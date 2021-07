Wahlen in Zürich Er rettet Tomaten und weisse Pflaumen: Weshalb Klima-Aktivist Dominik Waser nun in den Zürcher Stadtrat will Als erster Klimastreikender kandidiert Dominik Waser (23) für die Zürcher Stadtregierung. Der Landschaftsgärtner und Unternehmer weiss genau, wie sich die Stadt Zürich verändern müsste. Othmar von Matt 06.07.2021, 05.00 Uhr

Sandra Ardizzone (Zürich, 22. Juni 2021)

Sollte er auf diese überraschende Anfrage eingehen? Das überlegte sich Dominik Waser lange. Der 23-jährige Klimaaktivist wusste: Kandidiert er tatsächlich für die Grünen für einen Sitz im Zürcher Stadtrat, der Exe­kutive, wird das im Klimastreik nicht eitel Freude hervorrufen. Die institutionelle Politik gilt dort bei vielen als gescheitert.

Waser sitzt im Café Lang am Limmatplatz 7 in Zürich. Hier arbeitet er oft. Es sei ein Ort «für Träumer und Analytiker, Literaten und Handwerker», schreiben die Besitzer der Bar.

Dominik Waser, der ausgebildete Landschaftsgärtner, ist vieles davon. Nun wagt er als Klimastreikender den Schritt in die institutionelle Politik. Das sei ein «Abenteuer», ein «Experiment», sagt er. Am Dienstagabend nominieren die Grünen der Stadt Zürich Waser wohl neben den bisherigen Stadträten Karin Rykart und Daniel Leupi. Er soll am 13. Februar 2022 einen dritten Sitz holen.

Die Grünen Karin Rykart (links) und Daniel Leupi strahlen 2018 nach ihrer Wahl in den Stadtrat. Sie kandidieren 2022 erneut - wohl mit Dominik Waser als drittem Kandidaten. Keystone (Zürich, 4. März 2018)

Zürich soll das Modell einer Zukunftsstadt werden

Dass der Zürcher Stadtrat die direkten Treibhausemissionen erst bis 2040 auf Netto Null senken will, findet Waser «untragbar». Das Parlament hatte auf 2030 gepocht. Der Landschaftsgärtner weiss, wie sein Zürich der Zukunft aussehen soll. Es wird national wie international zum Modell einer Zukunftsstadt in der Klimapolitik. «Zürich hat alles: linke Mehrheiten, wirtschaftliche und demokratische Möglichkeiten. Es ist eine megaprivilegierte Stadt.»

Für ihn muss Zürich alle Projekte und Entscheide daraufhin prüfen, ob sie die übergeordneten Klimaziele erfüllen. Es brauche ein Klimadepartement. «Das Umweltdepartement macht zwar schöne Pläne», sagt er. «Die grossen Klima-Hebel wie Bau, Wohnen und Verkehr sind aber in anderen Departementen angesiedelt.»

Die Parkplätze will er um die Hälfte reduzieren

Die Stadt müsse auch bei der Beschaffung als gutes Beispiel vorangehen und ihre Institutionen wie Kantinen und Spitäler neu ausrichten, fordert er: auf pflanzliche, biologische und regionale Lebensmittel. Diese Einrichtungen müssten in fünf Jahren klimaneutral sein. Gleichzeitig will er Solarstrom- und Renovationsoffensiven.

Einen zentralen Hebel sieht er beim Verkehr. Die Anzahl der Parkplätze in der Stadt möchte er in kurzer Zeit «auf die Hälfte reduzieren», die Zahl der Autos «massiv zurückfahren». Er sehe nicht ein, weshalb es in der Stadt noch Autos benötige, abgesehen vom Gewerbe und beim Carsharing. Waser: «Wir brauchen den Platz für Grünflächen, für den ÖV und den Langsamverkehr.»

Waser weiss, dass seine Ideen radikal sind

Seine Ideen sind radikal. Waser weiss das, er hat sich mit diesem Begriff auseinandergesetzt. Anders als «extrem» enthalte «radikal» nichts Schlechtes, betont er. «Radikal heisst grundlegend. Und es braucht grundlegende Veränderungen in allen Gesellschaftsbereichen.» Wie die Stadt sonst in 30 bis 40 Jahren noch lebenswert sein könne, wisse er nicht.

