Wahlen 2023 Grüne oder Grünliberale: Wer im Vorteil ist im Herbst – und wie schlimm es um die SP steht Die kantonalen Wahlen geben Hinweise, wie die Nationalratswahlen ausgehen könnten. Deshalb stehen die Seriensieger Grüne und GLP in der Pole-Position. Warum dennoch alles anders kommen könnte. Stefan Trachsel Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für wen brennen die Wählerinnen und Wähler im Herbst mehr? Bilder: Keystone

Je 51 Sitze haben die Grünliberalen und die Grünen bei kantonalen Parlamentswahlen seit 2019 gewonnen. Weil die kantonalen Wahlen gerne als Prognoseinstrument herangezogen werden, macht das die Ökoparteien zu Favoriten für die nationalen Wahlen 2023. Jedoch sind die Sitzgewinne alleine kein guter Gradmesser, da sie aufgrund der unterschiedlichen Grösse der Kantone und deren Parlamente das Bild verzerren.

Genauer sind die Wähleranteile: Eine Partei, die in einem grossen Kanton gewinnt, legt aus nationaler Sicht stärker in der Wählergunst zu, als wenn sie in gleichem Ausmass in einem kleinen Kanton zulegt.

Diese Zeitung hat deshalb den Formstand der Parteien nicht mit den Sitzgewinnen und -verlusten gemessen, sondern mit der Differenz bei den Wähleranteilen, also wie viele Wähler eine Partei in einem Kanton gegenüber der vorherigen Wahl gewonnen oder verloren hat. Diese Gewinne und Verluste werden sodann auch noch gewichtet nach der Kantonsgrösse (gemessen an der Anzahl Nationalratsmandate).

Leichter Vorteil für GLP

Die Ausgangslage präsentiert sich zwar nicht komplett anders: Grüne und Grünliberale haben mit grossem Abstand am meisten Wähler gewonnen. Doch zeigt sich mit der Gewichtung nun, dass der Vorteil der Grünliberalen einen Tick grösser ist als jener der Grünen. Obwohl beide Parteien seit 2019 gleich viele Mandate in den Kantonen gewonnen haben, haben die Grünliberalen mehr an Parteistärke zugelegt (siehe Grafik).

So sieht die Bilanz der bisherigen Kantonswahlen nach gewichteten Wählergewinnen und -verlusten aus:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

So sieht die Bilanz der bisherigen Kantonswahlen nach Sitzgewinnen und -verlusten aus:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Die SVP bleibt in beiden Betrachtungen bei einem Verlust. Das ganz knappe Minus von drei Sitzen wird jedoch zu einem deutlichen Minus von mehr als einem Prozentpunkt. Damit hat die SVP bei kantonalen Wahlen gleich stark verloren wie die FDP, die jedoch ein Vielfaches an Mandaten abgeben musste.

Die Mitte und die SP haben beide rund 40 Mandate verloren. Gewichtet nach der Kantonsgrösse sieht es für die Sozialdemokraten aber viel prekärer aus: Ihre Verluste beim Wähleranteil in den Kantonen summieren sich auf 2,3 Prozentpunkte, währenddem die Mitte auf ein Minus von 1,6 Prozentpunkte kommt.

Die Huhn-Ei-Frage

Die kantonalen Wahlen sind ein passabler Indikator für den Ausgang der Nationalratswahlen, aber längst kein perfekter. Es ist umstritten, ob wirklich die kantonalen Wahlen die nationalen vorbestimmen oder umgekehrt: Was also national passiert ist, könnte in den nachfolgenden vier Jahren durchaus auch kantonal nachvollzogen werden.

Die Betrachtung der bisherigen Wahlen seit 2019 lässt auch zwei Dinge offen: Erstens stehen die wahren Prüfsteine noch aus. Am kommenden 12. Februar wählen Zürich und Baselland neue Kantonsparlamente, im April folgen Luzern und Tessin. Diese Kantone wählen am ehesten wie die Schweiz. Wer im Frühling in Zürich gewinnt, tut das in der Regel im Herbst auch bei den Nationalratswahlen, wie eine Auswertung dieser Zeitung ergab. Das Gleiche gilt für Baselland und etwas weniger stark auch für Luzern.

Zweitens kann in den zehn Monaten bis zu den Wahlen noch viel passieren, das die Ausgangslage auf den Kopf stelle. Das wäre kein Novum: Die Flüchtlingskrise im Sommer 2015 prägte den darauffolgenden Wahlkampf, was der SVP bei den Wahlen unerwartete Gewinne einbrachte. 2019 nahm das Klimathema erst im Sommer so richtig Fahrt auf, was Grünen und Grünliberalen half. Angesichts des Ukraine-Kriegs und der unsicheren Energie- und Wirtschaftslage ist es gut möglich, dass die kantonalen Wahlen, die teilweise schon drei Jahre zurückliegen, im Herbst Makulatur sind.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen