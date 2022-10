Wahlen 2023 Wer darf hoffen und wer muss zittern? Die Parteien im Form-Check ein Jahr vor den Wahlen Am 22. Oktober 2023 wählt die Schweiz ein neues Parlament. Die Bundeshausredaktion von CH Media hat den Formstand der sechs grössten Parteien unter die Augen genommen. Bundeshausredaktion Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bald geht der Wahlkampf los: Wer wird am Ende jubeln? Keystone/ Montage CH Media

Vor drei Jahren durften Grüne und GLP jubeln, die SVP musste eine heftige Niederlage einstecken, aber auch SP und FDP mussten bluten. Viel ist seither passiert, von der Coronapandemie und dem Ukraine-Krieg mit seinen Folgen von Inflation bis zu einer möglichen Strommangellage. Welche Themen werden den Wahlkampf 2023 prägen? Welche Parteien schwingen dann in der Gunst der Wählerschaft obenaus?

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Noch gibt es viele Unbekannte. Doch die Ergebnisse der 19 kantonalen Wahlen, die während der laufenden Legislatur bereits stattgefunden haben, geben einen Hinweis über den Formstand der Parteien. Die Bundeshausredaktion von CH Media wagt einen Ausblick auf die eidgenössischen Wahlen 2023.

Die grösste Regierungspartei inszeniert sich weiterhin als Oppositionskraft: Während Corona gab sich die SVP impf- und massnahmenkritisch; in der Energiekrise wettert sie nun gegen SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga und will den Ausstieg aus Atomkraft und fossilen Energien verhindern. Konsequenterweise hat die SVP das Referendum gegen den indirekten Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative ergriffen, ermutigt durch den Sieg bei der Abstimmung über das CO 2 -Gesetz im Jahr 2021. So erhält die SVP im Wahljahr die Gelegenheit auf einen Abstimmungskampf alleine gegen alle.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Alleine steht die SVP auch mit der von Christoph Blocher vorangetriebenen «Neutralitätsinitiative», die wirtschaftliche Sanktionen gegen Staaten verbieten will. Dies als Reaktion auf die Übernahme der EU-Sanktionen in Folge des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Position von Nationalrat Roger Köppel, dessen Auslassungen mitunter an russische Propaganda erinnern, gehen indes selbst in der SVP vielen zu weit.

Dies ist freilich ein gutes Beispiel für die bewährte Arbeitsteilung zwischen respektierten Sachpolitikern wie Franz Grüter und Provokateuren wie Andreas Glarner, die mit Auslassungen zu Genderthemen und Wokeness die Partei in den Gratismedien im Gespräch halten.

Nach wie vor unauffällig agiert Parteipräsident Marco Chiesa: Dass er der Chef der Partei sein soll, glaubt niemand. Bundesrat Guy Parmelin hat nach seinem Präsidialjahr 2021, in dem er das Land mit ruhiger Hand durch die Krise navigierte, wieder an Profil verloren. Der Rücktritt von Ueli Maurer verschafft der SVP bis zur Ersatzwahl zwar viel Aufmerksamkeit – der gewiefte Politfuchs wird der SVP im Wahljahr jedoch fehlen.

Ein Jahr vor den Wahlen fällt die Bilanz der Sozialdemokraten durchzogen aus. Mit dem Ja zur AHV-Reform ging der Nimbus verloren, dass gegen den Willen der SP keine Reformen in der Sozialpolitik möglich sind – auch wenn die SP bei der AHV-Abstimmung weit über ihre eigene Wählerschaft hinaus mobilisierte. Weiterhin auf der Erfolgsspur ist die SP hingegen mit ihren Referenden gegen bürgerliche Steuervorlagen.

