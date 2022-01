Nach AKW-Forderung der FDP: Rot-Grün könnte in Zürich abräumen

WAHLEN IN DER STADT ZÜRICH Nach der AKW-Forderung der FDP Schweiz: Stadtzürcher Freisinnige befürchten in den Wahlen vom Februar eine «Kernschmelze» Die bürgerlichen Parteien sind in der grössten Schweizer Stadt bereits in der Defensive. Nun sorgt die AKW-Resolution der nationalen FDP für Unmut unter Zürcher Freisinnigen. Das rot-grüne Lager träumt davon, am 13. Februar alle neun Sitze in der Stadtregierung zu erobern. Francesco Benini Jetzt kommentieren 28.01.2022, 05.00 Uhr

In der Stadt-Zürich dominieren rot-grüne Politiker. In den Wahlen vom 13. Februar könnten sie noch Sitze hinzugewinnen. Keystone

In der Stadtzürcher FDP spricht man von einem «Rückenschuss», von einem «absoluten Unding», einem «Kommunikationsdesaster» und von «miserablem Timing». Ein freisinniger Politiker stellt die Frage, wie viel die Grünen wohl an die Leitung der FDP Schweiz bezahlt hätten für deren Papier.

Die Energie-Resolution der kantonalen FDP-Präsidenten enthält viele Forderungen, zum Beispiel beschleunigte Verfahren für erneuerbare Energiequellen. Auf vier Zeilen steht aber auch: Es seien die Voraussetzungen zu schaffen, um «Kernkraftwerke der neuen Generation» zuzulassen.

Stimmen die freisinnigen Parteidelegierten am kommenden 12.Februar dem Passus zu, stellt sich die FDP gegen den Ausstieg aus der Kernenergie, den die Schweizer Stimmberechtigten 2017 beschlossen haben.

Die FDP wäre für den Bau neuer Kernkraftwerke. Die Stadtzürcher Freisinnigen finden, dass dieses Thema so ziemlich das letzte sei, was sie in einem ohnehin anspruchsvollen Wahlkampf brauchten. Am 13.Februar werden Regierung und Parlament der Stadt Zürich neu gewählt.

Severin Pflüger, der Präsident der Stadtzürcher FDP, sagt: «Wenn sich die FDP Schweiz solche Gedanken macht, hat das keine Auswirkungen auf die Energiepolitik der Stadt Zürich.» FDP-Stadtrat Michael Baumer, für Energiebelange zuständig, erklärte dem «Tages-Anzeiger», dass der Antrag zum Bau von Atomkraftwerken «schräg in der Landschaft» stehe. Baumers Sitz wackelt.

Michael Baumer: Der FDP-Stadtrat kämpft gegen seine Abwahl. Die AKW-Resolution seiner Papier ist keine Hilfe. Keystone

Die Ausgangslage für die Zürcher FDP ist schwierig, weil die letzten lokalen Wahlen vor dem Dürresommer 2018 stattfanden. Grüne und Grünliberale legten damals nur leicht zu. Seither ist der Kampf gegen die Klimaerwärmung hoch auf der politischen Agenda gerückt. Die städtischen Freisinnigen befürchten nun, dass das Strompapier noch mehr Sympathisanten zu den Grünliberalen treiben könnte.

Städtische FDP befürchtet eine «Kernschmelze»

Nicht nur Baumers Wiederwahl ist gefährdet. Auch der zweite FDP-Stadtrat, Filippo Leutenegger, kann sich laut einer Wahlumfrage des Instituts Sotomo nicht zurücklehnen. Die linke «Wochenzeitung» frohlockt bereits, dass Zürich nach den Wahlen «nachhaltig verändert» werden könnte – mit neun rot-grünen Stadträten. Neun von neun. Die Bürgerlichen wären ganz draussen. Ein Grünliberaler würde die Gruppe aus vier Sozialdemokraten, drei Grünen und einem Mitglied der Alternativen Liste ergänzen.

Filippo Leutenegger: Der 69-jährige FDP-Stadtrat tritt erneut an und muss sich gegen linke Konkurrenten behaupten. Limmattaler Zeitung

Der 69-jährige FDP-Stadtrat tritt erneut an und muss sich gegen linke Konkurrenten behaupten.

Wird Zürich zum rot-grünen Elysium? Erleiden die bürgerlichen Parteien in der grössten Schweizer Stadt eine «Kernschmelze»? Den Begriff verwenden FDP-Politiker, die mit Galgenhumor auf den Atom-Vorstoss der nationalen Partei reagieren.

Die Stadtratskandidaten der SP und der Grünen schauen dem Wahltermin entspannt entgegen. Die Leistungsbilanz der Regierung ist zwar bescheiden über die vergangenen vier Jahre. Und auch das Feld der Kandidatinnen und Kandidaten überzeugt nicht. Das scheint in Zürich aber keine Rolle zu spielen. Wie auch in anderen Schweizer Städten finden die Bürgerlichen kein Rezept gegen Rot-Grün.

Der bürgerliche Kampf für mehr Parkplätze ist verloren

Die Verkehrspolitik, die eine Reduktion des Individualverkehrs herbeiführen soll, ist vom Stadtzürcher Stimmvolk mehrmals gutgeheissen worden. Auch der gemeinnützige Wohnungsbau ist unbestritten. SVP und FDP kämpften lange für den Erhalt von Parkplätzen und gegen den Abbau von Fahrspuren – und erreichten wenig damit. Nicht nur in der Schweiz erweitern grosse Städte Velowege und führen Tempo 30 ein.

