten ihrer Stiftung geworben, die humanitäre Hilfe leistet - sowohl bei der Versorgung mit Strom, um Gebäude zu heizen, aber auch in den Bereichen Gesundheit, der Schulbildung. Man könne sowohl mit Geld helfen als auch direkt, «people to people», warb Selenska: «Wir können auch Besuche vor Ort organisieren, wenn Sie mutig genug sind, in die Ukraine zu reisen.» Noch einmal wiederholte sie ihre Forderung nach rascher Hilfe: «Wir sollten nicht darüber reden, was wir tun werden, wenn der Krieg vorbei ist. Wir sollten jetzt damit beginnen, die Ukraine wieder aufzubauen, besser als sie vorher war.»