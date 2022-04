Wahlen in Frankreich sorgen bei welschen Medien für viele Klicks

Wahlsonntag in Frankreich «Massive Abwanderung der Leser»: Warum ein französisches Gesetz für viele Klicks bei Westschweizer Zeitungen sorgt Am Wahlwochenende dürfen in Frankreich bis zur Schliessung der Urnen keine Hochrechnungen publiziert werden. Bei Nichteinhalten drohen happige Bussen. Davon profitieren die Medien in der Romandie. Julian Spörri, Lausanne Jetzt kommentieren 08.04.2022, 16.00 Uhr

Wer liegt im Rennen um die Präsidentschaft vorne? Medien aus Frankreich und der Schweiz dürfen zu unterschiedlichen Zeiten informieren. Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone

Am Sonntag finden in Frankreich die Präsidentschaftswahlen statt. Im ersten Wahlgang wird entschieden, welche zwei Personen in die Stichwahl am 24. April einziehen. Sind es der amtierende Präsident Emmanuel Macron und seine Kontrahentin Marine Le Pen? Oder gelingt dem rechtsextremen Kandidaten Eric Zemmour die Überraschung?