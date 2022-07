Regine Sauter will in den Ständerat, trotz Klischee und Vorurteil

Wahlen Die Unterschätzte: Regine Sauter will in den Ständerat, doch ihre Wahl wird zur persönlichen Herausforderung Die 56-jährige Zürcherin kandidiert für den frei werdenden Sitz von Parteikollege Ruedi Noser. Sie muss dabei vorab gegen eine verschrobene Wahrnehmung ihrer politischen Tätigkeit ankämpfen. Und dafür muss sie ihre Komfortzone verlassen. Anna Wanner Jetzt kommentieren 11.07.2022, 05.00 Uhr

Regine Sauter am Schanzengraben in Zürich, ein Steinwurf von ihrem Arbeitsplatz, der Zürcher Handelskammer entfernt. Severin Bigler / CH Media

Regine Sauter will in den Ständerat und den langjährigen Zürcher FDP-Sitz verteidigen. Denn Ruedi Noser (61) tritt nicht mehr an. Und Sauter, die seit 2015 als Nationalrätin politisiert, ist die logische Nachfolgerin. Die Delegierten der Zürcher FDP entscheiden zwar erst Ende August über die Kandidatur, eine interne Kampfwahl zeichnet sich aber keine ab. Sauter gilt unter Parteikollegen als «Glücksfall», sie sei eine starke Kandidatin.

Nur haben sie die Zürcher Medien bereits abgeschrieben. Als «eiserne Lady» beschrieb sie der «Tages-Anzeiger» und kommentierte ihre Kandidatur unter dem Titel « Eine grosse Chance für die Grünliberalen». Die «NZZ» erklärte: «Frau zu sein, reicht nicht als Wahlprogramm». Untermalt wird diese Behauptung mit Sauters Vorstösse im Nationalrat, die «teilweise technokratisch» wirkten.

Über das, was sie in Bern bisher geleistet hat, wird kein Wort verloren. Das ist insofern erstaunlich, weil sie in sozialpolitischen Fragen die Meinungsführerin innerhalb der FDP ist. Die AHV-Vorlage, über welche die Bevölkerung am 25. September abstimmt, hat sie entscheidend mitgeprägt. Sie lieferte das Konzept, wonach Frauen, die länger arbeiten müssen, Rentenzuschläge als Ausgleich erhalten und Frauen, die früher in Rente gehen wollen, finanziell nicht abgestraft werden. Zwar hat das Parlament an Sauters Fassung noch geschraubt. Doch zur Lösungsfindung hat sie wesentlich beigetragen.

Ochsentour und politischer Tiefgang

Ob Parteikollege oder politische Gegnerinnen: Dass sie ihre Dossiers kennt, bestreitet niemand. Sie bringt auch einen Rucksack an politischer Erfahrung mit. Seit den Neunzigerjahren absolviert sie die klassische Ochsentour. Sie startete als Stimmenzählerin in Flurlingen, im Zürcher Weinland. Dort sei sie in einem politischen Haushalt aufgewachsen, der Vater war Schulpräsident. Von ihm stamme ihre Überzeugung, sich fürs Gemeinwesen einzusetzen – und auch die liberale Haltung, die damit verbunden ist. Mit dem Umzug nach Zürich Ende der Neunziger begann auch ihr Engagement in der Kreispartei, 2004 gelingt die Wahl in den Kantonsrat, 2015 in den Nationalrat.

Wenn die «NZZ» schreibt, ihr Profil sei «unscharf» und ihr grosser Trumpf sei folglich das Frausein, dann ist das nicht nur frauenfeindlich, sondern zeugt von mangelnder Kenntnis. Zusammen mit Pierre-Yves Maillard (SP), Ruth Humbel (Mitte) und Thomas de Courten (SVP) gehört sie auch in der Gesundheitspolitik zu jener Gruppe von Politikern, die Reformen gestalten können, weil sie sich in die Tiefen der Materie eingearbeitet und die Zusammenhänge verstanden haben.

Ihr Knowhow und Einfluss will nun der nationale Spitalverband Hplus anzapfen. So ist Sauter aktuell nicht nur Ständeratskandidatin, sondern bald neue Spitalverbandspräsidentin. Der Posten ist ein Wagnis. Der Lobby-Arbeit in der Gesundheitspolitik eilt ein miserabler Ruf voraus. Auch inhaltlich ist die Funktion eine Herausforderung. Die Spitäler stehen unter wachsendem Druck. Die Politik verlangt Mindestfallzahlen für Operationen sowie Qualitätsmessungen. Es mangelt an Fachkräften, und auch die Umsetzung der Pflegeinitiative steht an. Sauter lächelt die Mühsal weg: «Ich weiss, auf was ich mich einlasse. Ich freue mich auf die neue Aufgabe.»

Ist die «Stille Schafferin» aus der Zeit gefallen?

Und ja: Als Direktorin der Handelskammer Zürich, Zug und Schaffhausen kennt sie die Bedürfnisse der Wirtschaft – und setzt sich entsprechend engagiert dafür ein. Ihre Zeit widmet sie weitgehend der Politik, doch die Öffentlichkeit nimmt offenbar wenig Kenntnis davon. Auch medial erfährt sie kaum Aufmerksamkeit. Auf die Frage, wieso ihre politischen Erfolge nicht wahrgenommen werden, antwortet sie: Es liege ihr nicht, sich selbst anzupreisen, sie wolle durch Leistung überzeugen und nicht durch Klamauk.

Auf Fragen antwortet sie generell knapp. Auch lässt sie sich ungern zu Aussagen über andere Politiker hinreissen. Es geht ihr um die Sache. Ein Politbeobachter, der sie gut kennt, sagt: «Diese Art zu politisieren ist aus der Zeit gefallen.» Sauter sei nicht laut, sie sei nicht reisserisch, sie provoziere nicht. Der Zürcher FDP-Präsident Hans-Jakob Boesch hält genau das für ihren Vorteil: «Die Leute wollen Inhalte, keine heisse Luft.» Regine Sauter liefere Subtsanz. Und das sei letztlich, was zählt.

Das mag stimmen. Doch sie fällt eben auch nicht auf. Die Politikerin selbst ist sich sehr bewusst, wie sie nach aussen wirkt und dass sie an ihrem Auftritt feilen muss, wenn sie die Ständeratswahl gewinnen will. Der medienaffine Nationalratskollege Andri Silberschmidt ist darob weniger besorgt: «Regine Sauter verfügt über eine solide Basis, was sie an politischer Arbeit geleistet hat. Jetzt geht es darum, Bekanntheit zu schaffen und ihr Profil zu schärfen.»

Züriberg-Klischees und Twitter-Misere

Natürlich geht es bei Majorzwahlen auch um Inhalte, im Vordergrund steht aber der Mensch. Auf die Frage, ob sie sich nun mehr exponieren werde, antwortet sie: «Es entspricht nicht meinem Naturell, und ich habe auch nicht vor, nun eine andere Person zu werden. Aber ich werde einen Mittelweg finden und auch die sozialen Medien besser bedienen müssen.» Und auf die Frage, an was sie denn arbeiten wolle, stellt sie die Gegenfrage: «Sie meinen an der trockenen, unnahbaren Sauter?»

Da ist ihr Naturell, das sie nicht ändern kann. Sie wendet aber auch kaum Zeit für Eigenwerbung auf. Das zeigt sich exemplarisch auf ihren Twitter- und Facebook-Profilen. Da finden sich Verlautbarungen, Auftritten sowie Abstimmungsempfehlungen. Auf Twitter folgt sie sieben Personen. Interesse an einer politischen Auseinandersetzung sieht anders aus.

Herumgereicht wird ein weiterer Grund: Die Nonchalance, mit der ihre Arbeit kleingeredet wird, ist nicht alleine ein Frauenproblem. Es ist ein Problem bürgerlicher Frauen, wie Boesch sagt. «In vielen linken Köpfen kann und darf es die erfolgreiche bürgerliche Politikerin nicht geben.» Der Einsatz für Politik wird anders gewertet, wenn sich eine linke Politikerin engagiert. Dass die promovierte Staatswissenschafterin Sauter so viele Vorurteile provoziere, sei der politischen Konkurrenz geschuldet, die ganz bewusst ein falsches Bild von ihr zeichne, ist Boesch überzeugt.

Gleichzeitig rümpfen Politikberater, die sie nur vage kennen, bei ihrem Namen die Nase. Das hat offenkundig auch mit Äusserlichkeiten zu tun. Sauter bedient mit ihrer stets perfekten Kleidung und ihrer Vorliebe für Oper und Kultur Klischees der «Züriberg-Frau», wie einer sagt. Sie wird nicht nur als kühl, sondern auch als herablassend empfunden. Das geht soweit, dass sich politische Gegner freuen, wenn Sauter in sozialen Fragen als Kontrahentin auftritt: Ihr fehle die Glaubwürdigkeit, sich für das Wohl der gesamten Bevölkerung einzusetzen. Von Parteikollegen wird sie wahlweise als herzlich, offen und interessiert beschrieben.

Vor dem Hintergrund solcher Unterstellungen stellt sich die Frage, wieso sie sich überhaupt auf den Zirkus einlässt. «Ich will in den Ständerat», sagt Sauter. Auch erhalte sie viele positive Feedbacks. Die Menschen freuten sich über ihre sachliche Art und dass sie ihnen zuhöre. «Nicht allen gefallen die grossen Ankündigungspolitiker.»

Bereits absehbar: starke Gegner im Wahlkampf

Ob sie den FDP-Ständeratssitz verteidigen kann, hängt freilich nicht nur von ihrer Kampagne ab. Es ist noch unklar, wer gegen sie antritt. Während der bisherige SP-Mann Daniel Jositsch als gesetzt gilt, streiten sich bei der Konkurrenz verdiente Politiker intern um eine Kandidatur: Kommt bei der GLP Fraktionschefin Tiana Moser oder Ex-Präsident Martin Bäumle? Bei den Grünen hat nebst Marionna Schlatter auch Präsident Balthasar Glättli Interesse bekundet. Sauter steht mit ihrer frühen und parteiintern unbestrittenen Kandidatur aktuell im Vorteil.

Während sich das genannte Kandidatenfeld für eine stärkere Anbindung an die EU einsetzt – Sauter unterstützte das gescheiterte Rahmenabkommen – liegt die offene Flanke der FDP-Frau bei der Klima- und Umweltpolitik. Zwar trug sie den grüneren Kurs der Partei stets mit. Sie sei für strenge Zielvorgaben in der Klimapolitik, sagt Sauter. «Aber: Der Weg dahin muss frei sein.» Anstatt Verbote zu erlassen, vertraue sie darauf, gemeinsam mit der Wirtschaft und der Gesellschaft Massnahmen umzusetzen. «Man muss die Menschen mitnehmen können, das hat die Abstimmung über das CO2-Gesetz klar gezeigt.» Umweltschutz sei für sie eine «Selbstverständlichkeit». Jeder sei angehalten, der Natur und der eigenen Umgebung Sorge zu tragen. Das sei ihr früh beigebracht worden, sie stamme aus einem naturverbundenen Elternhaus: «Ich kenne viele Blumen und Vögel.»