Weil es eng ist auf den Strassen Zürichs, soll nun auch der öffentliche Verkehr auf 30 herabgebremst werden – was offensichtlicher Unfug ist. Die Exekutive hat darum einen hochdifferenzierten Plan ausgearbeitet, der zeigt, auf welcher Strasse künftig welche Geschwindigkeitsbegrenzung gilt. Vielleicht regt sich in der Bevölkerung Unmut, wenn das Vorhaben umgesetzt wird. Noch ist es nicht so weit.

Eklatantes Versagen bleibt ohne Folgen

Auch der Wohnraum ist in Zürich knapp. Die FDP ist bisher aber nicht mit ihren Vorschlägen durchgedrungen, wonach Bauregulierungen reduziert werden sollen. Dachstöcke könnten damit leichter ausgebaut werden. Die weitgehend unbestrittene bauliche Verdichtung käme schneller voran. Die rot-grünen Politiker achten stattdessen peinlich genau darauf, ob in grossen Bauprojekten der Anteil an subventionierten Wohnungen stimmt. Wenn es nicht so ist, blockieren sie das ganze Projekt.

Ein planerisches und finanzielles Desaster richtete SP-Hochbauvorstand André Odermatt bei der Renovation von Tonhalle und Kongresshaus an. Trotzdem tritt er nach zwölf Amtsjahren erneut zur Wahl an. Corine Mauch ist gar seit 13 Jahren Stadtpräsidentin. Sie macht mit Schuldzuweisungen gerade eine sehr schlechte Falle in der Kontroverse um die Bildersammlung des Waffenfabrikanten Bührle im Zürcher Kunsthaus.

Corinne Mauch: Seit 13 Jahren SP-Stadtpräsidentin, wirkt matt, ihre Wiederwahl steht aber fest, da niemand gegen sie antritt. LTA

Aber Mauchs Wiederwahl ist so sicher wie die Ebbe nach der Flut. Die bürgerlichen Parteien verzichten darauf, einen Gegenkandidaten für das Stadtpräsidium ins Rennen zu schicken. Die SVP findet keine bekannten Figuren mehr, die sich für eine Kandidatur hergeben. Seit 1990 ist die Volkspartei in der Stadtregierung nicht mehr vertreten.

Der grüne Amtsanwärter lehnt den Kapitalismus ab

Warum treten die beiden Sozialdemokraten wieder an, nach all den Jahren? Vielleicht wissen sie nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen ausserhalb des Stadtrats. In der SP gibt es Leute, die sagen: Das Sesselkleben hänge damit zusammen, dass Mauch und Odermatt radikallinke Kräfte ausbremsen wollten.

In der Zürcher SP ist eine ideologische Verhärtung zu beobachten. Moderate Kräfte haben das Nachsehen. Das zeigte sich daran, wie die Partei die gemässigte Nationalrätin Min Li Marti schon zum zweiten Mal abservierte. Marti wollte als Stadträtin kandidieren, aber die SP zog ihr Simone Brander vor.

Simone Brander: Die Umweltnaturwissenschafterin soll für die SP den vierten Sitz im neunköpfigen Stadtrat erobern. Limmattaler Zeitun

Die Umweltnaturwissenschafterin setzt sich für Velowege ein, verschmäht in Zürich aber ihr Fahrrad, weil sie sich nicht sicher fühlt. Branders Beschäftigung beim Bundesamt für Energie endete in einer Freistellung.

Noch frivoler wählten die Grünen ihren neuen Kandidaten aus. Das Rennen machte der 24-jährige Klimaaktivist und Landschaftsgärtner Dominik Waser. Auf dem Wahlplakat der drei Grünen sieht nun es aus, als posierten Eltern mit ihrem Sohn. Waser gibt auf der Website der Partei an, dass er weder Autos noch den Kapitalismus möge.

Bei den Grünen schaut man neidisch auf die Jungsozialisten, die es schaffen, junge Menschen für politische Anliegen zu gewinnen. Mit der Kandidatur Wasers wollen die Grünen dagegenhalten und junge Wähler mobilisieren. Jetzt zeigt die Wahlumfrage: Dem 24-jährigen Anwärter könnte der Sprung in die Exekutive gelingen. Der Mangel an Lebens- und Führungserfahrung ist sekundär, wenn die Gesinnung stimmt.

Dominik Waser: Der Klimaaktivist ist erst 24 Jahre alt, seine Wahlchancen als Bewerber der Grünen sind aber intakt. Limmattaler Zeitung

Das rot-grüne Stadtparlament gibt fleissig Geld aus

Dank den Steuern, die Zürich von grossen Unternehmen einnimmt, steht die Stadt finanziell gut da. Wobei das Parlament den Stadtrat links zu überholen versucht und stets neue Ausgaben beschliesst. In der Budgetberatung wunderte sich Schulvorsteher Filippo Leutenegger, dass ihm das Parlament eine Stellenaufstockung zusprach, die er gar nicht gefordert hatte.

Leutenegger wurde als junger Mann politisiert bei Kundgebungen gegen den Bau des Atomkraftwerks Kaiseraugst. Er betont nun, dass die Atom-Resolution der nationalen FDP «keine Belastung» sei. Unter städtischen Freisinnigen hofft man, dass ein Ruck durch die Partei geht und es im Februar zu keinem Waterloo kommt. Und wenn doch, werden viele auf Thierry Burkart zeigen, den FDP-Präsidenten, der ihnen diese Suppe eingebrockt hat.

