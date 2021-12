Warteschlangen Andrang auf Impfzentren: Vor der Einführung von 2G lassen sich viele Leute impfen – aber nicht überall Wirkt die 2G-Ankündigung des Bundesrats bereits als Impfbeschleuniger? Zumindest in Städten wie Baden und Luzern bildeten sich am Wochenende ungewöhnlich lange Schlangen vor Impfzentren, wie ein Augenschein der CH-Media-Redaktion ergab. Patrik Müller, René Meier, Martin Knoepfel, Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 12.12.2021, 11.30 Uhr

Anstehen für den Piks: Das Impfzentrum beim Kantonsspital Baden war am Samstag gut besucht. Bild: Patrik Müller

Normalerweise sei an Samstagen hier nicht viel los, «diesmal aber werden wir fast überrannt», sagt eine Mitarbeiterin des Impfzentrums beim Kantonsspital Baden (KSB). Das Wetter ist garstig, die Impfwilligen warten draussen im Regen- und Schneetreiben, weil das Zelt zu wenig Platz bietet. Es gibt zwei Warteschlangen - eine für Impfwillige mit Voranmeldung und eine für Kurzentschlossene («Walk-in»). Um den Mittag herum warten Angemeldete gut 30 Minuten, bis sie an der Reihe sind, die anderen bis zu 60 Minuten.

Eine KSB-Mitarbeiterin berichtet, es seien viele Erstimpflinge da, aber auch die Nachfrage nach Boostern sei gross. Auf gut Glück bekommt hier die Auffrischungsimpfung auch, wer vor knapp weniger als sechs Monaten die Zweitimpfung verabreicht bekam. «Bei mir fehlte noch eine Woche, aber ich bekam den Booster trotzdem», erzählt ein frisch geimpfter Mann.

Auch in Luzern war die Nachfrage nach Impfungen am Samstagmorgen punktuell gross. Eine halbe Stunde vor Öffnung des Impfschiffes standen rund ein Dutzend Impfwillige an. Die Schlange wuchs bis um 11 Uhr auf 30 Personen an.

Impfschiff in Luzern: Grosses Interesse am Samstagmorgen. Bild: Webcam SGV

Generell habe die Zahl der Erstimpfungen diese Woche zugenommen, sagt ein Mitarbeiter, der seit einigen Wochen auf dem Impfschiff arbeitet. Auch gebe es viele Leute, welche die Auffrischimpfung wollen. Diese werden auch spontan auf dem Impfschiff gepikst. Pech hat allerdings, wer die dritte Dosis vor Ablauf einer Frist von sechs Monaten möchte: Der wird wieder nach Hause geschickt.

Wer spontan kommt, kann nicht mit Impfung rechnen

Beim kantonalen Impfzentrum auf der Allmend in Luzern mussten vereinzelte Personen, die sich spontan impfen wollten, abgewiesen werden. Denn: Aktuell ist dort Impfen nur nach Anmeldung möglich. Die Personen seien aufs Impfschiff oder dezentrale Impfstandorte verwiesen worden, hiess es.

Offizielle Zahlen zu den verabreichten Impfdosen nach der Bundesrats-Pressekonferenz vom Freitag gibt es noch nicht. Die Landesregierung hat in Aussicht gestellt, dass entweder breitflächig 2G mit Maskenpflicht oder aber ein Teil-Lockdown kommt, wobei man die erste Variante für wahrscheinlicher hält.

Bereits eine Woche davor hatte der Bundesrat den Weg freigemacht für 2G auf freiwilliger Basis. Das könnte ein Grund dafür sein, dass die Erstimpfungen wieder anziehen. In anderen Ländern, etwa Österreich, stiegen die Impfungen nach der 2G-Einführung ebenfalls.

In der Schweiz wurden gemäss Statistik des BAG am vergangenen Freitag mehr als 80'000 Impfdosen verabreicht. Die Zahlen steigen seit Anfang November - damals wurden die Booster-Impfungen für über 65-Jährige empfohlen - wieder stark an. Aus der Grafik lässt sich allerdings nicht herauslesen, wie viele der verabreichten Impfdosen Erst-, Zweit- beziehungsweise Booster-Impfungen sind.

Grafik: Dashboard Coronavirus BAG

Doch die jüngste Zunahme zeigt sich nicht überall, trotz Bemühungen etwa in Gebieten mit tiefer Impfquote wie dem Toggenburg. Normalerweise ist das das Pop-Up-Impfzentrum beim Bahnhof Wattwil SG samstags nur zwei Stunden am Morgen offen. Diesen Samstag zusätzlich bis 16 Uhr. Der Andrang hielt sich aber am frühen Nachmittag in engen Grenzen. Es gab weder Schlangen vor dem Zentrum noch grössere Wartezeiten für Impfwillige. Gegenwärtig hat Toggenburg den dritthöchsten (Sieben-Tage-Inzidenz) bzw. zweithöchsten (14-Tage-Inzidenz) Wert unter den acht Wahlkreisen des Kantons St. Gallen.

Grosse Nachfrage nach dem Booster

Ein grosses Thema ist der unterschiedliche Umgang von Kantonen oder gar einzelnen Impfzentren mit der Booster-Impfung. Im Aargau können seit Ende November auch unter 65-Jährige einen Termin für die Drittimpfung buchen, und seither wird die Buchungsplattform des Kantons richtiggehend überrannt. Das Kantonsspital Aarau (KSA) ist aktuell für den ganzen Januar und Februar ausgebucht, es würden demnächst wieder neue Termine aufgeschaltet, heisst es. Beim KSA beharrt man gemäss Beobachtern vor Ort strikte auf der Sechs-Monate-Frist, vorher gibts keinen Booster.

Auch im Freiamt gibt es Engpässe. Karl-Heinz Graf, der Leiter des Impfzentrums in Muri, sagt: «Wir haben die Termine verdoppelt, derzeit werden bis zu 600 Menschen täglich geimpft.» In Muri wurde der Zivilschutz zur Unterstützung aufgeboten.

