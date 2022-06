Aargauer Veranstalter zum Feuerlauf-Debakel in Wädenswil

Der Anlass sei gut vorbereitet gewesen, sagt Veranstalter Thomy Widmer. Tele M1

Wädenswil ZH Aargauer Veranstalter zum Feuerlauf-Debakel: «Gewisse Teilnehmer haben sich nicht an die Regeln gehalten» Die Pamu Event AG hat den Feuerlauf in Wädenswil (ZH) organisiert, der schweiz- und gar weltweit Schlagzeilen gemacht hat. Deren Chef Thomy Widmer beklagt nicht nur einen grossen Imageschaden. 16.06.2022, 21.35 Uhr

Zwei Tage nach den Vorfällen auf der Halbinsel Au in Wädenswil rechelt Veranstalter Thomy Widmer auf seinem Übungsplatz in Kölliken Kohle zusammen. Was am Dienstagabend geschehen ist, lässt ihn nicht los. 25 Personen hatten sich beim von seiner Firma organisierten Gang über die heissen Kohlen verletzt, 13 mussten ins Spital. Zahlreiche Medien berichteten darüber. «Selbstverständlich schadet so ein Medienhype der Branche und dem Segment Feuerlaufen im Speziellen», sagt Widmer gegenüber Tele M1.

«Das spüren wir selber, denn wir haben bereits jetzt die ersten Annullationen.»

Aufgeben aber will er deshalb nicht. Dafür hätten sie zu viele erfolgreiche Veranstaltungen hinter sich. Ausserdem sieht sich Widmer durch einen Anruf der Kantonspolizei Zürich darin bestätigt, dass das Event fachgemäss durchgeführt worden ist. «Ich habe die Mitteilung erhalten, dass kein Verfahren gegen mich und meine Firma eingeleitet wird. Weil kein Grund zur Annahme besteht, dass wir etwas falsch gemacht haben», sagt er.

Auf Nachfrage von Tele M1 kann das die Medienstelle der Kantonspolizei Zürich nicht bestätigen. Die Abklärungen würden weiterhin laufen. Die Polizei hatte noch am Dienstag Spuren gesichert und Ermittlungen aufgenommen.

Widmer: Temperatur des Teppichs ist gemessen worden

Wie aber kann es überhaupt zu derartigen Verbrennungen kommen? «Kohlestücke könnten sich zwischen den Zehen verklemmen. Bei 153 angemeldeten Teilnehmern ist das rein statistisch eher möglich», erklärt der Kölliker. Hinzu komme, dass sich gewisse Teilnehmer nicht an die abgemachten Regeln gehalten hätten.

«Das hat man in den Videos, die kursiert sind, auch gesehen. Es gab Teilnehmer, die darüber gerannt sind.»

Dort hätten die insgesamt sieben Betreuer aber sofort eingegriffen. Der Event sei sowieso gut vorbereitet gewesen und alle Teilnehmer seien über Risiko und die freiwillige Teilnahme aufgeklärt worden. Dass dazu andere Meinungen kursieren, sei schlicht falsch. «Wir haben selbstverständlich die Temperatur jedes Teppichs präzise gemessen», betont Widmer, der auch die Mitgliedschaft bei der Swiss Firewalk Academy hervorhebt.

Man sei also nicht irgendein Hobby-Veranstalter, sondern setze ausgebildete Coaches ein, die wüssten, was sie tun. Diese Coaches hätten nicht einmal gewusst, dass jemand bei der Ambulanz ein Grossaufgebot bestellt hatte – rund eine Stunde nach dem Feuerlauf in Wädenswil. (pin)