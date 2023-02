Der teuerste Wahlkampf aller Zeiten? Alles zu den Zürcher Wahlen

Wahljahr 2023 Zürcher Wahlkampf wird richtig teuer: Warum er für die ganze Schweiz wichtig ist – die drängendsten Fragen Der grösste Kanton läutet das Wahljahr 2023 ein. Am 12. Februar entscheiden die Zürcherinnen und Zürcher über ein neues Parlament und eine neue Regierung. Ein Kandidat fällt mit einem gut dotierten Wahlkampf auf. Reto Wattenhofer 1 Kommentar 01.02.2023, 05.00 Uhr

Wahlkampf oder wenn einem auffallend viele Politikerinnen und Politiker von Plakaten entgegenlächeln. Keystone

Wer in Zürich gewinnt, wird auch bei den nationalen Wahlen im Herbst auf der Siegerseite stehen. So geschehen vor vier Jahren. Damals schwappte die grüne Welle über die Schweizer Politlandschaft. Zu ihrem Siegeszug setzten die ökologischen Kräfte von Zürich aus an.

Die kantonalen Wahlen gelten als Gradmesser und Formtest. Je näher der Wahltermin rückt, desto nervöser werden die Parteistrategen in Bern. Setzen die Parteien auf die richtigen Themen? Punktet das politische Personal? Und wer steigt gestärkt in den nationalen Wahlkampf?

Nicht kleckern, sondern klotzen: Das scheint stets die Devise in Zürich zu sein. Bestes Beispiel ist FDP-Regierungskandidat Peter Grünenfelder. Wie der Direktor des liberalen Thinktanks Avenir Suisse dem «Blick» verriet, lässt er sich seine Kampagne 300'000 Franken kosten. Beobachter gehen sogar von bis zu einer halben Million aus.

Selbst für Zürcher Verhältnisse ist dieses Budget eindrücklich – und doch kein Rekord. Die teuerste Wahlkampfschlacht lieferten sich 2019 Daniel Jositsch (SP), Roger Köppel (SVP) und Ruedi Noser (FDP). Um einen der begehrten Ständeratssitze zu ergattern, schoss das Trio gemeinsam mutmasslich 1,3 Millionen Franken ein. Weltwoche-Verleger Köppel alleine soll eine halbe Million lockergemacht haben.

Seit Wochen quellen die Briefkästen der Zürcher Haushalte mit politischen Flyern über, trotzdem hält sich das Interesse in Grenzen. Das ist kein Zufall: Bei kantonalen Wahlen ist die Wahlbeteiligung zuletzt überall zurückgegangen. Die Schuld für den «lauen» Wahlkampf tragen auch die amtierenden Regierungsräte. Politologe Michael Hermann spricht von einem «Kartell der Bisherigen», das sich gegenseitig nicht angreift, die Bedingungen an Wahlpodien bestimmt oder sich darauf einigt, die Wahlhilfeplattform Smartvote zu boykottieren.

Knapper Wohnraum, steigende Krankenkassenprämien und die Inflation: Eigentlich gibt es genügend Themen, welche die Zürcher Bevölkerung direkt zu spüren bekommt. Trotzdem lässt das viele kalt. «Zürich ist zu einem wohlhabenden Kanton geworden», sagt Hermann dazu. Wer es sich nicht mehr leisten könne, ziehe in den Thurgau oder in den Aargau.

Fraglich. Grüne und GLP stehen vor einer Bewährungsprobe. Gemäss einer Umfrage sinkt der Wähleranteil der Grünen um 1,5 Punkte auf 10,4 Prozent, jener der GLP steigt dagegen um 1,5 Punkte auf 14,4 Prozent. Hermann, dessen Forschungsinstitut Sotomo die Umfrage erstellt hat, sieht Anzeichen dafür, dass sich die grüne Welle «teilt».

Die Klimaallianz im Zürcher Parlament könnte aber vor allem wegen der schwächelnden SP bröckeln. Noch im März 2019 kam die Partei in Zürich glimpflich davon und büsste nur wenig ein. Im Herbst darauf verlor sie auf nationaler Ebene zwei Prozentpunkte. Dieser Nachholeffekt könnte dieses Mal in Zürich sichtbar werden, schätzt Hermann.

Alle sieben Regierungsräte treten wieder an. Ein Start-Ziel-Sieg, könnte man meinen – dem Bisherigen-Bonus sei Dank. Und doch droht die Wahl, für manche zur Zitterpartie zu werden. Um ihren Sitz bangen muss Bildungsdirektorin Silvia Steiner. Der akute Lehrermangel wirft kein gutes Licht auf die politische Arbeit der Mitte-Politikerin. Sollte sie ihren Sitz verlieren, würde der Kanton Zürich künftig von einer linken Mehrheit regiert. Ein Novum.

Unter Druck gerät Steiner überraschend auch aus dem bürgerlichen Lager – von FDP-Mann Grünenfelder. Der politische Quereinsteiger schreckt nicht davor zurück, die kantonale Bildungspolitik («massive Bürokratisierung») von Steiner ins Visier zu nehmen.

Als «Probleme beim Namen nennen» bezeichnet Grünenfelder das. Für die bürgerliche Allianz setzt er die Regierungsmehrheit aufs Spiel. Selbst SVP-Übervater Christoph Blocher sah sich jüngst an der Albisgüetli-Tagung genötigt, Steiner zur Wahl zu empfehlen – dies notabene gemeinsam mit Grünenfelder. Letzterer verbreitete die frohe Kunde stolz auf Twitter.

Derweil reibt sich die linke Konkurrenz die Hände. Anders als der bekannten SP-Nationalrätin Priska Seiler Graf werden Grünenfelder kaum Wahlchancen eingeräumt – auch wegen seiner pointiert liberalen Positionen. «Es offenbart sich der Graben zwischen einem liberalen Thinktank und dem, was die Zürcher als politisch machbar erachten», sagt Hermann. Auch sei Zürich nicht mehr so bürgerlich wie früher. «Das urbane Denken strahlt in die Agglomeration aus.»

Das neue urbane Lebensgefühl am besten verkörpert die GLP, die darum in der Wählergunst nochmals steigen könnte – wohl auf Kosten der Linken. Für Hermann kommen die guten Umfrageergebnisse der Grünliberalen überraschend. Er ging davon aus, dass sie vor vier Jahren in ihrem Herkunftskanton ihren Zenit erreicht hatte – so wie es der SVP 1999 in Zürich ergangen war.

Einen Test stellen die Zürcher Wahlen auch für die FDP dar. Es wird sich weisen, ob die Aufbruchstimmung unter dem neuen Präsidenten Thierry Burkart in einem Wahlerfolg mündet. Für Politbeobachter Hermann lautet die entscheidende Frage: «Gelingt die Burkart-Wende?» Legt die FDP zu, stärke sie das im Hinblick auf den Wahlherbst.

Gefordert ist auch die Mitte. Möchte die Partei ihren Wählerschwund bremsen, müsse sie ausserhalb ihrer Stammlande punkten, sagt Hermann. «Gerade vor dem Hintergrund, dass sich die neu fusionierte und umgetaufte Mitte überkonfessionell positioniert, müsste sie in Zürich wachsen. Sonst wird sie es im Herbst sehr schwer haben.»

Bleibt die SVP. Für Hermann ist sie die grosse Unbekannte. «Wie gut kann die Partei ihre Wähler mobilisieren?» Grosse Sprünge erwartet er nicht. Die SVP stagniert im Kanton Zürich bereits seit 1999.

