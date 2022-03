Epalinges VD: Ist eine Wildkatze ausgebüxt?

Waadtland Ist in Epalinges VD eine Wildkatze ausgebüxt? Die Polizei steht vor einem Rätsel Eine Anwohnerin hat der Waadtländer Polizei am Nachmittag die Sichtung einer Wildkatze gemeldet. Noch konnte das Tier nicht gefunden werden. 31.03.2022, 21.46 Uhr

«Achtung, wildes Tier», schreibt die Waadtländer Polizei am Donnerstagabend auf Twitter. Vermutlich sei in der Gegend von Epalinges VD eine wilde Katze gesichtet worden. Die Polizei mahnt die Bevölkerung im Falle einer Begegnung zur Ruhe und schreibt: «Wenn Sie ihr begegnen: nicht rennen, sich an einen sicheren Ort begeben und sofort die Nummer 117 alarmieren.» Die Polizei, die Wildtierbehörde und der Kantonstierarzt seien vor Ort.