In den kantonalen Wahlen verlor sie fast flächendeckend, vor allem an die Grünen. Die SP gilt progressiven Lagern im Vergleich zu den Grünen und zur GLP aktuell als unsexy. Auch wenn es in der Umweltpolitik kaum Unterschiede zu den Grünen gibt und die SP in diesem Bereich einflussreiche Parlamentsmitglieder stellt, gehört die Themenführerschaft in den Augen der Öffentlichkeit den Grünen. In der Europapolitik ist sie in der Geiselhaft der Gewerkschaften.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das Co-Präsidium aus Cédric Wermuth und Mattea Meyer repräsentiert den aktivistischen Teil der Partei. Ihre Aussenwirkung über die eigene Bubble hinaus, etwa in den mittelständischen Agglomerationen, ist beschränkt.

Inflation und steigende Energiepreise befeuern die Kaufkraftdebatte. Auf dieses Thema setzt die SP im Wahlkampf – auch um sich von den Grünen abzugrenzen. Mit Jacqueline Badran oder Pierre-Yves Maillard verfügt sie über profilierte Vertreter von Mieter- und Arbeitnehmerinteressen.

Die beiden SP-Bundesräte standen als Krisenmanager in der Corona- und Energiekrise im Fokus. Sowohl Alain Berset als auch Simonetta Sommaruga machten dabei, trotz einiger Fehltritte, eine insgesamt gute Figur. Berset wirkt aber aufgrund seiner privaten Affären immer stärker abgehobener und verströmt wenig Sozi-Bodenhaftung.

In der FDP ist man erleichtert, dass die Serie von Rückschlägen in kantonalen Wahlen vorbei ist. Thierry Burkart führt die Freisinnigen seit einem Jahr – es ist ihm gelungen, die Partei zu stabilisieren. Nach der Invasion Russlands in der Ukraine profilierte er sich mit Vorschlägen zur Sicherheitspolitik; die FDP setzte sich für ein höheres Armeebudget ein. Und der Präsident überzeugte viele mit seinen Erklärungen zur Schweizer Neutralität, die eine Übernahme der Sanktionen gegen Russland erlaube.

Auf die Schweiz kommen wirtschaftliche Schwierigkeiten zu – die Frage ist nun, ob die Wirtschaftspartei FDP mit ihren Positionen im Wahljahr Sympathisanten mobilisieren kann. Die Abstimmungsniederlagen bei der Verrechnungs- und der Stempelsteuer zeigen: Wenn die FDP als Partei wahrgenommen wird, die sich vor allem für die Interessen grosser Unternehmen einsetzt, hält sich die Unterstützung in Grenzen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Verbreitet ist unter Freisinnigen die Verstimmung über Bundesrat Ignazio Cassis. Ihm fehlt es als Bundesrat an Führungsstärke und Kohärenz. Wobei sich die FDP als Ganzes schwertut, europapolitisch einer klaren Linie zu folgen. In der Sommersession war die FDP-Fraktion gespalten in der Abstimmung über eine Vorlage zum Verhältnis Schweiz–EU. Und in der Energiepolitik tasten sich die Freisinnigen voran, seit Parteipräsident Burkart seine AKW-freundliche Haltung verwässert hat. Trotzdem: Die FDP könnte 2023 zu den Wahlgewinnern zählen und damit ihre zwei Sitze in der Landesregierung sichern.

Genau genommen gibt es die Mitte-Partei ja noch gar keine ganze Legislatur. Erst ab dem 1. Januar 2021 segelten CVP und BDP unter gemeinsamer Flagge. Bis heute ist nicht ganz klar, wo die Schwerpunkte der neuen Partei liegen sollen. So wurde das kulturelle Erbe der CVP sichtbar in der Abstimmung um die Ehe für alle: Mitte-Repräsentanten hielten sich mit Positionsbezügen stark zurück. Vieles hängt von Präsident Gerhard Pfister ab, der gerne in grossen Linien denkt und sich nicht scheut, den Kurs rasant zu wechseln.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dies zeigte sich ausgeprägt mit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Für Pfister stand schnell fest, dass die Schweiz klare Kante gegenüber Russland zeigen müsse. Mit seiner Forderungen nach eigenständigen Sanktionen und Munitionslieferungen an die Ukraine verpasste Pfister seiner Partei ein neues Neutralitätsverständnis. Als er später gar eine härtere Gangart gegen China verlangte, entwickelte die Partei einen richtigen Linksdrall. Es war ein Kontrast zur Vermutung, der wertkonservative Pfister führe die Partei nach rechts.

Pfister ist agil bis agitiert, aber nicht bei all seinen Manövern nimmt er auch die Fraktion mit. Speziell im Stöckli scheint Pfisters Einfluss begrenzt; wiederholt sah er sich von eigenen Leuten düpiert. Neben Pfister fielen vor allem die beiden Walliser Beat Rieder im Ständerat und Fraktionschef Philipp Matthias Bregy als gewiefte Mehrheitsmacher auf, zuletzt in der Klimapolitik oder beim Teuerungsausgleich der AHV.

Kürzlich lancierte die Mitte zwei Initiativen, beide wollen das Portemonnaie von Eheleuten aufbessern. Ein bekanntes CVP-Thema, wenn auch in neuem Gewand: Eine konfessionell geprägte Definition der Ehe liefert die Mitte nicht mehr.

In den kantonalen Wahlen holten die Grünen in dieser Legislatur 51 Sitze, auch wenn die Zugewinne in jüngster Zeit geringer ausfielen. Der Ukraine-Krieg hat die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen, von der die Partei schon lange warnt, drastisch vor Augen geführt. Gleichzeitig zeigt sich beim Ausbau der erneuerbaren Energien das Dilemma von landschaft- und umweltschützerischen Bedenken bei Grossprojekten.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die Balance zwischen Verantwortungs- und Gesinnungsethik ist insgesamt eine Herausforderung. Die Grünen verstehen sich als Bewegungspartei. Doch der sich radikalisierende Teil der Klimajugend hat wenig Verständnis für Realpolitik und die mühselige Suche nach mehrheitsfähigen Kompromissen, die es nach dem Nein zum CO 2 -Gesetz und angesichts drohender Mangellagen im Energiebereich umso dringender braucht.

Parteipräsident Balthasar Glättli debattiert zwar lustvoll, doch tritt er dabei stets etwas pfarrerhaft auf. In der Gretchenfrage des Umgangs mit der SP wirken die Grünen bis heute unentschlossen. Der Einzug in den Bundesrat ist realistischerweise nur auf Kosten eines SP-Sitzes möglich. Doch davon scheut man zurück. Dass der Konkurrenzkampf im linken Lager schärfer wird, zeigte sich bei der Klimafonds-Initiative. Erst nach einem offenen Streit raufte man sich zu einem gemeinsamen Initiativprojekt zusammen.

Die GLP wächst von tieferem Ausgangsniveau gleich stark wie die Grünen – und ist proportional die grösste Gewinnerin bei den kantonalen Wahlen. Das politische Angebot der Partei wirkt zeitgeistig. Die Grünliberalen mit ihrer klaren Unterstützung für ein institutionelles Abkommen profitieren vom EU-Dilemma der SP und der FDP. Die Kombination von linker Gesellschafts- und Umweltpolitik mit bürgerlicher Sozial- und Finanzpolitik wirkt gefestigter. Damit spricht die Partei auch umweltaffine Freisinnige an, die nach dem kurzweiligen Öko-Kurs der Gössi-FDP eine neue Heimat suchen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Nebst Parteipräsident Jürg Grossen verfügt die GLP mit Kathrin Bertschy oder Tiana Moser über weitere profilierte Köpfe. In der Aussenpolitik macht sie sich für eine Abkehr von der bisherigen Neutralitätspolitik stark. In diesem Themenfeld irritierte Ex-Parteichef Martin Bäumle wiederholt durch Forderungen nach Verständnis für Putin.

Dass die GLP bald in den Bundesrat einzieht, das Ziel von Parteipräsident Grossen, ist Wunschdenken. Dafür ist sie in den Exekutiven auf Kantonal- und Gemeindeebene viel zu schwach vertreten. Die Partei hat keinen Ständerats- und nur zwei Regierungsratssitze. Bei Majorzwahlen fehlen ihr die Verbündeten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen