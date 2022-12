Kampagne von Bauern und Wirtschaft: Früher Start weckt Misstrauen

Wahlkampf Schnellstart in den Wahlkampf: Planten Bauern und Wirtschaft ein Buebetrickli bei der Politikfinanzierung? Die Allianz aus Wirtschaftsverbänden und Bauernverband startete ihre Wahlkampagne, als die neuen Transparenzregeln noch nicht in Kraft waren. Zufall oder Absicht? Das Bündnis widerspricht – und macht ein weitgehendes Versprechen. Maja Briner 02.12.2022, 17.00 Uhr

Die Präsidenten der vier Verbände stellen die Kampagne vor: Fabio Regazzi (Gewerbeverband), Valentin Vogt (Arbeitgeberverband), Christoph Mäder (Economiesuisse) und Markus Ritter (Bauernverband). Anthony Anex / Keystone (Bern: 7.10.2022)

Manchmal ist ein Datum wichtig. In diesem Fall ist es entscheidend: Seit dem 23. Oktober 2022 gelten in der Schweiz neue Transparenzregeln für Wahlkampagnen. Ein Jahr vor den nationalen Wahlen traten sie in Kraft, um ein gut gehütetes Geheimnis zu lüften – zumindest ein Stück weit: Wer nimmt wie viel Geld in die Hand, um Parteien oder Kandierende zu bewerben?