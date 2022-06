Feuerlauf mit Verletzten: Experte zeigt Unverständnis für Vorfall

TeleM1

Wädenswil (ZH) Experte zum Feuerlauf mit Verletzten: «Entweder waren es Anfänger oder es war Alkohol im Spiel» Nach einem Feuerlauf an einem Firmenanlass in Wädenswil müssen 13 Personen ins Spital gebracht werden. Ein Vorfall, den sich Feuerlauf-Experte Otto Gerber nicht erklären kann. 16.06.2022, 09.03 Uhr

An einem Anlass der Werbevermarktungsfirma Goldbach in Wädenswil kommt es am Dienstagabend zu einem Unglück: Mindestens 25 Personen ziehen sich bei einem Feuerlauf Verbrennungen zu, 13 müssen ins Spital gebrach werden. Wie TeleM1 berichtet, betone die Firma, dass man sich auf den Veranstalter verlassen hat. Dieser stammt aus dem Kanton Aargau und will sich gemäss TeleM1 nicht zum Vorfall äussern.