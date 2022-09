Zürcher Regierungsräten im Pensionsalter treten zur Wahl an

WAHLEN Der Zürcher Regierungsrat ist ein Seniorenklub von Sesselklebern Alle sieben Zürcher Regierungsräte treten 2023 erneut zur Wahl an - obwohl vier von ihnen im Pensionsalter sind. Die Parteien haben die personelle Planung verschlafen. Francesco Benini 10.09.2022, 05.00 Uhr

Hat nach zwölf Jahren im Zürcher Regierungsrat nicht genug: Mario Fehr. KEYSTONE

Nachdem Sicherheitsdirektor Mario Fehr erwartungsgemäss verkündet hat, dass ihm zwölf Jahre im Zürcher Regierungsrat nicht genügen und er im kommenden Jahr erneut antritt, steht fest: Alle sieben Mitglieder der Kantonsexekutive bewerben sich um eine Wiederwahl. Vier von ihnen haben das Pensionsalter bereits erreicht oder sind nicht weit weg davon.

Einige Zürcher Parteien haben ihre Aufgaben in der personellen Planung nicht gut erfüllt. Die grösste Partei, die SVP, bekniete den 67-jährigen Finanzdirektor Ernst Stocker, er möge noch einmal vier Jahre anhängen. Es war unklar, wen die Volkspartei an Stockers Stelle hätte nominieren können. Die Mitte befürchtete derweil, ohne Wiederkandidatur der 64-jährigen Bildungsdirektorin Silvia Steiner aus der Regierung zu fliegen.

Diese Parteien haben es verpasst, junge politische Talente gezielt aufzubauen. Dem Interesse der Wahlberechtigten an der kantonalen Politik ist das nicht förderlich. Die Beteiligung an kantonalen Wahlen ist eher tief. Vielen Menschen interessieren sich für nationale und lokale Themen – was auf der Zwischenstufe der Kantone geschieht, lässt sie hingegen gleichgültig. Wenn es die Parteien nicht schaffen, neue Gesichter zu präsentieren, die etwas zu sagen haben, wird sich nichts daran ändern.

Der Zürcher Regierungsrat bewegt sich hin zu einem Seniorenklub von Sesselklebern. Positiv ist aber: Die sieben Magistraten haben ihre erneute Wiederwahl nicht auf sicher. Die Sozialdemokraten, die Freisinnigen und die Grünliberalen versuchen, mit neuen Bewerbern Regierungssitze zu erobern. Das verspricht Spannung – und zwingt die amtierenden Politiker, sich im Wahlkampf anzustrengen.