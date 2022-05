WeCollect-Gründer Adressen sind die harte Währung der Politik – Aktivist Daniel Graf hat das System perfektioniert, und die Parteien eifern ihm nach Wer in der direkten Demokratie mitreden will, braucht Unterschriften. Um diese zu sammeln, braucht man wiederum möglichst viele Adressen. Daniel Graf, Gründer von WeCollect, hat die beste Adresskartei der Schweiz. Und bringt damit alte Gewissheiten ins Wanken. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 07.05.2022, 05.00 Uhr

WeCollect-Gründer Daniel Graf: Die Parteien blicken neidisch auf seine Adresskartei. Bild: Nicole Pont / Keystone

Alle drei eidgenössischen Vorlagen vom nächsten Abstimmungssonntag gelangen dank Referenden an die Urne, deren Schicksal noch vor wenigen Monaten in der Schwebe hing. Zwischen Weihnachten und Jahresende 2021 zweifelten die Referendumskomitees, ob sie bis zum Stichtag vom 20. Januar 2022 die nötigen 50’000 gültigen Unterschriften zusammenbekommen würden.

Bei keinem war eine etablierte politische Kraft massgeblich engagiert. Ein überparteiliches Komitee aus Juristen, Ethikerinnen, Pfarrern und Politikerinnen sammelte gegen das revidierte Transplantationsgesetz. Bürgerliche Jungparteien waren die treibende Kraft beim Referendum gegen das als «Lex Netflix» bekannte Filmgesetz. Und das Migrant Solidarity Network war die Keimzelle, aus welcher im Oktober 2021 das Referendum gegen die Erhöhung des Schweizer Beitrags an die europäische Grenzschutzbehörde Frontex hervorging.

Das kleine Netzwerk aus geflüchteten Menschen, von denen die meisten hierzulande weder abstimmen noch wählen dürfen, ist auf der nationalen Bühne bislang wenig bekannt. Schnell konnte es sich die Unterstützung anderer Akteure aus kirchlichen und linken Kreisen sichern. Doch etablierte Verbände wie die Flüchtlingshilfe wollten nicht mittun. Die Grünen sahen mangels «tragfähiger Allianz» keine Grundlage für ein erfolgreiches Referendum. Und der SP-Führung kam das Referendum ungelegen, weil sie die knappen Ressourcen der Partei anderweitig einsetzen wollte. Ausserdem wusste die Parteispitze: Frontex als Symbol der «Festung Europa» und der zahllosen dokumentierten Menschenrechtsverletzungen stösst bei der linken Parteibasis zwar auf wenig Gegenliebe. Der breiteren SP-Wählerschaft aber ist die Schweizer Mitgliedschaft bei Schengen wichtig. Das zeigen Umfragen, gemäss denen eine Mehrheit der SP-Sympathisanten die Vorlage annehmen will.

Die direkte Demokratie demokratischer machen

Früher wäre ein Referendum bei einer solchen Ausgangslage kaum zu Stande gekommen. Dass wir über Frontex abstimmen, hat viel mit der Unterschriftensammelplattform WeCollect zu tun – und dem Engagement von Daniel Graf, dem Gründer. Graf signalisierte sofort seine Bereitschaft, das Referendum aktiv zu unterstützen. Der Stiftungsrat der «Stiftung für direkte Demokratie», der Trägerin von WeCollect, gab ihm kurz darauf grünes Licht. Graf, der sein 2016 gegründetes Projekt 2019 der Stiftung übertrug, ist selber Teil des Gremiums.

Rund 200’000 Mailadressen sind in der Adresskartei von WeCollect abgespeichert, weil sie schon einmal eine Initiative oder ein Referendum unterstützt haben. Etwas mehr als 60’000 haben den Newsletter abonniert, der sie regelmässig informiert, wenn es neue Anliegen zu unterschreiben gibt. «Das ist der harte Kern der Community», sagt Graf in einem Sitzungszimmer im alten Sankt-Johann-Bahnhofsgebäude in Basel, wo er im Dachstock in einem Co-Working-Space einen Arbeitsplatz gemietet hat. Viele Empfänger des Newsletters drucken laut Graf regelmässig Unterschriftenbögen aus, die sie nicht nur selber unterzeichnen, sondern auch noch Freunden, Familien und Bekannten zum Unterschreiben vorlegen. Auch wenn es längst nicht alle auf der WeCollect-Website aufgeführten Projekte ins Ziel schaffen: Alleine 2021 wurden 150’000 Unterschriften und 312’399 Franken Spendengelder gesammelt, die meisten davon in Form von kleinen Einzelbeträgen.

Graf sieht sein Projekt als Versuch, die direkte Demokratie wieder demokratischer zu machen. Denn bislang seien die allermeisten Referenden von etablierten und national organisierten Akteuren wie Dachverbänden oder Parteien lanciert worden. «Bürgerinnen- und Bürgerreferenden hingegen sind äusserst selten», sagt Graf. «Hier spielen wir als WeCollect eine wichtige Rolle, das sind unsere Herzensprojekte.» Oftmals handle es sich um Anliegen, die im parlamentarischen Prozess nicht genügend berücksichtigt oder insgesamt von der Politik schlicht «verschlafen» worden seien. Als Beispiel nennt er das Referendum gegen die E-ID. Die Abstimmung vom 7. März 2021 war die erste, bei der WeCollect ein Referendum nicht nur an die Urne brachte, sondern auch gewann.