Wie weit ist er bereit zu gehen für diesen Wandel? Wie hält er es mit zivilem Ungehorsam – und wie mit Gewalt? «Zivilen Ungehorsam braucht es», sagt Waser. 2020 hatte er mit dem Klimastreik und Organisationen wie Extinction Rebellion den Bundesplatz besetzt. Dort begann er, jene Übersetzungsarbeit zu leisten zwischen Klimastreik und offizieller Politik, die er heute fortsetzen will.

Klimaaktivist Dominik Waser (links) diskutiert während der Besetzung des Bundesplatzes mit SVP-Nationalrat Andreas Glarner. In der Mitte hört Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan zu. Keystone (Bern, 22. September 2020)

«Gewalt gegen Menschen ist ausgeschlossen»

Gewalt lehnt Waser aber ab. «Gewalt gegen Menschen ist ausgeschlossen.» Der Systemwandel hin zur Klimaneutralität müsse «sozialgerecht und demokratisch, also klimagerecht» stattfinden. «Sonst tun wir es lieber gar nicht. Ich möchte Netto Null nicht mit Gewalt, undemokratischen Prozessen, Unterdrückung oder Diskriminierung erreichen.»

Waser wuchs in Tann-Dürnten im Zürcher Oberland auf, in einem langweiligen Einfamilienhaus-Quartier. Mit 16 hörte er auf, Fleisch zu essen, mit 17 verzichtete er auf Milchprodukte und lebte vegan. Er machte die Lehre als Landschaftsgärtner und begann ein Studium als Umweltingenieur.

Der Retter von Tomaten, Kürbis und weissen Pflaumen

Mal rettet er 30 Tonnen Tomaten, mal 10 Tonnen Kürbis - und jetzt gerade 2,5 Tonnen weisse Pflaumen: Dominik Waser. Sandra Ardizzone (Zürich, 22. Juni 2021)

Dieses brach er ab für den Verein Grassrooted, über den er Früchte und Gemüse vor dem Wegwerfen rettete: mal 30 Tonnen Tomaten, mal 10 Tonnen Kürbis und jetzt gerade 2,5 Tonnen weisser Pflaumen aus Sizilien.

Inzwischen kam eine GmbH dazu, und ein Mitgliederladen – Rampe 21 – wurde gegründet. Er verkauft im Abo-System überschüssiges Gemüse. Zurzeit entsteht auch eine Genossenschaft.

Mitglied bei der Juso und bei den Jungen Grünen

Waser ist seit 2019 Teil der Bewegung Klimastreik. Er war parallel auch Mitglied zweier Jungparteien: der Juso und der Jungen Grünen. Er habe beides austesten wollen und sich für die Jungen Grünen entschieden, weil sie seine Kernthemen Klimakrise und Landwirtschaft enger begleiteten als die Juso.

Ungewöhnlich ernst wird Waser im Gespräch nur einmal – als sein zweiwöchiger Hungerstreik vom Oktober 2019 zum Thema wird. Er protestierte damit gegen den Bundesrat, der in seinen Augen untätig blieb gegen die Klimakrise.

«Den Hungerstreik würde ich nicht mehr machen»

«Diesen Hungerstreik würde ich heute nicht mehr machen, ich bin an einem anderen Punkt», sagt er. Für ihn war es eine Grenzerfahrung. Er habe sich nicht gehört gefühlt, so wie viele andere in seinem Alter. «Es ist mega­schlimm, dass wir die Sorgen und die psychische Gesundheit vieler junger Menschen so was von nicht ernst nehmen.»

Für das Porträtbild will der Landschaftsgärtner an der Limmat fotografiert werden. «Zürich braucht mehr Natur, wilde Natur, so wie hier», sagt er. «Dieser Ort ist ein wichtiger Freiraum für die Menschen.»

Für ihn ist das ein Beispiel, wie eine Stadt wie Zürich aussehen sollte.