«Graf bester Spin-Doctor der Schweiz»

«Daniel Graf ist mit Wecollect auf jeden Fall zu einem Machtfaktor geworden», sagt der Politikwissenschafter Lukas Golder, Co-Leiter des Forschungsinstituts GFS Bern. WeCollect sei eine einmalige Erfolgsgeschichte, die einen «spektakulären Aufstieg» hinter sich habe. Sein Einfluss zeige sich vor allem bei jenen Projekten, bei denen die Plattform nicht nur als Tool zum Unterschriftensammeln diene, sondern Graf zusätzlich auch seine Fähigkeiten als «einer der führenden Campaigner und im Umgang mit den Medien besten Spin-Doctors der Schweiz» zur Verfügung stelle.

Politikwissenschafter Lukas Golder vom GFS Bern (20. Dezember 2021). Bild: José R. Martinez / Solothurner Zeitung

In diesen Fällen sei das politische Establishment gezwungen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, bei denen sie eine Abstimmung eher hätten verhindern wollen, so Golder. Das sei die ursprüngliche Idee der direkten Demokratie gewesen: «Sie sollte ein durchaus disruptives Werkzeug in den Händen derer sein, die sonst ihren Einfluss nicht geltend machen können.»

Doch Referenden wurden, wie Graf richtig diagnostiziert, zu Instrumenten, mit denen in erster Linie finanz- und mitgliederstarke Verbände, Parteien und Organisationen operierten. Nur sie waren dank ihrer Adressdatenbanken, auflagenstarken Mitgliederzeitschriften und freiwilligen oder bezahlten Unterschriftensammlern in der Lage, innerhalb der gesetzlichen Frist Referenden und Initiativen einzureichen. Allein durch ihre Fähigkeit, theoretisch Unterschriften für ein Referendum sammeln zu können, werden ihre Anliegen bei der Ausgestaltung neuer Gesetzesvorlagen miteinbezogen – und können im Parlament Einfluss nehmen.

Der Trick der SP mit den «No War»-Fahnen

Politikwissenschafter Lukas Golder sagt:

«Unterschriften sind eine harte politische Währung.»

Das zeige alleine deren Preis: Wer es nicht aus eigener Kraft schafft, genügend Unterschriften zu sammeln, setzt auf bezahlte Unterschriftensammler. Dabei werden aktuell zwischen 3.50 und 5 Franken pro Unterschrift bezahlt, schätzt Golder. Ein Referendum, das ausschliesslich auf diesem Weg zu Stande komme, habe theoretisch ein Preisschild einer Viertelmillion Franken – noch bevor die Kampagne beginne, rechnet Golder vor: «Das kann sich kein Akteur in der Schweizer Politik regelmässig leisten.»

Es erstaunt deshalb nicht, dass gerade die Parteien alles daransetzen, möglichst viele Adressen zu sammeln – im Idealfall von Leuten, die bereit sind, sich politisch aktiv einzubringen. So hat etwa die SP Schweiz nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs gratis regenbogenfarbene Fahnen mit der Aufschrift «No War» verschickt. Wer eine bestellte, gab damit – ausser er widersprach ausdrücklich – sein Einverständnis, zukünftig über andere Projekte der Partei informiert zu werden.

Es ist der Versuch, über niederschwellige Angebote an die Adressen von Personen zu kommen, für die eine Parteimitgliedschaft nicht in Frage kommt, die aber dennoch Initiativen oder Referenden unterschreiben möchten. Diese sind wertvoller als jene Adressen, die man bei den Parteien Karteileichen nennt: Mitglieder, denen man seit vielen Jahren die Parteizeitschrift schickt, aber von denen niemals ein darin eingelegter Unterschriftenbogen zurückgeschickt wird.

Grafs neue Vision: Ein Fonds für die Demokratie

Das Problem der zu wenig responsiven Adressinhabern hat WeCollect-Gründer Daniel Graf nicht. Dafür schafft es seine «Community» weniger gut als die Parteien, ihre Anliegen bereits in der Stufe Vernehmlassung oder parlamentarische Beratung einzubringen. Darüber hat sich Graf intensiv Gedanken gemacht. Seine Vision: Die «Stiftung für direkte Demokratie» und WeCollect sollen zu einer Art «Demokratiefonds» ausgebaut werden. Bürgerinnen und Bürger mit grossem Engagement für ein Thema könnten so früh eine kleine Anschubfinanzierung erhalten, um die notwendige Infrastruktur aufzubauen und somit gegenüber dem Bundesrat und Parlament zu signalisieren: «Wir sind bereit, ein Referendum zu ergreifen, wenn unsere Anliegen nicht ausreichend berücksichtigt werden», formuliert es Graf.

Sollte die Vision Realität werden, wäre es der endgültige Triumph von Daniel Graf: Der Herr über die Adressen bräuchte diese gar nicht erst anzuschreiben. Denn die Anliegen seiner «Community» stünden schon im Gesetz.

